Las consecuencias del pacto Sánchez- Bildu y otras noticias de este jueves

José María Aznar se ha mostrado muy pesimista sobre el presente y el futuro "Herrera en COPE". El expresidente del Gobierno ha alertado del negro futuro que podemos tener en los próximos meses y años a consecuencia de la crisis económica y sanitaria generada por el coronavirus y gracias a la mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Esta es una de las noticias de este jueves que está marcado por el pacto entre el Ejecutivo y EH-Bildu por el que se pretende derogar la Reforma Laboral.

Aznar, en COPE: "Estamos en manos de un irresponsable acompañado por chavistas, comunistas y separatistas"

José María Aznar ha asegurado en "Herrera en COPE" que el estado de alarma en realidad "es un estado de excepción" porque, a su juicio, se han suspendido derechos, lo que ha calificado como un "estado de máximo riesgo para los españoles desde el punto de vista de las libertades y de la economía". "Lo que viene desde el punto de vista económico y social es una situación extraordinariamente peligrosa", ha señalado. "España vive un desastre y nuestra situación es enormemente vulnerable". Por eso, ha insistido en que si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, "nos va a costar mucho salir adelante".

El expresidente ha señalado que el plan de ayudas de Merkel y Macron de 500.000 millones para la reconstrucción de Europa no será gratis, sino "condicionado", y cuanto mayor el riesgo, mayores serán las condiciones. En este sentido, ha incidido en que el gobernador del Banco de España ha desnudado la situación de la economía española, que es de "máxima vulnerabilidad".

Sobre la escena política, Aznar ha dicho que en España se "llevan haciendo las cosas mal desde hace cuatro o cinco años y, especialmente mal, desde hace dos". Por eso, ha señalado que sería recomendable "un gran acuerdo político entre las principales fuerzas" basado en dos pilares: la Constitución y la Unión Europea. A su parecer, "no somos conscientes del daño que va a sufrir España. Todo lo que vivimos es un ejercicio de irresponsabilidad continua". LEER MÁS

El expresidente del Gobierno asegura que estamos en manos de un irresponsable en clara referencia al acuerdo firmado para derogar la Reforma Laboral con los herederos de ETA.

Iglesias echa un pulso a Sánchez: "Sí se va a derogar íntegramente la reforma laboral"

El acuerdo con Bildu para derogar la Reforma Laboral lo daban a conocer los de este grupo después de aprobarse en el Congreso una nueva prorroga del estado de alarma, la quinta desde el mes de marzo. Es más, los diputados de Bildu aseguraban que Sánchez les había pedido no darlo a conocer hasta que se hubiera producido la votación en la Cámara Baja lo que llevaba a Sánchez a una nueva rectificación.

Rectificación y de nuevo contradicciones entre los miembros del Ejecutivo. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha dejado claro que la Reforma Laboral será derogada al completo y no parcialmente porque así consta en el acuerdo de Gobierno suscrito con el PSOE y en el documento que los socialistas firmaron este miércoles junto a EH Bildu.

Los recortes perpetrados tras la crisis de 2008 demostraron ser nefastos para la gente y para la economía de nuestro país. España necesita políticas fiscales anticíclicas para estimular la recuperación y proteger los derechos sociales.



He hablado de ello en @maticatradio

"Voy a ser cristalino: pacta sunt servanda (lo firmado obliga)", ha asegurado Iglesias en una entrevista radiofónica, en la que se ha mostrado muy duro con la rectificación realizada por los socialistas a última hora de este jueves, tan solo unas horas después de hacer público el acuerdo a tres con EH Bildu y Unidas Podemos.LEER MÁS

Por cierto, el vicepresidente Iglesias ha cargado contra CEOE y Cepyme después de que hayan expresado este jueves su "rotundo" rechazo al citado acuerdo. Los empresarios no son los únicos que han mostrado el rechazo, presidentes autonómicos como el socialista Page no sale de su asombro.

