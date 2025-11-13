Casi 12 millones de niños vacunados contra la neumonía

La neumonía sigue siendo la principal causa de muerte infantil por infección con más de 700.000 fallecimientos en el mundo al año de niños no vacunados. ¿Y qué hace la Fundación LaCaixa? Pues aliarse con la Fundación Bill Gates y The Vaccine Aliance para vacunar, desde 2008 a casi 12 millones de niños en países que no tienen acceso a la inmunización sobre todo africanos.

La Fundación la Caixa ha aplicado el método “matching found”. Hay mas de 7.000 empresas en todo el territorio nacional que colaboran con la Fundación, y esto lo que hace es multiplicar por 4 cada euro donado. Por cada euro que dona una empresa, la fundación la Caixa pone otro y la Fundación Bill Gates 2 mas. Por lo que 1 euro se convierte en 4 euros. De esta formar han conseguido financiar el 100% del gasto de los programas de vacunación contra la neumonía en Mozambique y el 25 % en Etiopía durante 2021 y 2022.

Gracias a esas 7.000 empresas también en esta alianza pionera público-privada que une a países en vías de desarrollo con los donantes, incluidos los Gobiernos, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Banco Mundial, la industria de la vacunación, agencias técnicas, la sociedad civil, la Fundación Gates, y otros socios del sector privado, entre los que se encuentra la Fundación ”la Caixa”. Debido al éxito conseguido, la Fundación acaba de renovar su compromiso por décimo séptimo año.

CaixaBank Empresas realiza una labor de sensibilización entre sus clientes, a quienes ofrece la oportunidad de contribuir al acceso y la calidad de las vacunas en los países en desarrollo como una acción de responsabilidad social que les permite devolver a la sociedad parte de lo que han recibido de ella.

Hay muchas necesidades y la fortaleza de estas alianzas es que se financian proyectos que son llevados a cabo por expertos en cada sector, como en las alianzas de la Fundación la Caixa para la lucha contra las desigualdades, las enfermedades raras, la investigación, la educación de los más desfavorecidos, incluidos los más vulnerables como niños, adolescentes y adultos con discapacidad intelectual, o la excelencia educativa.