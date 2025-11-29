Ángel Expósito, sobre el regreso de 'la Mili' a Francia: "No es solo ponerles unas botas, pasear y darles 800 euros, por algún sitio hay que empezar"

El anuncio del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de poner en marcha una mili voluntaria ha generado un intenso debate sobre la estrategia de defensa europea ante la amenaza de Rusia. Durante el programa 'La Linterna' de COPE, el comunicador Ángel Expósito ha analizado esta medida junto a los periodistas Mayte Alcaraz y Antonio Arráez, quienes han ofrecido puntos de vista enfrentados. El nuevo servicio militar francés, destinado a jóvenes de entre 18 y 19 años, se iniciará el próximo verano con una duración de diez meses, una remuneración de 800 euros mensuales, alojamiento y manutención.

El objetivo, según ha explicado Macron, es que los jóvenes "aprendan los rudimentos de la vida militar, adquieran el espíritu de disciplina y sean entrenados en el manejo de armas". El Elíseo espera atraer a unos 3.000 jóvenes este verano, con el objetivo de alcanzar los 50.000 anuales a partir de 2035, insistiendo en que servirán únicamente en territorio nacional.

Un debate europeo

Mayte Alcaraz ha enmarcado la decisión en el cambio de estrategia de defensa que ha provocado la invasión rusa de Ucrania en toda Europa. Para la periodista, es llamativo que "Francia, que no es un país nórdico que esté lindando con Rusia, también lo haya planteado". Alcaraz considera que la propuesta de Macron busca implicar a la población y "abrir un debate en la sociedad de que esto va con nosotros", una discusión que en países como España sigue siendo compleja, donde ni siquiera se alcanza el consenso para aumentar el presupuesto de Defensa.

EFE El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reúne con personal de servicio después de presentar un nuevo plan de servicio militar nacional en la base militar de Varces, en los Alpes franceses.

Por su parte, Antonio Arráez se ha mostrado muy crítico, calificando la medida como una "pérdida absoluta de tiempo" en el contexto de una guerra moderna. "Estamos hablando de una guerra de drones, de una guerra con un nivel tecnológico increíble, y no hablamos de una guerra de tropa", ha señalado. Aunque reconoce que puede fomentar el "sentimiento de identidad", Arráez cree que la cultura de defensa puede inculcarse de otras formas y que la respuesta a Putin debe ser una voz única en Europa y un frente tecnológico y militar común.

Cultura de defensa

No es solo ponerles unas botas, pasear y darles 800 euros" Ángel Expósito Director de La Linterna

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha rebatido el argumento de Arráez, defendiendo que "por algún sitio hay que empezar" para concienciar a la sociedad. Expósito ha criticado la caricaturización de la medida: "No es solo ponerles unas botas, pasear y darles 800 euros". En su opinión, es una oportunidad para explicar a los jóvenes conceptos clave que desconocen, como "la guerra híbrida, la ciberguerra, la delincuencia, el tráfico de personas, el terrorismo y el crimen internacional, más la guerra convencional".

EFE El presidente francés, Emmanuel Macron, pasa revista a las tropas y a los estudiantes de una escuela secundaria del ejército antes de su discurso para revelar un nuevo plan de servicio militar nacional en la base militar de Varces, en los Alpes franceses.

El debate ha reflejado la tensión entre dos visiones: la que ve la medida como un anacronismo y la que la considera un primer paso necesario para implicar a la ciudadanía en la defensa nacional. Mientras Arráez insistía en que la solución no pasa por militarizar a los ciudadanos, Alcaraz y Expósito han defendido la necesidad de generar una conciencia de defensa ante las amenazas actuales. La discusión sobre la recuperación del servicio militar se extiende por el continente, y ya se ha tratado en otros países como el caso de Alemania.

La necesidad de un primer paso

Por algún sitio hay que empezar" Ángel Expósito Director de La Linterna

Finalmente, Expósito ha reiterado su idea central: "Habrá que empezar por algo". Aunque Arráez se ha mantenido en su postura de que la mili "no sirve de nada" militarmente en el siglo XXI y que es más importante "aplicar más el sentido común", la cuestión de fondo sigue abierta. El debate, que refleja la complejidad de encontrar una solución al rearme en el seno de la Unión Europea, quedó inconcluso, evidenciando las profundas diferencias en cómo los países europeos deben afrontar los nuevos desafíos de seguridad.