Leopoldo López opina en COPE sobre Iglesias: "Defender a Maduro es parecerse a Maduro"

El líder opositor venezolano Leopoldo López ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE' tras llegar a España hace tres semanas burlando la vigilancia de Caracas. Según le ha confesado a Carlos Herrera, salió del país por su propia cuenta, sin implicar a nadie. López no ha querido revelar la ruta para no ponerla en peligro y que pueda ser utilizada por otras personas.

El dirigente ha denunciado que “Venezuela es un estado represor” en el que “nada funciona” salvo “el aparato de espionaje y de tortura” de Maduro. “Hay más de 300 presos políticos”, ha dicho, que se suman a otras 17 personas que detuvieron después de su salida, entre ellas el periodista Roland Carreño.

El líder opositor ha valorado positivamente al embajador español Jesús Silva, aunque ha asegurado que no estuvo implicado en su salida de Venezuela. Ni siquiera su mujer, Lilian Tintori, sabía de sus planes, ha dicho. López se ha manifestado muy sorprendido positivamente por la voluntad de “servicio público que hay en España. Lo tomo como un ejemplo de la Venezuela que quiero. Es un país que funciona, que tiene sus problemas, pero me impresiona el compromiso de los servidores públicos”, ha enfatizado.

Tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Leopoldo López ha dicho que le transmitió “un compromiso claro por la libertad de Venezuela, por mantener vivo el tema” en la calle y por propiciar “un cambio que lleve a unas elecciones libres, justas y verificables”. “Sánchez tiene un compromiso con esa ruta”, ha asegurado.

"MADURO ES UN VIRUS PEOR QUE EL CORONAVIRUS"

Además, el dirigente ha dicho que también le han transmitido este mensaje otros políticos como Inés Arrimadas, Pablo Casado o Santiago Abascal. “He hablado con todos y todos han mostrado un interés por ayudar a la liberación de Venezuela”, ha confesado. Y es que, “Venezuela está viviendo una tragedia humanitaria”. “Son muchas las razones que hacen que Maduro sea un virus peor que el coronavirus”, ha expresado.

Leopoldo López ha dicho que “no está prevista una reunión” con Pablo Iglesias, aunque no tendría “probema” en reunirse con él. Si así fuera, el líder opositor “le entregaría el informe de la ONU” que atribuye al régimen de Nicolás Maduro crímenes de lesa humanidad “y le pediría que lo leyera porque Maduro significa represión, tortura, abusos sexuales y muerte”. “Cualquier persona que sea un dirigente que se diga demócrata lo tiene que tomar muy en serio” porque “defender a Maduro es parecerse a Maduro”, ha deslizado el líder opositor.

Además, López ha dicho que le “llamó mucho la atención una publicación donde se banalizaba el tema de Venezuela” tras el meme compartido por Iglesias en Twitter. En él, el vicepresidente aparece riéndose de forma malvada tras convertir supuestamente a España en Venezuela para jactarse de las numerosas acusaciones al respecto.

"VENEZUELA ES EL INFORME DE LA ONU" SOBRE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Leopoldo López también se ha referido a Zapatero. Ha insistido en que salió del país por sus medios y “sin colaboración de nadie”. Al expresidente “le diría que conocer Venezuela es conocer el informe de la ONU. Cualquier persona que conozca la realidad de los venezolanos que sufren tiene que ponerse del lado de la libertad”, ha sentenciado.

El líder opositor no cree en que Maduro propicie unas elecciones justas y libres porque después de 2015 “Maduro dijo que no iba a ir a elecciones para perderlas. Hoy no hay condiciones para poder ir a elecciones y que el pueblo decida”, ha alarmado.

El dirigente ha dicho que “la realidad de Venezuela cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999 es muy distinta a la de España” en relación con un hipotético cambio de régimen., “Además, España está en Europa”, ha señalado, pero le ha pedido “a los españoles que cuiden su democracia. España es un gran país”, ha enfatizado.

Tras finalizar la entrevista, la mujer de Leopoldo López, Lilian Tintori, ha entrado en el programa para decir que su “felicidad es muy grande” por su familia, por sus hijos y por su país porque siente “más cerca la libertad. Estamos llenos de amor, fuerza y soñamos con que todas las familias de Venezuela se encuentren y se abracen”, ha manifestado una emocionada Lilian Tintori.