Bildu reconoce que el Gobierno les pidió que ocultasen el acuerdo hasta después de conseguir la prórroga

Este miércoles se ha hecho público el acuerdo entre el Partido Socialista, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral del año 2012. En un comunicado difundido por Bildu después de la votación de este miércoles en el Congreso, Bildu anunciaba que había alcanzado un acuerdo con PSOE y Unidas Podemos -firmado por sus tres portavoces- para derogar la reforma laboral de "forma íntegra" a cambio de "no obstaculizar" la prórroga del estado de alarma.

Pero a última hora del pasado miércoles, el PSOE quiso aclarar varios puntos de su acuerdo con EH Bildu, señalando que ya no derogará íntegramente la reforma laboral del PP antes de que acaben las medidas extraordinarias por el coronavirus, una acuerdo que había permitido la abstención de los abertzales en la quinta prórroga del estado de alarma.

Pocos minutos antes de que el Partido Socialista hiciese publicado esta nota a modo de aclaración, el diputado de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Oskar Matute ha estado en el 'La noche en 24h' para dar más detalles sobre cómo se ha gestionado la negociación con el Gobierno. Aquí es donde ha desvelado que las conversaciones se han producido des de hace varios días, pero que existía un pacto para hacerlo público después del pleno: "Se ha fraguado con mucha discreción, intercambio de papeles y con mucha interacción. Nosotros somos gente de palabra y queríamos tener un compromiso claro que marcase una línea en apoyo a las clases más trabajadoras".

El diputado vasco ha explicado que se trata de una condición que estaba encima de la mesa de negociaciones con las partes gubernamentales: "El acuerdo plasma unas cuestiones que antes de la crisis del coronavirus estaban encima de la mesa. Nosotros hemos pedido que la reforma laboral se derogue de forma integra y que se haga de forma urgente".

Por último, Matute ha reconocido que las conversaciones se vienen realizando desde los últimos días, pero que existía la clausula de que no se podía hacer público antes del pleno de este miércoles en el Congreso de los Diputados: "Hemos estado negociando desde hace días y discutiendo cuando se haría público. Aquí había un acuerdo sobre que era importante hacerlo después del pleno. Lo importante es que se lleve a efecto y no cuando se anuncie. Entiendo que la política tiene una parte de espectáculo pero a nosotros nos interesa solucionar problemas. Si para algunas de la partes era más cómodo plasmar la firma después del pleno no era un impedimento para nosotros siempre y cuando el acuerdo saliese adelante".

Con estas palabras se pone sobre la mesa la posibilidad de ocultar esta decisión hasta el último momento para evitar un posible cambio en el voto de Ciudadanos, clave para que esta última prórroga del estado de alarma saliese adelante.