Coronavirus | El Covid-19 deja ya 1,7 millones de contagios, más de medio millón en EE.UU

22.30 | EE.UU. es ya el país con más fallecidos en el mundo por Covid-19.Estados Unidos superó este sábado a Italia como el país con más fallecidos en el mundo por el coronavirus, con 19.701, y registra además ya más de medio millón de contagiados, según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins.De esa forma, EE.UU. se ubica como foco central de la pandemia global tanto por muertos como por contagiados por delante de Italia, donde han fallecido 19.468 personas y hay 152.271 personas contagiadas; y España, con 16.353 fallecidos y 161.852 positivos. LEER MÁS

22.05 Dan positivo 550 marinos del portaaviones de EEUU 'Theodore Roosevelt', según ha informado la propia Marina estadounidense. Hasta el 92 por ciento de los tripulantes del buque han sido sometidos a la prueba y 3.696 han sido ya trasladados a tierra ante la situación a bordo.El pasado jueves la CNN informó de que un militar del 'Theodore Roosevelt' que dio positivo por coronavirus fue hospitalizado en cuidados intensivos en Guam tras ser hallado inconsciente.Las autoridades estadounidenses han confirmado ya 514.415 positivos por coronavirus, lo que convierte al país en el principal foco de la pandemia. Además se han producido ya 19.882 fallecidos, con lo que supera ya a Italia y es el primer país en víctimas mortales de la nueva enfermedad.

21.50 Madrid halla 283 instalaciones para aislar a positivos asintomáticos. La Comunidad de Madrid ha identificado a 283 instalaciones para aislar a personas que hayan dado positivo por COVID-19 y sean asintomáticas, en respuesta a la petición del Gobierno central a los presidentes autonómicos de seleccionar posibles instalaciones privadas y públicas para acogerlos durante la cuarentena.En total, las instalaciones seleccionadas suman 11.284 camas distribuidas entre 74 hoteles, 115 apartamentos turísticos, 67 instalaciones deportivas y de usos múltiples o polivalentes y 27 residencias estudiantiles y albergues, detalla la Comunidad en un comunicado.De ellas, 180 se localizan en la ciudad de Madrid y las 103 restantes distribuidas entre otros municipios de la región, cuyos ayuntamientos han colaborado con la Comunidad al igual que los representantes del sector hotelero.

21.20 | El Gobierno cuela la posibilidad de dar a víctimas del COVID viviendas privadas "susceptibles de ser ocupadas". El Gobierno ha publicado este sábado el nuevo programa de ayudas desarrollado en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para ayudar a las víctimas del COVID-19. Un texto que ha resultado particularmente polémico por uno de los puntos recogidos en el apartado de ayudas a personas víctima de violencia de género o vulnerables. Según recoge el BOE, dentro de las ayudas específicas en cuanto a solución habitacional, se tiene en cuenta que “cuando no se dispone” de una VPO, la ayuda podrá aplicarse sobre viviendas “de titularidad privada “susceptible de ser ocupada”. LEER MÁS

21.15 Este fue el increíble gesto de los Bomberos de Sevilla con la Hermandad del San Bernardo. Es uno de los momentos más significativos de la estación de penitencia de la Hermandad de San Bernardo en la tarde del Miércoles Santo. El discurrir del paso del Cristo de la Salud, imagen atribuida a Andrés Cansino y fechada en 1669, de regreso a su barrio por el Puente de San Bernardo. Allí, los Bomberos de Sevilla, que tienen una estación, le hacen todos los años su particular homenaje, iluminando el paso del crucificado desde lo alto de una estala, desde la que se lanza, además, una gran petalada. Este año, con la suspensión de los desfiles procesionales a causa de la pandemia del coronavirus, no ha sido posible repetir esta estampa, aunque los bomberos si han querido homenajear, a su manera, a la Hermandad de San Bernardo y mandarles, de esta manera, todo su apoyo en estos complicados momentos por los que estamos atravesando. COPE SEVILLA

21.00 | El coronavirus deja ya 1,7 millones de contagios, más de medio millón en EE.UU.Los fallecidos se aproximan a los 105.000 en los 185 países a los que ha llegado ya el virus. CONSULTA AQUÍ las cifras que deja este virus en el mundo.

20.30 | El mensaje de Jon Uriarte a los que se saltan la cuarentena: "Que sean señalados, por imbéciles". LEE AQUÍ la carta de Jon Uriarte a los que se saltan el confinamiento impotrtándoles muy poco los demás.

