Un “sí” en el corazón de un mundo desgarrado

En un ambiente silencioso, sin rastro del bullicio de los peregrinos, se celebró ayer la fiesta de la Anunciación en la basílica de Nazaret. El Patriarca Pizzaballa dijo que hoy, más que nunca, necesitamos aprender de la Virgen de Nazaret el arte, oculto pero crucial, de leer la historia a través de los ojos de Dios. Muchas veces sucede que preferimos aferrarnos a nuestras estrategias y a nuestros frágiles apoyos en lugar de abrirnos al don imprevisible de Dios. En tiempos de la Virgen María, marcados por la opresión y la pobreza, Dios no envió a un rey poderoso, envió un ángel a una joven. Ante la turbación y la lógica incomprensión de María, el ángel le respondió: «Nada es imposible para Dios». Pizzaballa miraba a los ojos de su gente al reconocer que esa frase, escuchada en los refugios y en los hospitales, parece algo lejana. ¿Cómo podemos repetir que nada es imposible para Dios cuando todo a nuestro alrededor habla de muerte, cuando las comunidades cristianas en Tierra Santa son tentadas por el desaliento y la emigración?

María no dijo “sí” en un jardín florido, sino en el corazón de un mundo desgarrado como el nuestro. No dijo "sí" a un éxito terrenal, sino a un proyecto de amor que pasaba por el dolor, el exilio y la muerte, para llegar a la luz de la resurrección. El cardenal dijo sus fieles que la Iglesia de Tierra Santa está llamada a ser como María: un vientre que acoge la vida a pesar de todo, un corazón que no se cierra en el miedo, y que genera vida. Y concluyó su impresionante homilía recordando que, “entre los escombros, Dios sigue presente hoy: hay madres que tienen esperanza, padres que trabajan, niños que juegan, ancianos que rezan. Hay cristianos que eligen quedarse, amar, perdonar”. Y así, ayer, unos pocos cristianos de Nazaret, en nombre de toda la Iglesia, volvieron a decir “sí” a Cristo, decidieron estar con Él y seguir sus pasos.