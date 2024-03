El doctor César Ramírez desmiente el mito de los 10.000 pasos diarios para llevar una vida saludable

La actividad física para mantener una vida saludable no requiere de un esfuerzo tremendo, no tenemos que considerarlo una tarea difícil. Machacarse en un gimnasio no es, para nada, la única solución para mantenerse activo y en forma. Caminar es más saludable de lo que podemos pensar, ya que los beneficios para la salud son numerosos. Basta añadir a la rutina diaria una caminata para mejorar de manera considerable la salud física y mental. Y es que está más que demostrado que caminar ayuda a quemar grasa y calorías, disminuye el estrés, la presión arterial y el colesterol, y, como es evidente, mejora la salud mental y prolonga la expectativa de vida. Pero... ¿cuánto debemos caminar al día para llevar una vida activa y saludable?

Muchas veces hemos leído, escuchado o visto los consejos de realizar un mínimo de 10.000 pasos al día. Pero nada más lejos de la realidad, como así afirma el prestigioso doctor César Ramírez en COPE Málaga: "Hay una creencia que está muy asentada en publicaciones sobre salud y en recomendaciones profesionales sobre los beneficios que tiene hacer estos 10.000 pasos al día para poder estar saludable, pero contra todo pronóstico, podríamos encontrarnos ante un mito o leyenda", comenta el doctor Ramírez, jefe de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Quirón Salud Málaga, así como cirujano solidario de la Fundación César Ramírez Bisturí Solidario.





El origen del mito de los 10.000 pasos

Los estudios médicos certifican al cien por cien que caminar es una actividad física que, como ya hemos mencionado, tiene infinitos beneficios, pero realmente no hay ninguna evidencia clara sobre que sea necesarios hacer 10.000 pasos al día. “El origen de este mito está en la cultura japonesa, concretamente en una campaña publicitaria de los años sesenta en los que se vendía el primer podómetro de la historia, llamado Manpo-Kei, que en castellano significa 'medidor de los 10.000 pasos”, apunta César Ramírez

Desde entonces, la creencia de los 10.000 pasos se ha ido extendiendo hasta su asentamiento en la actualidad, pero, como afirma el doctor, esto no es así y todo nace de una campaña de marketing. Queda claro, por lo tanto, que no es necesario esa cantidad de pasos para mantenerse saludable.

¿Qué dicen los estudios sobre el número adecuado de pasos al día?

Hablar de una cifra exacta que sirva como referencia siempre puede causar un poco de confusión, ya que también depende mucho de cada persona. Es por eso que el doctor Ramírez explica en COPE Málaga que ha tenido en cuanto varios estudios de referencia para sacar conclusiones. “Según un gran estudio publicado en 'The Lancet', el riesgo de mortalidad se reduce en un 50% en los adultos que incrementaban el numero de pasos diarios de 3.000 a 7.000. Ahí ya tenemos una primera cifra”, cuenta.

Otra revista importante como es 'Journal of Preventive Cardiology' apunta, como así cuenta César Ramírez, que con menos de 4.000 pasos al día ya se observan los primeros beneficios para la salud. Y, por último, un estudio de la revista del Colegio Americano de Cardiología revela que el número óptimo de pasos al día para reducir cualquier causa de mortalidad es de 8.700, mientras que si solo nos centramos en reducir afectaciones cardiovasculares la cifra adecuada es de 7.100 pasos diarios.

La cantidad adecuada de pasos diarios

Más allá de determinar una cifra aproximada de pasos diarios para mantener una vida saludable, también hay que tener en cuenta otros aspectos. “El ritmo y la intensidad van a influir mucho, para bien o para mal, en esta meta de alcanzar los pasos diarios, pero tampoco debemos obsesionarnos, por lo que diría que entre 7.000 y 8.000 pasos diarios es la cantidad que tenemos que establecer como saludable”, afirma.

Por último, el doctor César Ramírez subraya y recuerda que los beneficios de caminar son incuestionables desde el primer paso que damos. “A corto plazo se favorece la liberación de endorfina en el cerebro, lo que hace que nos sintamos mejor; mejora el equilibrio, fortalece las piernas, hace que nuestro corazón sea más fuerte, mejora nuestro sistema inmune, favorece la eliminación de grasas para perder peso...”, concluye.