18.55 | Italia registra 19.468 muertos con coronavirus, 619 más que el viernes. Los fallecidos en Italia con coronavirus alcanzaron hoy los 19.468, con un incremento de 619 en las últimas 24 horas, lo que supone un aumento respecto a las 570 víctimas del viernes, según el recuento comunicado por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli. El número total de contagios se sitúa en las 152.271 personas, 4.694 más registrados en las últimas veinticuatro horas, desde que se detectara el que fue considerado "paciente 1" en Lombardía el pasado 21 de febrero. LEER MÁS

18.30 | El 68% de los pacientes tratados con remdesivir mostró mejoría clínica. El 68% de los pacientes con coronavirus tratados con remdesivir mostró mejoría clínica, según los resultados de un análisis de cohorte de 53 pacientes de Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón hospitalizados con complicaciones graves de covid-19 tratados con el antiviral en investigación a través de su programa de uso compasivo. Estos resultados han sido publicados en 'The New England Journal of Medicine'. LEER MÁS



18.00 | Nueva York anuncia el fin del año escolar tras confirmar 783 nuevos fallecidos. El estado de Nueva York, principal foco de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, ha constatado 783 nuevos fallecidos en las últimas horas, hasta un total de 8.627 muertos en el estado, según el balance publicado por el gobernador del estado, Andrew Cuomo. Por otro lado, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ha dado por terminado el año escolar ante la imposibilidad de recuperar cierto asomo de normalidad antes del verano. "Esta decisión no ha tenido nada de fácil. Dios sabe el dolor que me produce decir que no habrá más escuelas este año. Pero también sabe que es lo correcto", ha declarado. LEER MÁS

17.50 | Google y Apple anuncian un acuerdo de colaboración para rastrear los casos de coronavirus. Google y Apple lanzarán de forma conjunta una solución integral que incluye interfaces de programación de aplicaciones (APIs) y tecnología de sistema operativo para ayudar a permitir el rastreo de las personas, con el propósito de ayudar a los gobiernos de todo el mundo a frenar la expansión del coronavirus.Se trata de un acuerdo histórico entre dos de las mayores compañías tecnológicas del mundo que durante los últimos años han sido rivales en el desarrollo de sistemas operativos para teléfonos móviles, tiendas de aplicaciones, servicios audiovisuales y sistemas de reconocimiento de voz. LEER MÁS

17.20 | Seat detiene la producción de respiradores por la bajada de positivos por coronavirus. La firma automovilística Seat ha decidido detener "por ahora" la fabricación de respiradores de emergencia en su planta de Martorell (Barcelona) con motivo de la mejora de la situación en las UCI por la bajada de los casos positivos por coronavirus.

Según informaron fuentes de la empresa, esta decisión se produce como respuesta a que los hospitales no necesitan de momento más respiradores de emergencia, ya que se ha reducido el volumen de casos positivos por Covid-19.

Un operario de SEAT trabaja en la cadena de montaje de los respiradores. EFE/Susanna Sáez

"La compañía retomaría la producción de respiradores de emergencia la próxima semana si recibiera nuevas peticiones por parte de los hospitales", explicaron dichas fuentes, que señalaron que los empleados que han participado en este proyecto recibirán la próxima semana un permiso remunerado y no se verán afectados por el ERTE, "como agradecimiento a su colaboración y solidaridad". LEER MÁS

17.00 | Illa defiende que si los casos crecen en próximas semanas será por más test, no por relajación de medidas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido en rueda de prensa que si los casos de coronavirus crecen en las próxima semanas se deberá a la realización de más test diagnósticos, y no a la vuelta al trabajo a partir de este lunes de los trabajadores de servicios no esenciales, una vez ha concluido su permiso retribuido recuperable aprobado por el Gobierno antes de Semana Santa.

