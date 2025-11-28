Roque (18) nació prematuro, ha sufrido 50 operaciones en su vida y ahora es superdotado: "Somos defensores de la vida y de la familia"

La historia de Roque, contada en el programa 'La Linterna' de COPE por Ángel Expósito y Carolina Miravalles, es de las que se salen de cualquier guion. Este joven nació prematuro a las 29 semanas, ciego, con graves problemas intestinales y con tan solo un 20 % de su masa cerebral. Los médicos le dieron pocas esperanzas de vida, pero tras 50 operaciones, hoy, a sus 18 años, es superdotado.

Una firme defensa de la vida

Sus padres nunca perdieron la fe y decidieron seguir adelante. "Somos defensores de la vida, defensores de los cuerpos, defensores de la familia", afirma su madre, Mari. Su mensaje es claro para quienes se enfrentan a una gran adversidad: "Que no la tire [la toalla], que vale la pena el esfuerzo, que siempre vale la pena pelear por las familias". Su lucha recuerda a la de otras familias que se han enfrentado a nacimientos muy complicados, como la de un bebé que nació con 393 gramos.

50 intervenciones para poder crecer

La odisea médica de Roque comenzó con solo cuatro días de vida, cuando fue operado por primera vez. Una de las mayores complicaciones surgió porque, debido a la lesión cerebral, las suturas de su cráneo tendían a fusionarse, impidiendo que el cerebro creciera. "Necesitó cuatro ampliaciones craneales de esas" para evitar lo que se conoce como microcefalia, explica su madre. Historias de superación como la de Roque, o la de Sofía, la niña que nació con 24 semanas, demuestran una increíble capacidad de resiliencia.

Además, hasta hace poco más de un año, su vida pendía de un hilo o, más bien, de una válvula. "Su vida dependía de que esa válvula funcionara. Si se obstruía, teníamos muy poquito tiempo para resolverlo", relata Mari. Afortunadamente, en la última ventriculostomía consiguieron retirársela, un hito que cambió sus vidas para siempre.

El humor y AC/DC como terapia

A pesar de todo, Roque nunca ha perdido el sentido del humor. Antes y después de cada operación, organiza una fiesta, "por si es la última", como él mismo dice. En una ocasión apareció con unas gafas gigantes amarillas y en otra con un disfraz de Mario Bros. "Menos de princesa Peach, me disfracé de todo", le recordaba a su madre entre risas.

Su intervención número 50 parecía sacada de una película. Roque entró a quirófano con unas enormes gafas negras con el número 50, su cirujano llevaba la misma cifra bordada en el gorro y, en sus auriculares, sonaba su grupo favorito: AC/DC. La música de la banda australiana ha sido su gran aliada, de forma parecida a como lo es para Lucas, un niño que lucha contra una enfermedad rara.

Tanto es así que conoció a su cantante, Brian Johnson, en un restaurante de forma milagrosa. Se acercó y le dijo: "Gracias por tu voz, porque en cada operación, yo me duermo, y lo último que escucho es tu voz". Desde ese momento, se hicieron "amigos para siempre".

Este luchador, que nació con una quinta parte del cerebro, ahora tiene un coeficiente intelectual de 131 y ha recuperado la vista, desafiando a la muerte en múltiples ocasiones. La mayor parte de sus intervenciones se han realizado en el Hospital Clínico de Valencia, a cuyo personal considera su familia. Por eso, cada 24 de diciembre, él y su hermana melliza les llevan bombones en agradecimiento.

Hoy, con 18 años, Roque tiene una larga lista de sueños por cumplir. El más inmediato es impartir sus propias charlas de superación personal. Experiencia y éxito, desde luego, no le faltan para inspirar a otros.