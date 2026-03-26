Juan Alberto Izquierdo, agente inmobiliario: "El impacto sería drástico si los americanos se van de Rota, suponen el 70% de la economía local y descendería el consumo"

La reciente sugerencia de Donald Trump sobre la posible retirada de las bases militares que Estados Unidos tiene en España ha generado un debate a nivel nacional. Sin embargo, a pie de calle, la realidad parece ser muy distinta. Juan Alberto Izquierdo, un agente inmobiliario que lleva años buscando alojamiento para los militares en Rota (Cádiz), asegura no haber notado ningún cambio en el programa 'Herrera en COPE' y describe una situación que es, de hecho, la contraria.

Lejos de una posible marcha, Izquierdo afirma que la demanda de vivienda por parte del personal estadounidense es constante. "A nivel local, absolutamente nada, es todo lo contrario. Sigo recibiendo demanda para búsqueda de vivienda para personas norteamericanas", explica, añadiendo que la oferta de alquiler es "muy escasa" y que, hasta ahora, "no hay nadie que haya hecho movimiento para vender ni para bajar precio".

Europa Press Imagen de la base militar de Rota tras la negativa de Sánchez a cederlas para apoyo a las operaciones contra Irán

El motor económico de Rota

El impacto económico de una hipotética salida de las tropas estadounidenses sería drástico para la zona. Juan Alberto Izquierdo calcula que la base es la "primera fuente de ingresos de la localidad" y que su actividad afecta directamente a la economía local en "un 60, 70 por 100". "Si nos abandonaran los americanos, pues, claro, habría un descenso muy considerable de lo que es el consumo", subraya el agente inmobiliario.

La base no solo da trabajo directo a personas españolas, también se realizan trabajos por parte de contratas" Encarnación Niño Teniente de alcalde de Rota

Las cifras confirman esta dependencia. La base de Rota genera unos 9.500 empleos directos y más de 12.000 indirectos, representando dos tercios del PIB de la localidad. Encarnación Niño, teniente de alcalde de Rota, explica que el impacto abarca desde el empleo directo en la base, en puestos "desde administrativo, de servicio de ocio dentro de la base, de servicio también de cuidado en guardería", hasta el efecto en sectores como la restauración y los hoteles. Por su parte, la base de Morón de la Frontera (Sevilla) da trabajo a entre 200 y 300 españoles, con un impacto clave en el comercio y los servicios de toda la comarca.

Un enclave estratégico con historia

La presencia militar de Estados Unidos en Andalucía tiene una larga historia, como recordó el periodista Jorge Bustos en el espacio radiofónico. Los acuerdos con el presidente Eisenhower en 1953 permitieron el inicio de operaciones en la base de Morón ese mismo año y la inauguración de la de Rota en 1955. Es importante destacar que ambas instalaciones son de soberanía española, lo que significa que la operativa estadounidense se rige por un marco legal que requiere la autorización de España para determinadas operaciones.

Desde un punto de vista estratégico, estas bases son de primer nivel. La base de Rota es una pieza clave del escudo antimisiles de la OTAN, con destructores preparados para interceptar amenazas. Morón, por su parte, funciona como una base aérea y logística fundamental para el repostaje, tránsito de tropas y despliegues rápidos hacia África y Oriente Próximo.

Tranquilidad ante el "postureo" político

Pese a las declaraciones de Trump, el análisis de Jorge Bustos apunta a la calma, calificando la situación de "postureo". Considera que tanto las fanfarronadas de Trump como el "antiamericanismo de consumo doméstico" de Pedro Sánchez no se materializarán en una decisión que sería, en primer lugar, "carísima para la economía estadounidense". Además, las bases de Rota y Morón son fundamentales para la logística de Estados Unidos, por lo que concluye que "tenemos bases para rato".