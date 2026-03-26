Feliciano López y sus dudas sobre los criterios del seleccionador para elegir al portero titular con España en el Mundial: "¿Y tú con qué te la juegas?"

El debate sobre la meritocracia frente a la lealtad en el deporte de élite ha vuelto a la palestra en 'El Partidazo de COPE'. Santi Cañizares y Feliciano López han protagonizado un intenso intercambio de opiniones sobre el dilema que afronta un seleccionador al hacer una convocatoria, centrado en la cuestión de la portería.

Todo ha comenzado con una duda lanzada por Feliciano López, quien desde su experiencia en el mundo del tenis, se ha preguntado por qué no siempre se elige a los mejores. "Si un seleccionador considera que hay un portero claramente mejor que otro, ¿con qué portero te la juegas tú? ¿Con el que te ha llevado hasta ahí o con el que está mucho mejor de nivel?", ha cuestionado.

El extenista ha insistido en su punto, extrapolando la situación a la Copa Davis. "Pero, ¿por qué no ponen a los realmente a los mejores, a los 11 mejores?", ha añadido, aludiendo a cómo a veces se prioriza el grupo por encima del estado de forma individual.

La respuesta de Cañizares

Santi Cañizares ha respondido explicando la complejidad de la situación para un entrenador. Según el exportero, la decisión de mantener un bloque de confianza no es sencilla. "Ese pecado cometido muchas veces de 'tengo que pagarle por los servicios prestados' a los demás ha crucificado a muchos seleccionadores", ha afirmado.

Cañizares ha recordado que la continuidad de un grupo ha dado grandes éxitos, pero también ha provocado sonados fracasos. "Hay grandes fracasos, por ejemplo, el después de ganar nosotros el mundial, en 2014 fue un desastre. A Alemania le ha pasado lo mismo", ha señalado, argumentando que cuatro años después, los jugadores ya no son los mismos.

Un nombre propio sobre la mesa

El debate ha aterrizado en un caso concreto cuando se ha mencionado al portero Joan García como un jugador que supuestamente está "mucho mejor" que otras opciones. Feliciano López ha recogido el guante, pero Joseba Larrañaga mostraba su desacuerdo de forma tajante: "Para mí, personalmente, no", ha sentenciado sobre si existe tal diferencia de nivel.

Finalmente, Cañizares ha concluido que para tomar una decisión tan delicada, es imprescindible estar dentro y conocer las dinámicas del vestuario. "Yo creo que para tomar una decisión tiene que estar allí, trabajar allí", ha zanjado, dejando claro que el análisis externo no siempre es suficiente.