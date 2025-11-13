Isabel, vecina de Badajoz: "Mi marido siempre me dice que tiene un entierro cuando le digo que hemos quedado para algo, es su excusa favorita"

El programa La Tarde de COPE, conducido por Pilar García Muñiz y Rosa Rosado, ha abierto sus micrófonos para descubrir las excusas más elaboradas que usan los oyentes para ausentarse de un compromiso. La conversación surgió a raíz del caso de un hombre que llegó a simular el robo de su coche para no ir de compras con su mujer, lo que desató una oleada de confesiones entre la audiencia.

Una de las historias más llamativas ha sido la de Isabel, una vecina de Badajoz, cuyo marido tiene una respuesta preparada para cualquier plan. "Mi marido siempre me dice que tiene un entierro cuando le digo que hemos quedado para algo, es su excusa favorita", ha contado en antena, desvelando una justificación tan recurrente como sombría. La anécdota de Isabel recuerda cómo a veces las excusas más simples pueden ser las más efectivas, tal como le ocurrió a un joven de Badajoz con su casero.

Una huida al monte para no coger olivas

Pero hay quienes llevan sus pretextos a otro nivel. Un oyente, taxista de profesión, ha confesado una de las excusas más insólitas para librarse de ir a coger olivas al pueblo. Para que su ausencia fuera creíble, llegó a sacar 400 euros del banco para simular que había estado trabajando intensamente durante todo el fin de semana, cuando la realidad era muy distinta.

Alamy Stock Photo Utilizar una tarjeta de crédito en un cajero automático sin contacto en España

El hombre ha relatado cómo preparó su coartada a la perfección, cogiendo tres mantas y corriendo los asientos de su coche. "Me tiré 2 días durmiendo en un monte, como a 100 kilómetros, de donde iba a ser el tema de las olivas, por si acaso", ha explicado. Aunque en un primer momento pensó que era "una locura", la experiencia le resultó tan gratificante que no ha dudado en repetirla.

Me tiré 2 días durmiendo en un monte, como a 100 kilómetros, de donde iba a ser el tema de las olivas, por si acaso" Un oyente de La Tarde Sobre su excusa favorita

La reflexión del taxista, que admitió sentirse "imbécil" en un principio para luego descubrir que "no se está tan mal", demuestra hasta qué punto puede llegar el ingenio para evitar un plan no deseado. Su dedicación lo convierte casi en un profesional de las excusas, como han comentado las presentadoras entre risas.

La excusa infalible: estar 'de curso'

En la misma línea, la oyente Trini ha compartido su "excusa perfecta" y que nunca le falla para esquivar cualquier tipo de compromiso o invitación. Su secreto es sencillo pero efectivo: alegar que tiene una formación. "Siempre estoy de curso, siempre, siempre me pillan de curso", ha afirmado, una justificación que le permite salir airosa de cualquier situación incómoda.

Siempre estoy de curso, siempre, siempre me pillan de curso" Trini Oyente de La Tarde

Las conductoras del programa han comparado esta táctica con la de un electricista que siempre tenía a mano una "avería de urgencia" para marcharse corriendo. Estos ejemplos, como el de aquel alumno que dejó a su profesor sin palabras, demuestran que la creatividad para encontrar una buena excusa no tiene límites, convirtiéndose en todo un arte para muchos.