"Si hay incremento de contagios, que esperamos no se produzca, habrá que ponerlo en contexto en relación a la mayor capacidad de testeo", ha asegurado Illa en rueda de prensa tras ser preguntado por los periodistas acerca de la posibilidad de que la movilidad creciente de las próximas semanas incremente los contactos intrapersonales y, por tanto, el numero de positivos.LEER MÁS

16.40 | Fallecen 9 de cada 100 hombres contagiados en Euskadi. La tasa de letalidad masculina de la pandemia del coronavirus ha alcanzado este sábado el nueve por ciento de los contagiados en Euskadi, tras contabilizarse 417 hombres fallecidos, de un total de 4.615 positivos confirmados.El índice de mortalidad baja hasta el 5,9% en el caso de las mujeres vascas infectadas. Un total de 348 mujeres con coronavirus han fallecido, de un total de 5.900 contagiadas. Sumando ambos sexos, el índice de mortalidad del coronavirus ha ascendido desde el 5,4% del pasado 1 de abril al 7,3% este sábado, según los datos facilitados por el Departamento vasco de Salud. COPE BILBAO

16.25 | Estas son las recomendaciones de Sanidad para la vuelta al trabajo el lunes. Consúltalas AQUÍ

Al llegar a casa ��



��Quítate los zapatos y déjalos en la puerta



��Lávate las manos



��Deja los objetos que no necesites en una caja en la entrada



��Desinfecta tu móvil o gafas



�� Separa en una bolsa la ropa, sin sacudirla. #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/1LxCRvZOri — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) April 10, 2020

16.10 | 2.700 efectivos policiales, contagiados con coronavirus. Grande-Marlaska ha detallado que les han empezado a practicar pruebas de detección de la enfermedad. LEER MÁS

15.55 | Salvador Illa: "No vamos a entrar en polémica con comunidades autónomas"

15.53 | Salvador Illa: "Las empresas ya han venido trabajando para adaptar las condiciones de trabajo. Es una nueva normalidad a la que debemos ir acostumbrándonos; reuniéndonos por videoconferencias, desplazándonos al puesto de trabajo..."

15.48 | Salvador Illa sobre la vuelta a la trabajo "Las medidas del estado de alarma, en comparación con otros países, son muy duras. El Gobierno adoptó esta medida extraordinaria con un horizonte temporal". "Es muy probable que tengamos que solicitar otra prórroga del estado de alarma, como ya avanzó el presidente del Gobierno"

15.41 | Grande-Marlaska: "La mascarilla es recomendable", responde a la pregunta de qué pasará si alguien no la lleva

15.36 | Salvador Illa dice que se está ultimando una orden para unificar protocolos de elaboración de los test

15.30 | El ministro de Sanidad, sobre el número de mascarillas que se repartirán desde el lunes: " El Gobierno provee una cantidad relevante de mascarillas " pero no especifica el número concreto.

15.14 | Comparece el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en directo: "Seguimos en al fase de confinamiento, no hemos iniciado ninguna desescalada y sigue vigente el estado de alarma".

Sobre el reparto de mascarillas: " No son recomendables para aquellos que tengan capacidad de desplazarse a su trabajo en vehículo particular o andando. Sí lo son para quienes usen medios públicos . Su distribición será este lunes y martes o martes y miércoles en función del lunes festivo en algunas CCAA. Se entregarán en determinados accesos a metro o cercanías o principales nodos de transporte".

Las mascarillas será repartidas por "las Fuerzas Armadas, policía autonómica, local, municipal y voluntarios de Protección Civil".

15.10 | El ministrio de Sanidad, Salvador Illa, en directo. "El lunes seguirán los colegios cerrados, el ocio y restauración y todas las personas que puedan teletrabajar, deben hacerlo" . Solo está permitido salir para ir al trabajo, comprar alimento o productos básicos".

El ministro anuncia una guía de buenas prácticas que estará disponible este fin de semana pero avanza:

.- Personas con sintomatología no deben ir al trabajo

.- Tampoco los que hayan estado en contacto estrecho con personas son síntomas o diagnosticadas, ni aquellos vulnerables por enfermedad, embarazos, enfermedades cardiovasculares o pulmonares.

.- En los desplazamientos al lugar de trabajo, siempre que se pueda, debe priorizarse las vías que mejor garanticen el metro o dos metros de distacia, es preferible utilizar un medio individual.

.- Si se acude andando o en bicibleta no es necesario llevar mascarilla.

.- En desplazamientos en turismos se aconseja extremar las medidas de limpieza del vehículo y evitar más de una persona por línea de asiento".

.- Es recomendable que las empresas escalonen horarios si no hay posibilidad de mantener la distancia interpersonal"

15.00 | Comparece el ministrio de Sanidad, Salvador Illa en directo. "Nos encontramos en un evidente proceso de ralentización de la epidemia. Es importante cumplir las medidas sanitarias. Seguimos estando confinados. Desde el lunes entra en vigor la prórroga del estado de alarma, como mínimo hasta el 26 de abril"'.

