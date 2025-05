La falsa frase que creó Estados Unidos y que llevó a España a perder Cuba: así se abrazó el Tío Sam a la Leyenda Negra

Publicado el 07 may 2025, 20:42 - Actualizado 07 may 2025, 20:56

“El sol no se pone en nuestro Imperio”, esa tan manida frase que, no por pecar de soberbia, significa que sea falsa. Y es que, aunque ahora la historia haya cambiado sustancialmente, hubo un tiempo en el que España no solo era parte de la Península Ibérica, sino parte del mundo entero.

Tras el descubrimiento de América y el Tratado de Tordesillas, España se hizo con gran parte del territorio de ultramar que, en sus próximas exploraciones, iría aumentando. Más adelante, con la primera vuelta al mundo, descubriríamos partes de Asia que también pasarían a ser de dominio español.

Sin embargo, en el siglo XIX y siguiendo el ejemplo de las trece colonias estadounidenses, la gran parte de los territorios españoles en América se sublevaron y buscaron la independencia. Gran parte de ellos, España los perdió.

A pesar de lo que eso suponía, económica y socialmente, el golpe final para la España que confiaba en sus territorios de ultramar, llegaría a finales de siglo, en 1898. De sobra sabes que fue el fatídico año en el que nuestro país perdió las únicas colonias que le quedaban: Cuba y Filipinas.

La pérdida de ambas supuso un duro mazazo para la metrópoli, que veía muy reducido su poder. Pese a la debacle que supuso, hay algo a analizar y fue, precisamente, las mentiras vertidas por Estados Unidos para desestabilizar a España.

El hundimiento del Maine, clave en el relato para perder Cuba

Si hay un momento histórico que marcó el principio del fin, ese fue el hundimiento del Maine. Se trataba de un acorazado estadounidense que, cuando Cuba todavía formaba parte de España, estaba navegando por la bahía de La Habana en enero de 1898.

No era precisamente el mejor momento para hacerlo, porque desde 1895, España libraba una guerra en Cuba por la insurrección independentista.

Aunque desde Estados Unidos se dibujó esta navegación costera como rutinaria, el país sabía perfectamente el clima que se cocía en la isla y operaba a favor de los insurgentes.

Apenas tres semanas más tarde de ese avistamiento, una noche tropical de febrero, el acorazado Maine saltaba por los aires, hundiéndose posteriormente. Un suceso que no quedaba en agua de borrajas, porque la marina estadounidense tuvo que lamentar la muerte de 256 personas, dos de ellos, oficiales del Ejército.

Aunque todo apuntaba a que se trataba de un accidente y de un hecho fortuito, Estados Unidos aprovechó esta explosión y hundimiento para cambiar el relato a su favor.

Y es que, en un momento en el que el país norteamericano tenía intereses en el Caribe, iniciar una guerra en favor de Cuba contra España era perfecto. Solo les hacía falta el pretexto que, con el hundimiento del Maine, acabó llegando.

La frase con la que demonizaban a España y declaraban la guerra

Un barco estadounidense hundido en la bahía de La Habana, hasta ese momento española, era justo lo que Estados Unidos quería para declarar la guerra a España.

Bajo el argumento de que España había atentado contra el acorazado, el país se preparaba para declarar la guerra al nuestro. Poco a poco, empezaría una campaña para hacerse con Cuba y minar el poder de España en ultramar.

Sin embargo, no podían declararla así como así, y mandaron a hacer un informe a una comisión de investigación. El veredicto llegó meses después y afirmaba que solo la colocación de una mina bajo el buque podía haber provocado la explosión.

Un informe que se llevó al congreso estadounidense y que sirvió para poner toda la maquinaria en marcha para declarar la guerra a España. A esto, por cierto, contribuía la prensa amarillista de Estados Unidos, que achacaba el hundimiento a España sin ningún tipo de remordimiento.

Así pues, Estados Unidos encontró el momento perfecto para declarar la guerra a España en Cuba y llevar el relato a su favor. El 25 de abril, formalmente, el país declaraba la guerra a España, aupado por la prensa del país, que no tenía remilgos en tildar a nuestro país de “enemigo”.

De esa renovada leyenda negra que amenazaba a España se sirvió el gobierno estadounidense, que buscaba reclutar nuevos soldados para vencer rápidamente en Cuba. Así pues, idearon una frase-eslogan que quedaría marcada en la mente de los estadounidenses y en la de los españoles.

“Remember the Maine, to hell with Spain”, lo que viene a ser “acordaos del Maine, al infierno con España”. Esa frase serviría para, no solo reclutar marines, sino para aumentar el odio hacia un país que nada tenía que ver con el hundimiento del Maine.

Sin embargo, poco podía hacer España para ganar esta batalla, ya que sus fuerzas eran inferiores. La batalla de Santiago de Cuba, ese mismo verano, fue decisiva.

Una contienda en la que España se adentró, en la costa cubana, a una muerte segura y por la que se vio obligada a empezar a rendirse. Pronto, pediría negociar la paz y el final de la guerra llegaría para siempre.

En agosto de ese año, España capitulaba, y el tratado y firma de la paz llegaría en diciembre de 1898. Nuestro país perdía, para siempre, Cuba y Filipinas, y veía mermado su poder, además de sentir sobre sus hombros la humillación mundial. Cuba declararía su independencia en 1902.

Lo que verdaderamente da pena de esta historia es que nunca se llegó a comprobar que la explosión y hundimiento del Maine se debiesen a un atentado y, menos aún, que la responsabilidad fuese española.

Es triste que la prensa amarillista y el gobierno estadounidenses utilizasen un falso pretexto para sus propios intereses y para provocar pérdidas humanas por un fin político. Pero, como se lleva repitiendo desde 1898, 'más se perdió en Cuba, y volvieron cantando'.