ESCUCHA LA ENTREVISTA A MODRIC EN EL PARTIDAZO DE COPE

Juanma Castaño entrevista a Luka Modric, que se encuentra concentrado con la selección croata, en la semana en la que el Real Madrid es nuevo líder de LaLiga.

Ayer jugaste un partidazo: Lo importante es que ganamos y que llevamos 10 puntos en cuatro partidos, pero no estamos mostrando nuestro mejor fútbol. Es importante ganar puntos y estamos satisfechos.

Tienes 35 años: Me ponían todos los días fuera, pero me siento fuerte y que puedo seguir a este nivel unos años más.

En la selección mandas tú: No, manda el seleccionador. Tenía muchas ganas de venir y ver a mis compañeros. Intento ayudar al entrenador

¿Por qué has sacado un libro?: Tenía siempre en mi mente que quería sacar un libro. Tuve la oportunidad, Mateoni me ayudó a escribirlo y decidimos hacerlo. Siempre tuve el deseo de tener un libro, abrirme más, hablar de mi vida y estoy muy contento de que haya salido. Espero que le guste a la gente.

¿Te ha costado contar lo que cuentes?: Sí, soy tímido pero era la oportunidad de abrirme un poco más porque en las entrevistas no lo hago. Cuento mis comienzos, mi vida personal, lo que me pasó en mi carrera.

Te marcó el asesinado de tu abuelo: Yo me pasaba todos los días con él porque mis padres trabajaban, me marcó mucho. Mi nombre es por mi abuelo. Es una cosa muy triste porque era muy joven y perder una persona tan importante me marcó mucho. Tenía 6-7 años y no era consciente, pero tengo cosas grabadas. Él siempre hacía lo mismo, iba con los animales y siempre volvía al mismo tiempo, le fueron a buscar y todos nos enteramos de lo que pasó.... pero sobrevivimos. Espero que él haya visto desde arriba.

Os tuvisteis que ir del pueblo: Cuando pasó salimos de nuestro pueblo. Nos metieron en un hotel con otros refugiados. Yo estaba con mis padres y una hermana pequeña, en una habitación de 20 metros cuadrados. No puedo decir que no era feliz, era una infancia dura pero la recuerdo con alegría porque había muchos niños y para distraernos íbamos enfrente del hotel donde había unos campos donde jugábamos al fútbol y así no pensábamos lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Cuando entrenábamos, a cien metros caían bombas y teníamos que correr a los búnkers. No mataron a nadie que conocía, sí había muchos heridos. Esperas que todo salga bien y que tu padre, que está peleando, vuelva a casa. No tenía miedo, solo quería que mi familia y amigos estuvieran bien.

¿Ahí ya eras el mejor jugando?: Era bueno. Siempre era más pequeño que los otros pero me gustaba porque tenía que buscar mi sitio con la calidad. Los mayores siempre me escogían para sus equipos. Todos me decían que tenía talento.

¿Todo lo que viviste te han hecho ser lo buena persona que eres?: Puede ser, todo esto me ha formado como persona pero mucho mérito tienen mis padres, cómo me enseñaron a ser humilde, respetar a las personas…Me alegro que los demás me vean así, para mí es un honor.

En el fútbol no es lo normal: No somos todos iguales, me molesta que se diga eso. Los futbolistas también tienen que disfrutar porque también sufren durante la carrera, te tienes que cuidar y entrenar para ser futbolista profesional y llegar a estos niveles, aunque la gente piensa que te cae del cielo.

¿Qué ha pasado con Bale?: Con Gareth llevo casi toda mi vida profesional y es un tío espectacular. Es tímido, parecido a mí. Lo que se habla de él no es justo, le juzgan por los últimos años pero lo que ha hecho en el Madrid es algo impresionante y siempre será recordado como un jugador que ha hecho mucho por el club. Nunca ha tenido ningún problema en el vestuario, es un chico estupendo. Él hablaba español, bromeaba con nosotros. En los últimos años han salido muchas cosas y han olvidado lo que ha hecho. Cuando pase tiempo se acordarán de él y de lo importante que ha sido. Cada uno tiene su comportamiento, él era así, no se asociaba mucho, pero en el vestuario estaba muy bien. Me da pena que todo lo que ha hecho en el útlimo año lo olvida.

Mourinho fue clave para que vinieras al Madrid: Sí, sí, fue clave. Una pena que solo estuviera un año con él. Era importante para mí y siempre le estaré agradecido. Es muy buen entrenador, es duro y fuerte pero siempre va de frente, me gustan estas personas honestas. Una pena no haber jugado más años con él.

Con Ancelotti...: Es un entrenaor espectacular y como persona más. Ganamos Champions y Copa con él y jugamos muy bien.

¿Y con Benítez?: Benítez es muy buen entrenador que no le ha salido bien en el Real Madrid. No todos los entrenadores llegan y tienen éxito. No tenía ningún problema con él. Lo de cómo golpear el balón solo pasó en un entrenamiento.

Dices que Zidane lo hace todo fácil: Es un entrenador top, lo que ha hecho es algo irrepetible, pero hay gente que todavía no lo aprecia. Siempre se le cuestiona, pero es uno de los mejores. A veces hay críticas sin sentido, y lo que ha hecho es espectacular, su forma de ser nos encaja muy bien. Es el entrenador ideal para el Real Madrid y que puede seguir muchos años, como Ferguson o Wenger.