15.00 | Sanidad cree que volver a confinamiento inicial será efectivo y suficiente

Considera que las medidas que entrarán en vigor el lunes, que supondrán volver al confinamiento inicial decretado el 14 de marzo, servirán para seguir reduciendo la expansión del coronavirus y supone una decisión "efectiva" y "suficiente".

La jefa de área del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, María José Sierra, ha contestado así, en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité científico-técnico de seguimiento de la pandemia, al ser preguntada por si la vuelta al trabajo de los profesionales que ejercen una actividad económica no esencial podría dar pie a más contagios.

14.56 | Así se recogen los guantes y mascarillas en hogares con personas afectadas por coronavirus

Cogersa, el consorcio que gestiona los residuos de Asturias, ha recomendado una serie de medidas de precaución en el manejo domiciliario de los residuos de hogares en los que residen personas que han dado positivo en las pruebas de coronavirus o que están en cuarentena.

Así, para manejar el material desechable utilizado por la persona enferma y sus cuidadores (guantes, pañuelos, mascarillas), así como el equipo de protección individual del personal sanitario (excepto gafas y mascarilla) y cualquier otro residuo del paciente deben utilizarse tres bolsas. LEER MÁS Informa COPE Asturias

14.52 | COPE COOL Destierra el negro para vestir durante la cuarentena en casa

En en podcast de tendencias de COPE te contamos cómo puedes estar cómodo en casa sin descuidarte, las prendas, los materiales y los colores LEER MÁS

14.50 | Ningún positivo en las prisiones en las últimas 24 horas por primera vez desde que comenzó la pandemia LEER MÁS

14.46 | A continuación comparecerán el ministro de Sanidad y el ministro del Interior

14.45 | Finaliza la rueda de prensa de los responsables técnicos del Comité de Gestión Técnica del Covid-19.

��EN DIRECTO

Rueda de prensa de los responsables técnicos y sanitarios tras el Comité de Gestión Técnica del #COVID19.#EsteVirusLoParamosUnidos https://t.co/WcagjMsy0e — Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 11, 2020

14.40 | María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, en directo sobre el aviso de Corea del Sur de que el Covid-19 podría reactivarse en pacientes ya curados. "No hay constancia, es un virus nuevo, vamos aprendiendo día a día"

14.35 | María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias: " A día de hoy 25.000 sanitarios contagiados"

14.38 | La comisaria principal de la Policía Nacional, Maria Pilar Allué, en directo sobre el desalojo en la Catedral de Granada durante los oficios del Viernes Santo: "La normativa vigente que regula el confinamiento no ampara este tipo de actividades, se solicitó a los oficiantes que abandonaran el lugar"

14.37 | Fallece el primer médico por coronavirus en la provincia de Zaragoza

El Colegio de Médicos de Zaragoza (COMZ) ha comunicado el primer fallecimiento de un médico en la provincia, se trata de José Luis San Martín, facultativo de Atención Primaria del Centro de Salud San Pablo de la capital aragonesa.

En una nota de prensa, desde el COMZ expresan sus "más sinceras condolencias por esta terrible pérdida y enviamos todo nuestro apoyo a la familia, amigos y compañeros".

14.35 | María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias. Considera que las medidas que entrarán en vigor el lunes, que supondrán volver al confinamiento inicial decretado el 14 de marzo, servirán para seguir reduciendo la expansión del coronavirus y supone una decisión "efectiva" y "suficiente".

14.26 | María José Rallo, secretaria general de Transportes: "Ayer los níveles de transporte fueron similares a los del domingo anterior" Cada dñia con cifras bajas es un día de éxito. Informa de la publicación en el BOE de una orden para garantizar el servicio de suministro de combustibles en las estaciones de servicio.

14.23 | La comisaria principal de la Policía Nacional, Maria Pilar Allué, en directo. Comparece en lugar de José García Molina, subdirector general de logística de la Policía que hoy no participa porque ha presentado síntomas compatibles con el Covid-19: "En las últimas 24 horas se han detenido a 78 personas, un 4,6% más", informa.

Insiste en recomendar extremar las precauciones debido a la ciberdelincuencia. "Desconfíen de correos de desconocidos y no pinchen en los enlaces porque pueden reconducirles a una red fraudulenta, introduzcan sus datos solo en webs seguras"

14.15 | José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, en directo: "Ayer 25.448 guardias han vuelto a prestar servicios para vigilar cumplimiento de las medidas". Informa de que también se detuvieron a 34 personas y se iniciaron 6.080 denuncias . "Todo el que piense que es un buen momento para delinquir, se equivoca" y habla de una empresa que trató de realizar un vertido ilegal aprovechando las circunstancias.