Herrera: "Llamar a Sánchez embustero no es insultarlo, sino definirlo porque engaña a todos al mismo tiempo"

"Se puede engañar a Bildu y al PNV el mismo día y en cuestión de horas, el mismo día, se puede engañar a Cs y a Bildu, siempre y en todas direcciones, pero como bien dice Pablo Sebastián en Republica.com, Sánchez va partido a partido y lo que haga falta. Ahora tiene a ERC cabreada, pero no se preocupen que ya le dará algo dentro de unos días, cuando le haga falta.

Habría que sacar lo de ayer y lo saca con el esperpento de la reforma laboral porque esperen, anuncian que la van a derogar íntegramente, pero a última hora rectifican. ¿Por qué? Pues es fácil deducir por qué. Yo me imagino a todos los barones socialistas llamando a Moncloa e imagino a Nadia Calviño amenazando con dimitir, me imagino a Andoni Ortuzar del PNV diciendo "pero qué estás haciendo potenciando a estos" y luego no sé si protestaron los de Cs, quen todavía no han dicho ni pío. Les torearon de forma previsible. Estoy convencido de que el acuerdo seguiría vigente si no estorbaran los intereses electorales del PNV", afirma Carlos Herrera en su monólogo de este jueves.LEER MÁS

El pacto con Bildu ya está teniendo consecuencias como el abandono de Vox de la mesa de trabajo para la reconstrucción. Los diputados de Vox consideran una "deslealtad" a los grupos parlamentarios el acuerdo sobre la Reforma Laboral.

Este jueves, en el que nos hemos levantado con la obligatoriedad de llevar mascarillas tanto en el exterior como en los lugares cerrados cuando no se pueda mantener la distancia de dos metros.

Desde hoy, es obligatorio el uso de #mascarilla:



Desde 6 años

En espacios públicos cuando no se pueda mantener la distancia de 2 metros



➡️Hay excepciones:



Dificultad respiratoria

Discapacidad o dependencia

Actividad incompatible como el deporte#EsteVirusLoParamosUnidos

Salvador Illa confirma que el cambio de fase no ha provocado repuntes

El Ministro de Sanidad, que ha acudido a su comparecencia semanal en el Congreso de los Diputados con mascarilla como es obligatorio, ha destacado la reducción de la mortalidad por el nuevo coronavirus y de la incidencia del mismo en España que se está observando en los últimos días y que, a su juicio, confirman que hay una tendencia "descendente y sostenida" fruto del "esfuerzo" que ha realizado toda la ciudadanía española tras la aprobación del estado de alarma.

"Hemos pasado de tener más de 900 fallecidos al día a menos de 100 en los últimos días. Cuando hablamos de fallecidos no hay datos buenos, pero estamos en la dirección correcta", ha comentado el ministro de Sanidad, tras recordar que ya se han curado más del 60 por ciento de las personas que se han contagiado con el nuevo coronavirus.

En este sentido, Illa ha señalado que ya han pasado casi seis semanas desde que finalizara el permiso retribuido y recuperable y que, aún así, se ha mantenido la tendencia "a la baja" de la tasa de contagios, lo mismo que se ha observado tras la aprobación de las medidas de alivio de la restricción de la movilidad y el paso a la fase 1 de algunas comunidades. LEER MÁS

En el plano económico las consecuencias de la pandemia y la crisis surgida en todo el mundo, se están cebando con muchas familias que se han visto afectadas por los ERTE y que aún no han cobrado. La situación no es mejor para los autónomos.

300.000 autónomos prevén cerrar su actividad este año

Esta crisis está afectando de lleno a los autónomos. Hasta el punto de que uno de cada diez, en torno a unos 300.000, prevé tener que cerrar su actividad este año, y un 40,5% del colectivo duda si podrá continuar. Estos son algunos de los resultados que se extraen de una encuesta realizada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA.

Según este sondeo, realizado a más de 3.000 autónomos en los últimos días, de los que ya tienen su actividad en activo, el 59,1% afirma que su negocio está funcionando al 30%. Únicamente el 5,8% señala que lo hace al 100%. Nueve de cada diez trabajadores por cuenta propia afirman que su facturación disminuirá este año y de ellos, el 72,5% cifra dicha disminución en más de un 40%. Únicamente el 1% considera que cerrará con una cifra de negocio facturación superior a la de 2019. El 3,2% cree que será similar a la del ejercicio anterior. LEER MÁS