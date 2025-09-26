El alcalde de los pueblos desalojados por el incendio de Guadalajara explica dónde está el peligro: "El de Peñalba sí está más próximo"

Rubén Corral actualiza la última hora del incendio de Guadalajara con el alcalde de Peñalba de la Sierra y Cabida, Rafael Heras

Los bomberos siguen trabajando en la extinción del incendio declarado el domingo en el Pico del Lobo, en Guadalajara. La situación ha llevado a activar el nivel 2 de alerta por su proximidad a dos pequeñas poblaciones, Peñalba de la Sierra y Cabida, y a solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Una decena de vecinos han sido desalojados preventivamente. Para conocer la última hora, el programa 'La Linterna' con Rubén Corral ha conversado con el alcalde de ambas localidades, Rafael Heras, mientras el incendio continúa activo.

Una situación "preocupante"

El alcalde ha calificado la situación de “preocupante todavía”, ya que el incendio es “muy importante, está muy extendido”. Durante la noche, las labores se complican porque los medios aéreos no pueden actuar. "El fuego no para, no duerme, sigue su tarea, y, bueno, pues es un poco preocupante", ha explicado Heras.

El fuego no para, no duerme, sigue su tarea" Rafael Heras Alcalde de Peñalba de la Sierra y Cabida

La orografía del terreno es uno de los principales desafíos para los equipos de extinción. El alcalde describe la zona como “muy montañosa y con mucha vegetación”. El fuego ha alcanzado una zona de pinar, lo que agrava el riesgo. "Se están quemando pinos, que es, digamos, yo creo que es la vegetación más peligrosa para el tema de incendios", ha lamentado.

EFE Efectivos de la UME durante las labores de extinción del incendio forestal que se ha iniciado en el Pico del Lobo

Noche complicada a la espera de la UME

Afortunadamente, las condiciones meteorológicas han mejorado ligeramente. “El viento ha amainado mucho, ahora no hace nada de viento”, ha confirmado el alcalde, aunque ha matizado que, pese a ello, “el fuego sigue con su trabajo”. Todas las esperanzas están puestas en la mañana del lunes, cuando se reincorporen los medios aéreos y la UME despliegue su “maquinaria pesada” para controlar las llamas.

Respecto a la decena de vecinos desalojados, el alcalde ha señalado que ha habido que evacuar a "poca gente", ya que en esta época del año apenas hay habitantes fijos y la mayoría de residentes son de fin de semana. Este hecho ha simplificado el operativo, y los evacuados se han reubicado en casas de familiares, una situación que también preocupa al Obispo de Sigüenza-Guadalajara, que sigue de cerca a los afectados.

EFE Vista del incendio declarado en la zona de Pico del Lobo

Rafael Heras ha aclarado que el peligro no es el mismo para las dos localidades que gestiona. "El fuego de Cabida está muy retirado", ha tranquilizado. Sin embargo, la situación es distinta en la otra población, tal y como ha contado en COPE, donde el alcalde de Peñalba de la Sierra considera que el incendio está "jodido": "El de Peñalba sí está más próximo".

A pesar de esta cercanía, el alcalde ha querido lanzar un mensaje de calma, asegurando que el perímetro del incendio más cercano al pueblo está “muy controlado próximo al casco urbano”. Los equipos de emergencia continúan vigilando esta zona para evitar que las llamas se acerquen a las viviendas.