14.09 | Miguel Villaroya, Jefe Estado Mayor de la Defensa, en directo. Destaca la desinfección en los aeropuertos de Sevilla y Málaga. Esta tarde llegará una avión de defensa con material sanitario desde SANGHAI

14.06 | Comienza la rueda de prensa de los responsables técnicos del Comité de Gestión Técnica del Covid-19. Comienza María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias haciendo un repaso de las cifras de fallecidos y contagiados de las últimas 24 horas. "Continuamos la tendencia descendente en número casos".

13.58 | Se reducen las conexiones aéreas interinsulares para adaptarlas a las demandas de la población

Se ha pasado de 23.000 pasajeros diarios a tan solo 477 LEER MÁS Informa COPE Tenerife

13.36 | Gira musical de los Bomberos de Santiago para agradecer a la ciudadanía que se quede en casa

Los Bomberos de la capital gallega sorprendieron a los vecinos con la música de la guitarra eléctrica que tocó uno de los miembros del cuerpo LEER MÁS Informa COPE Santiago

13.54 | Los viajes descendieron un 95,20 % el viernes de Semana Santa

Los movimientos de largo recorrido de vehículos ligeros desde las principales ciudades de España registraron este viernes un descenso del 95,20 por ciento respecto a un día equivalente del mes pasado y el tráfico de acceso a las ciudades también ha caído un 93 por ciento, la mayor cifra desde el decreto del estado de alarma.

Según los datos ofrecidos este sábado por la Dirección General de Tráfico los movimientos de acceso a las grandes ciudades tanto de entrada como de salida se han reducido en un 93 por ciento. LEER MÁS

13.45 | El Gobierno catalán no descarta empezar un desconfinamiento progresivo a finales de abril

a consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, no ha descartado este sábado que el desconfinamiento por el coronavirus empiece de forma escalonada a finales de abril, pero ha reclamado no precipitarse: "Si la evolución sigue así, la previsión es que podríamos iniciar el confinamiento desescalado a finales de abril".LEER MÁS

13.21 | La Generalitat acusa a Sánchez de improvisación: "No sabemos donde están las mascarillas ni la que nos tocan"​

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha considerado este sábado que las decisiones que toma el Gobierno para afrontar la crisis sanitaria derivada del coronavirus son "fruto de la improvisación", que lleva a una incertidumbre absoluta que genera estrés entre la población, ha dicho. LEER MÁS

13.20 | Vox pide al Poder Judicial que publique datos reales de muertos por el COVID

El grupo parlamentario Vox ha anunciado este sábado el envío de una carta a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que le pide investigar las cifras reales de muertos por coronavirus para contrarrestar así las "irreales" que, según este partido, está difundiendo el Gobierno.

Vox ha anunciado esta iniciativa en un comunicado en el que precisa que también los grupos parlamentarios de la formación en las distintas comunidades autónomas remitirán el próximo lunes, día 13, un escrito similar a los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de los respectivos territorios.

13.16 | Baleares obliga al uso generalizado de mascarillas en la vuelta al trabajo de los empleos no esenciales

El Govern balear obliga al uso generalizado de mascarillas en la anunciada vuelta al trabajo de los empleos no esenciales-- comercio, transportes, construcción, recogida de residuos, seguridad y vigilancia y limpieza-- como medida de protección individual frente al coronavirus (COVID-19).

13.14 | Casado califica de "esperanzador" el descenso de muertos y pide decretar luto nacional

El líder del PPha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter que "aunque las cifras de fallecidos por coronavirus son dramáticas" el descenso conocido este sábado "es esperanzador".

"Nos sentimos cerca de las 510 familias que han perdido a su ser querido sin poder acompañarle y seguimos reclamando que se decrete luto nacional por todas las víctimas", añade en su mensaje.

En este Viernes Santo triste quiero recordar a los 605 fallecidos por coronavirus en las últimas 24h. Ya son 15.843 las familias españolas que no han podido despedir a sus seres queridos. Aunque no lo declare el Gobierno, toda España está de luto con vosotros y no olvidaremos ⚫️ — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 10, 2020

13.12 | En línea con lo anunciado en COPE, Isabel Díaz Ayuso ha afirmado en su visita a Ifema: "Queremos hacerle test a sanitarios y familias, también a las fuerzas de seguridad y a los profesionales que trabajan en las residencias".

