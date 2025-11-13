Luis Rubiales, a COPE tras la agresión sufrida durante la presentación de su libro: "He pasado mucho miedo, pensaba que iba armado"

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha vivido este jueves un tenso episodio durante la presentación en Madrid de su libro, 'Matar a Rubiales'. Un hombre irrumpió en el acto con la intención de agredirle, pero fue interceptado antes de alcanzarle y posteriormente detenido.

El miedo por una familia

En una conversación posterior al incidente con el periodista Antonio Ruiz, emitida en el 'El Partidazo de COPE' de este jueves, Rubiales ha confesado: "He pasado mucho miedo". Ha explicado que su principal temor no era por él, sino por una "familia con dos niños pequeños y una mujer embarazada" que se encontraba a escasos metros.

La escasa iluminación del local agravó la situación. "Desde el escenario hacia abajo no se veía con mucha claridad", ha relatado. Esta circunstancia le hizo temer lo peor sobre el objeto que portaba el individuo: "Pensaba que era un arma", ha admitido.

Reacción inmediata y detención

Este temor por la seguridad de la familia provocó su reacción inmediata. "He sufrido por ellos y he salido rápido a por él", ha asegurado. El expresidente ha confirmado que el personal de seguridad actuó a tiempo. "No ha llegado, ya lo han cogido y sé que está detenido", ha concluido, añadiendo que ahora "veremos qué hay que hacer y cómo hay que actuar".