José Abellán, cardiólogo: "La idea de los 10.000 pasos no tiene que ver con la medicina, viene de un anuncio japonés de un podómetro que debería de marcar eso para considerarte una persona saludable"

Con el inicio del año nuevo, uno de los propósitos más repetidos es hacer un poquito de ejercicio. Durante años, se ha popularizado la idea de que es beneficioso andar alrededor de 10.000 pasos al día, un objetivo que, sin embargo, ha pasado a ser considerado casi un mito. En el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, la periodista Beatriz Calderón ha abordado este tema con el cardiólogo intervencionista y divulgador José Abellán y la entrenadora personal Bea Sanz para aclarar qué hay de cierto en esta creencia.

El origen: un anuncio japonés

El doctor José Abellán ha sido tajante al respecto: es más mito que realidad. Según ha explicado, caminar es muy beneficioso, pero no hay una barrera mágica en los 10.000 pasos. El origen de esta cifra es puramente comercial: "La idea de los 10.000 pasos realmente no tiene nada que ver con la medicina, viene de un anuncio japonés, en el cual hace ya muchos años, pues, se inventaron que un podómetro debería de marcar la distancia de 10.000 pasos para considerarte una persona saludable".

El signo gráfico japonés de los 10.000 pasos se parece a una persona caminando""

El cardiólogo ha añadido que la elección de este número también se debe a que "el signo gráfico japonés de los 10.000 pasos se parece a una persona caminando", lo que resultaba muy atractivo para el merchandising. Aunque los estudios científicos confirmaron que las personas que caminaban esa distancia se beneficiaban, la cifra en sí no tiene tanto que ver con la salud como con una estrategia de marketing, un mito que también desmintió el doctor César Ramírez en COPE.

Ayto Avilés Dos personas mayores caminando por la ciudad

¿Qué dice la ciencia?

Frente a este mito, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda alcanzar 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad intensa por semana. Esto equivale, aproximadamente, a caminar entre 7.000 y 8.000 pasos diarios, una cifra que, según el epidemiólogo Borja del Pozo Cruz, ya ofrece beneficios. Abellán ha confirmado que el beneficio es gradual y que no hace falta llegar a los 10.000 "para nutrir o optimizar nuestro metabolismo, nuestra salud cardiovascular".

Caminar es superbeneficioso para la salud cardiovascular. Según Abellán, ayuda a regular la presión arterial, mejora el perfil de colesterol y la sensibilidad a la insulina, y supone un gasto calórico que evita la obesidad. Todo ello, con el tiempo, "disminuye el riesgo de sufrir un infarto". Además, ha destacado la importancia del ritmo: "Cuanto mayor es el ritmo, más beneficio tiene para nuestro sistema cardiovascular".

Alamy Stock Photo Una pareja de jubilados caminando por un puente moderno en Bilbao

Fuerza, nutrición y descanso: los otros pilares

El cardiólogo ha insistido en que, más allá de caminar, hay otros factores clave. "Lo más importante es también hacer ejercicio de fuerza", recomendando un mínimo de dos sesiones a la semana. A esto se suma la importancia de una buena nutrición, como recoge la nueva pirámide nutricional, evitar tóxicos como el tabaco y el alcohol, y un pilar fundamental a menudo olvidado: el descanso. "Es tiempo de reivindicar el tiempo de sincronización con el planeta, que significa descansar bien", ha afirmado.

Mejor que no hacer nada es hacer algo""

Por su parte, la entrenadora personal Bea Sanz ha coincidido en que la cifra de pasos no es lo único importante. Ha mencionado que la literatura científica sugiere unos 8.000 pasos antes de los 60 años y 7.000 a partir de esa edad, pero ha subrayado que "hay muchos peros" y que es fundamental complementar la caminata con otras actividades.

Sanz ha alertado sobre los errores comunes al empezar a hacer deporte, como la saturación y el exceso de exigencia, que llevan al abandono. La clave para mantener la constancia, según la entrenadora, es la personalización. "Mejor que no hacer nada es hacer algo, y la clave es encontrar una modalidad que te guste, con la que te vayas enamorando", ha aconsejado, destacando la importancia de encontrar un entrenador que guíe el proceso y lo haga fácil.

A la pregunta de qué es más importante, cardio o fuerza, Bea Sanz ha respondido que "es importante todo". Aunque ella proviene del mundo de la fuerza, considera que la combinación de ambas es lo ideal. Recomienda dedicar un mínimo de dos días a la semana a la fuerza y otros dos o tres a caminar o a otra actividad cardiovascular.

Finalmente, ambos expertos han coincidido en la importancia del descanso. Sanz ha advertido sobre los jóvenes obsesionados con el gimnasio: "Igual de importante que es entrenar, lo es descansar". El cuerpo necesita recuperarse para poder rendir y evitar lesiones por estrés, un aspecto crucial para que el entrenamiento sea coherente y efectivo a largo plazo.