13.10 | FIN DE SEMANA La Madrid empezará a realizar test masivos desde la próxima semana a sanitarios y sus familias LEER MÁS

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso ha confirmado en el programa 'Fin de Semana' que a partir de esta semana que viene empezarán empiezan a realizar los test masivos a sanitarios y sus familias en la comunidad. Además ha anunciado que habrá una tanda de pruebas selectivas para saber cómo ha evolucionado el virus.

13.01 | Vox pide al Poder Judicial que publique datos reales de muertos por el COVID

El grupo parlamentario Vox ha anunciado hoy el envío de una carta a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que le pide investigar las cifras reales de muertos por coronavirus para contrarrestar así las "irreales" que, según este partido, está difundiendo el Gobierno.

Vox ha anunciado esta iniciativa en un comunicado en el que precisa que también los grupos parlamentarios de la formación en las distintas comunidades autónomas remitirán el próximo lunes, día 13, un escrito similar a los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de los respectivos territorios.

La solicitud del partido que preside Santiago Abascal se basa, según la nota, en los datos que publicó recientemente el TSJ de Castilla-La Mancha, según los cuales fallecieron 800 personas más a causa del COVID-19 de lo que el gobierno informó oficialmente.

13.00 | Una de las notas más inesperadas en esta crisis llega desde Canarias. Los principales touroperadores siguen recibiendo peticiones para viajar desde y hacia las islas este verano. Todo esto a pesar del actual estado de alarma y las fuertes medidas de confinamiento que siguen en vigor mínimo hasta el 26 de abril.

12.42 | Marcela, en casa sin ingresos y con un hijo de 11 años: "En la calle me busco la vida"

Reconoce que el confinamiento ha complicado su situación. "Estando en la calle me busco la vida y siempre me sale alguna faena" LEER MÁS

12.40 | Ya puedes escuchar la entrevista completa a Isabel Díaz Ayuso, en FIN DE SEMANA en COPE: “Hemos estado solos comprando material y ahora nos atacan con campañas despiadadas” LEER MÁS

Audio

12.39 | Esta es la historia de Raquel Amigot, una religiosa navarra que educa a los más vulnerables en Cuba LEER MÁS

12.05 | Los Reyes elogian la "imprescindible" tarea de personal auxiliar hospitalario

Los Reyes han reafirmado su mensaje de ánimo y agradecimiento a todos los profesionales sanitarios por su tarea para frenar la pandemia del coronavirus y también a "los imprescindibles servicios auxiliares" que prestan labor en los hospitales y centros de salud.

Don Felipe y doña Letizia han transmitido este reconocimiento en el contacto mantenido este sábado con los principales hospitales de Galicia, el de A Coruña y el de Vigo (Pontevedra), para conocer cómo están afrontando la lucha contra el coronavirus en esta comunidad autónoma.

Los Reyes han contactado esta mañana con dos de los principales centros hospitalarios de Galicia, el Hosp. Univ. de A Coruña y el Hosp. “Álvaro Cunqueiro” de Vigo, a través de los directores gerentes de las Áreas Sanitarias de Coruña y Cee, Luis Verde, y Vigo, Julio García. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 11, 2020

12.04 | Comunidad Madrid supera 6.000 muertos, pero con la menor cifra desde 19 marzo

La Comunidad de Madrid ha superado los 6.000 muertos por coronavirus desde que comenzó la pandemia, si bien en las últimas 24 horas ha registrado la cifra más baja de fallecimientos de las últimas tres semanas: un total de 112 personas, según los datos oficiales

Se trata del menor número de pérdidas humanas desde el pasado 19 de marzo y eleva el total de decesos a 6.084. LEER MÁS

12.01 | FIN DE SEMANA La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso ha confirmado que a partir de la semana que viene empiezan los test masivos a sanitarios y sus familias en la Comunidad. Tras pasar el Coronavirus y recibir el alta, está previsto que Díaz Ayuso visite hoy el hospital militar de IFEMA que esta mañana ha vivido un homenaje de soldados del Ejército a todos los pacientes y sanitarios. En la puerta y cuadrados han hecho el saludo militar mientras sonaba el himno de España.

