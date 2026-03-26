Pedro, dueño de un restaurante: "No encuentro camareros porque la gente no quiere trabajar en Semana Santa; necesito 2 personas cualificadas para barra y cocina"

La Semana Santa ya está aquí y con ella llegan unas previsiones muy positivas para el sector turístico, que se traducen también en más empleo. Según se ha analizado en el programa 'Herrera en COPE', se calcula que durante estas fechas se firmarán más de 164.000 contratos, lo que supone un 12 por 100 más que el año pasado. Como es habitual, la hostelería concentra nueve de cada diez de estas contrataciones, pero se enfrenta a un gran reto: la falta de personal. Un ejemplo de ello es el de Pedro, dueño de un restaurante en Puebla de Sanabria, Zamora.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de un camarero en un bar en Valencia

La odisea de encontrar personal

Pedro ha explicado en los micrófonos de COPE que necesita reforzar la plantilla de cara a la alta afluencia que se espera en los próximos días. "Tendremos que coger un par de personas, una para barra y otra para cocina", ha detallado el empresario hostelero.

Sin embargo, la tarea no es sencilla. El propietario ha lamentado lo complicado que resulta encontrar personal adecuado y con experiencia para trabajar. "Poco a poco vamos encontrando, pero difícil, difícil, porque la gente no quiere trabajar", ha sentenciado.

No encuentro camareros para Semana Santa, la gente no quiere trabajar" Pedro Dueño de un restaurante

El impacto económico de la tradición

Más allá de los casos particulares, la Semana Santa se consolida como un fenómeno social, cultural y económico de primer orden en España. Así lo confirman los datos ofrecidos por la Conferencia Episcopal Española (CEE), cuya directora de la Oficina de Transparencia, Ester Martín, ha destacado que estas celebraciones impulsan la creación de casi 150.000 empleos de forma directa, indirecta e inducida. El turismo religioso aporta cerca de un 1% al PIB nacional, lo que se traduce en un impacto de casi 10.000 millones de euros, concentrado principalmente en sectores como alojamiento, restauración y ocio.

Ester Martín ha calificado la Semana Santa como "un acontecimiento de gran importancia para los lugares donde se celebran", atrayendo a un número "innumerable" de visitantes. Según ha explicado en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, este movimiento se traduce en "creación de riqueza" y se convierte en "un bien para la sociedad".

La otra cara de la moneda: Málaga

En contraste con las buenas previsiones generales, la situación en Málaga no es tan optimista. La provincia andaluza ha sufrido una caída de hasta un 20% en las reservas debido a que todavía no se ha restablecido el servicio de alta velocidad (AVE). Javier, un hostelero de la capital malagueña, ha confirmado esta preocupación: "Sobre todo, es verdad que tenemos más preocupación por la primera parte de la semana. El visitante, sí es verdad que se ha notado, al final consumía en nuestros establecimientos, y eso es verdad que se ha notado".