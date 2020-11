Julio Iglesias, en 'Herrera en COPE': "Estoy escondido porque tengo pánico al coronavirus"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha entrevistado en el programa de este viernes a uno de los artistas españoles más internacionales, Julio Iglesias, que desde su casa en Estados Unidos ha explicado cómo está atravesando estos meses de pandemia, reconociendo que vive con cierto miedo todo lo relacionado con el coronavirus y que extrema las medidas seguridad para evitar cualquier tipo de riesgo.

Julio Iglesias es conocido en todo el mundo y gracias a su carrera y a su éxito en los escenarios ha podido conocer a multitud de celebridades, entre ellas a Diego Armando Maradona, sobre el que ha tenido unas palabras de cariño después de que falleciese el pasado miércoles en Argentina; "Lo conocí en el estadio del Camp Nou de Barcelona durante un concierto y me acuerdo que canté 'Caminito' con Plácido y con Diego. Siempre ha sido una persona amigable y muy grande, un artista del fútbol".

Sobre la personalidad del futbolista argentino, Julio Iglesias ha reconocido que uno de los rasgos que más caracterizaban Maradona es que era buena persona: "Siempre se puede ser campeón si eres campeón del alma. Él siempre lo hizo y Diego era un grande del fútbol. Era una persona especial en su forma de vivir y siempre me ha parecido un tipo muy generoso".

En relación con la pandemia, el artista gallego ha desvelado que está viviendo una especie año sabático para cuidarse y para estar 'aislado' frente al coronavirus: "Estoy escondido porque soy una persona de alto riesgo, me tengo que cuidar y esto rodeado de las personas más de confianza para cuidarme. Vivo un poco con una vida complicada porque tengo pánico al covid-19".

También ha aprovechado sus minutos en 'Herrera en COPE' para mandar un mensaje de concienciación a la juventud de cara a que extremen todas las medidas de seguridad: "Yo imagino a la gente de todo el mundo que está sufriendo por este problema, yo soy una víctima más. Me enfada un poco el poco compromiso que tiene la gente joven con sus padres y sus abuelos. La generosidad no es decir 'te quiero', es cuidarte y saber que puedes matarles".

Sobre su carrera profesional, el veterano artista no ha escondido sus ganas de recuperar su sus planes y proyectos, aunque reconoce que con la situación que a traviesa el mundo es muy complicado a corto plazo: "Sí, tengo ganas de volver a trabajar, pero me parece imposible en estos momentos porque no sabemos cómo la gente va a poder volver a los conciertos. El tema de la vacuna es complicado. Hay muchas cosas que están pasando en estos meses que nos complican bastante la libertad".

Respecto a España, Julio Iglesias ha reconocido el cariño que siente siempre que habla de España, su país que siempre está en sus pensamientos: "Yo siempre estoy en España, todos mis recuerdos nacen en España. Yo estoy en un lugar en el que pensé que era el mejor para mi carrera, pero España está siempre presente".

Por último ha explicado a Carlos Herrera que su vida está pasando por una etapa de tranquilidad, incluso en algunas ocasiones aburrida: "Mi vida ahora mismo es aburrida, no tengo mucha capacidad creativa. Leo y me preocupo mucho sobre la situación que vivimos. He hablado con expertos y me cuentan cosas interesantes como que tenemos que esperar, tener la boca cerrada para no contagiarnos y mantener la distancia de seguridad siempre. El escenario es donde yo vivo, en estos momentos estoy sobreviviendo, por eso lo echo mucho de menos".