12.00 | El Estado de Alarma sigue vigente al menos hasta el domingo 26 de abril. El Gobierno garantiza que al menos una gasolinera en cada municipio permanezca abierta. También siguen activos todos los postes marítimos que abastecen al sector pesquero. Y es que además hasta el 26 de abril van a seguir los controles fronterizos con nuestros países vecinos Portugal y Francia. Los ciudadanos españoles o residentes en España sí pueden entrar.

11.58 | Rusia rebasa el centenar de víctimas mortales por coronavirus y registra ya 13.500 casos

Rusia ha rebasado ya el centenar de fallecidos por coronavirus mientras la cifra de contagios ha superado ya los 13.500 casos tras detectarse 1.667 enfermos más en las últimas 24 horas, según han confirmado los responsables del centro de control de la enfermedad.

Se trata de un total de 13.584 contagiados y de 106 fallecidos registrados en 49 regiones del país. Una docena de personas han muerto en las últimas horas

11.57 | Alemania rebasa ya los 2.500 fallecidos por coronavirus

Alemania ha sumado este sábado más de 4.100 nuevos casos de coronavirus, lo que sitúa el cómputo global por encima de los 117.000, incluidas más de 2.500 muertes, entre ellas 171 en la última jornada, según el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental responsable del seguimiento de enfermedades en el país.

En total, hay ya 117.658 casos confirmados de Covid-19 en Alemania, 4.133 más que el jueves. En concreto, hay 2.544 personas fallecidas.

Por regiones, Baviera sigue siendo la más afectada de Alemania, con con 31.453 contagiados y 747 fallecidos, seguida de Baden-Wuerttemberg, 23.617 casos y 622 decesos, y Berlín, la capital, donde hay 4.458 positivos y 46 muertos.

11.55 | África se acerca a los 13.000 contagios por coronavirus y los fallecidos rozan los 700

El número de contagios de coronavirus registrado en África se encuentra ya en los 12.973 casos, según el último balance continental actualizado a este sábado por los Centros Africanos para la Prevención y Control de Enfermedades.

Un total de 693 personas han fallecido en todo el continente desde la declaración de la pandemia, que ha alcanzado ya a 52 países africanos. Solo Lesoto y las Comores no han registrado casos. Un total de 2.064 personas han recibido el alta.

11.54 | Ya puedes escuchar el monólogo de Ángel Correas: "Cuando llevamos un mes de estado de alarma, llegan las mascarillas como medida estrella" LEER MÁS

11.36 |ÚLTIMA HORA La cifra de fallecidos baja a 510 en las últimas 24 horas. En total España registra 161.852 contagiados, 4.830 más en las últimas horas, 16.353 muertes y 59.109 recuperados, 3441 más respecto a ayer

11.30 | FIN DE SEMANA Ya puedes escuchar el monólogo de Cristina L. Schlichting: “Aunque bajen los contagios no podemos volver al trabajo relajados” LEER MÁS

Audio

11.29 | El Gobierno ha decretado la prórroga por otros 14 días del restablecimiento de los controles en las fronteras terrestres con Francia y Portugal. La restricción no se aplica al transporte de mercancías ni al personal de misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales.

Se permite el acceso a: ciudadanos españoles residentes en España, trabajadores transfronterizos, o causas de fuerza mayor.

El Gobierno ha decretado la prórroga por otros 14 días del restablecimiento de los controles en las fronteras terrestres con Francia y Portugal.

Entrará en vigor esta medianoche y estará vigente hasta las 00:00h del 26 de abril.https://t.co/pAz4s0HlR5#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/L15TEbRfWv — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 11, 2020

11.14 | El turismo teme las secuelas, pero confía en la recuperación total

El turismo lleva congelado un mes por la crisis de la COVID-19 y sufrirá un severo impacto económico aún imposible de evaluar, pero el sector espera que las secuelas sean pasajeras y poder recuperar el impulso de los últimos años cuando el mundo venza al virus.

11.07 | Al menos una gasolinera abierta en cada municipio

El Gobierno garantizará, de forma proporcional, que al menos permanezca abierta una gasolinera en todos los municipios que cuentan con este tipo de instalaciones y que sigan activos todos los postes marítimos que suministran al sector pesquero mientras se prolongue el estado de alarma.

11.05 | La canción solidaria de Manuel Carrasco supera el millón de descargas

El cantante ha conseguido más de un millón de descargas de su canción "Prisión de Esperanza", un tema lanzado ayer en todas las plataformas a beneficio del Banco de Alimentos.

