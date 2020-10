Expósito visita en la UCI al enfermo de covid-19 que siempre escucha COPE: "Me han hecho saber qué pasa fuera"

Emilio lleva siete meses peleando contra el mayor enemigo que jamás se le puso enfrente: el coronavirus. El hombre, de 65 años, permanece ingresado en el Hospital Infanta Sofía de Madrid desde el pasado marzo. El virus le ha golpeado fuerte, pero Emilio aguanta sus estocadas arropado por su mujer y su hijo. Son su gran apoyo, las personas que le dan fuerzas mientras el maldito coronavirus le intenta doblegar. Aunque no los únicos.

Entre las sábanas de su cama se desliza un pequeño aparato de radio. Está permanentemente encendido y la frecuencia nunca cambia. Cuando un redactor de "El Mundo" fue al hospital para entrevistarle y le preguntó por qué siempre llevaba un auricular en la oreja, Emilio no dudó en la respuesta: "Para escuchar la COPE".

En estos siete meses de ingreso hospitalario, Emilio no ha dejado de sintonizar COPE. Herrera, Expósito, Pilar Cisneros o Fernando de Haro le acompañan permanentemente en su pugna con el virus. Le dan fuerzas, le apoyan y le arropan cuando más lo necesita. Herrera se emocionó con sus palabras en "El Mundo" y elevó su historia a las ondas. Después entró su mujer en directo para contar cómo se encontraba Emilio ahora. Su marido ingresó en el hospital pensando que padecía una faringitis, pero en realidad se había contagiado de Covid-19. "No pude empezar a verlo en el hospital hasta finales de junio, pero me llamaban todos los días. Era un poco angustioso porque en cuanto se pasaba de cierta hora, ya te preocupabas. Pensabas si había pasado algo. Era el único contacto que teníamos", rememoraba Alicia emocionada.

Ahora, Emilio está mucho mejor. "Va cogiendo fuerza, le sacan en el sillón a que tome un poco el aire, el sol... Está deseando salir", aseguraba. Todavía no ha recuperado su voz y por ese motivo no pudo ser él quien entrara en directo con Herrera. Pero Ángel Expósito, director de "La Linterna", ha querido agradecer la fidelidad de Emilio en sus momentos más difíciles acudiendo al hospital para verlo en persona.

"Vamos a entrar en la habitación de un superhéroe", señala Expósito en los pasillos de la UCI del Infanta Sofía. La enfermera rápidamente le infroma: "Dice que está oyendo a Herrera". Efectivamente, Emilio es sorprendido por el director de "La Linterna" escuchando la radio cuando entra en su habitación. "Lo conozco", le dice. Después, apaga el transistor y se sincera con Expósito. "Estoy cansado de estas circunstancias. Las fuerzas las saco de mi mujer", asegura.

Emilio reconoce que la radio, y más concretamente COPE, le han ayudado mucho en estos meses. "Ustedes me han puesto en contacto con el exterior. Me han hecho saber lo que está pasando. Me han hecho ver la estulticia de mucha gente que se dedica a minusvalorar esta enfermedad. Los que piensan que no pasa nada y se saltan a la torera las normas. Y a políticos que podrían dedicarle más profesionalidad a esto. Si la tuvieran, claro", ha señalado. Emilio tose con frecuencia y su hilo de voz se apaga por momentos. Pero en sus ojos se ve una rotunda fuerza, la que le ha hecho seguir peleando por la vida.

"Nunca pensé que unos simples periodistas como nosotros podíamos ser tan importantes para un superhéroe como Emilio", concluye Expósito.