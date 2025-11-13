Mbappé habla de la relación del vestuario con Xabi Alonso: "Hemos jugado muy mal, pero estamos unidos para ganar todos los títulos"

Francia goleó a Ucrania 4-0 y certificó este jueves su clasificación para el Mundial 2026 que se celebra este próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Un triunfo que estuvo liderado por un Kylian Mbappé que marcó dos goles y dio una asistencia y que habló con Dani Gil a la conclusión del encuentro.

"¿Qué quieres que diga? No tengo nada que decir", respondió al ser preguntado por la relación del vestuario del Real Madrid con Xabi Alonso. Y agregaba seguidamente: "Cuando en el Real Madrid no ganas partidos, la gente habla mucho y no hemos ganado los dos últimos. Hemos jugado muy mal, pero volveremos después del parón preparados para ganar al Elche".

Para finalizar, dijo: "Al final, somos los primeros en La Liga y estamos entre los 8 mejores de la Champions. No es perfecto, pero todos sabemos que cuando algunas cosas no funcionan en el campo, en el Real Madrid, la gente habla y habla. Pero estamos unidos para ganar todos los títulos este año".