Gabriel: "Me he enterado con 50 años. Para saber si la luna está creciente o decreciente, cuando tiene forma de d es creciente y decreciente al revés"

El programa Herrera en COPE, dirigido por Alberto Herrera, ha vivido una nueva jornada de sabiduría popular en su sección ‘La Hora de los Fósforos’. En este espacio, los oyentes comparten conocimientos y curiosidades de todo tipo, creando un mosaico de datos sorprendentes que enriquecen la mañana.

Entre las múltiples intervenciones, ha destacado la de Gabriel, un oyente que ha confesado haberse enterado con 50 años de un truco para distinguir las fases lunares. Según explicó, su cuñado le enseñó este verano el método: “para saber si la luna está creciente o decreciente, cuando tiene forma de D, es creciente, y cuando tiene forma de C, es decreciente”.

Un universo de anécdotas

La revelación sobre la Luna ha sido solo una de las muchas perlas de conocimiento que han aportado los 'fósforos'. Otro oyente, Luis, ha explicado el origen español del símbolo del dólar, que proviene del Spanish dollar o real de a 8. “Las dos barras son las dos del miércoles”, ha afirmado, refiriéndose a las columnas de Hércules del escudo español.

Las curiosidades del mundo animal también han tenido su espacio. Un participante ha asegurado que todos los osos polares son zurdos, mientras que otro ha desvelado que los aguacates son venenosos para los pájaros y que “las gambas tienen el corazón en la cabeza”.

Además, se ha comentado un truco para cazadores: “los conejos cuando corren, la hembra corre con la cola baja, y el macho corre con la cola alta”.

Etimologías y secretos de la historia

La etimología ha sido otro de los temas estrella. Ricardo ha ofrecido una alternativa al origen de la expresión “hacerse el teniente”, sugiriendo que podría derivar de la frase italiana “non ascolta niente” (no escucha nada). Por otro lado, un colaborador ha desmentido la falsa creencia de que la palabra “chou” proviene del inglés “show me now”.

La historia del automóvil ha aportado anécdotas como el motivo por el que los Porsche de Le Mans se arrancan con la mano izquierda para ganar tiempo, o que el logotipo de BMW simboliza las hélices de un avión, ya que la marca fabricaba motores para la aviación en la Segunda Guerra Mundial. También se ha recordado por qué en el Reino Unido se conduce por la izquierda, una herencia de los coches de caballos para no golpear a los viandantes con el látigo.