Como se refleja en las distintas plataformas en las que se puede descargar legalmente, las descargas sumaban más de un millón a las 9.00 horas de este sábado y destacan las 640.000 reproducciones en YouTube.

Se trata, como explicó Manuel Carrasco en la presentación, de un tema creado para ayudar, a través del Banco de Alimentos, a las personas que más lo necesitan.

11.00| El pequeño comercio pide limitar venta online a productos de primera necesidad

El pequeño comercio ha reclamado al Gobierno que limite la venta online a productos de primera necesidad para equiparar su actividad a la que actualmente pueden ofrecer los establecimientos físicos, que han quedado en clara ventaja competitiva.

Los sucesivos decretos sobre el estado de alarma han limitado la apertura de tiendas a bienes y servicios de primera necesidad, como alimentos, bebidas, alimentación animal, higiene, medicamentos o productos sanitarios.

Sin embargo, en lo que respecta a la venta online, sólo se recoge que se permite la distribución y entrega de productos comprados vía internet, teléfono o correspondencia, sin limitar el tipo de artículos que pueden ser adquiridos.

10.50 | Las últimas 24 horas a nivel internacional vienen marcadas por el titular de que se ha superado el umbral de los 100.000 fallecimientos por coronavirus y ya son más de 1 millón 600 mil las personas contagiadas...Y muchos de los focos están en puestos en Estados Unidos, que va a peor, y sigue siendo considerado el epicentro de la pandemia...De hecho ha superado el récord negativo de personas fallecidas por COVID-19 en un día: 2.000 fallecidos en tan solo las últimas 24 horas...A todo esto, su Gobierno andan debatiendo sobre la posible reapertura del país.

10.48 | ¿Qué tengo que hacer al volver a casa? Sanidad infiorma:

Al llegar a casa ��



��Quítate los zapatos y déjalos en la puerta



��Lávate las manos



��Deja los objetos que no necesites en una caja en la entrada



��Desinfecta tu móvil o gafas



�� Separa en una bolsa la ropa, sin sacudirla. #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/1LxCRvZOri — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) April 10, 2020

10.33 | Isabel Díaz Ayuso, en directo en 'Fin de Semana' COPE en referencia a los test masivos que permitan aislar a los asintomáticos: "Las compras a nivel internacional están siendo un bazar, es la ley de la selva, países que quitan las compras a otros, está habiendo fraudes y compras de material defectuso y por eso nos ha costado pelear siendo además una autonomía, pero hemos dado con los primeros test que ya han sido testados en un hospital madrileño".

Isabel Díaz Ayuso ha confirmado que a partir de esta semana que viene empezarán a realizar los test a los Sanitarios y sus familias "para protegerlos" y luego serán selectivos para conocer cómo ha evolucionado la epidemia"

En este sentido ha advertido, "el confinamiento sin más, no es bueno, hay que analizar este virus, porque nos indican que esto va para largo. Mientras llega una vacuna, tenemos quen saber cómo evoluciona".

10.34 | Ayuso advierte en COPE de que en estos días se ha detectado "un porcentaje alto entre religiosas que están confinadas, que trabajan en silencio y son discretas". Les pide que ante el más mínimo síntoma "llamen a la Comunidad para que vayamos a atenderlas".

10.33 | Isabel Díaz Ayuso, en directo en 'Fin de Semana' COPE critica que el presidente Sánchez no decrete luto oficial, "se están muriendo personas en condiciones durísimas, y al menos el primer alivio a estas familias, es el luto oficial". Madrid ha decretado un minuto de silencio cada mediodía. Acordarnos de los fallecidos es lo más humano que se puede hacer. El luto oficial es necesario".

10.33 | Isabel Díaz Ayuso, en directo en 'Fin de Semana' COPE: Asegura que la centralización de las compras por parte del gobierno no ha facilitado en trabajo de la Comunidad de Madrid: "Crean un cuello de botella que perjudica las compras del resto de CCAA". Pero, señala "Madrid ha salido a los mercados y nos hemos peleado con países por traer buen material y abundante y ayudar a los profesionales que han estado semanas desprovistos de protección".

10.31 | | Isabel Díaz Ayuso, en directo en 'Fin de Semana' COPE: "Madrid ha sido duramente golpeada. Con las herramientas de un gobierno autonómico hemos creado grandes acciones, y después de todo el esfuerzo -hemos hecho modelos que nos están copiando en el resto del mundo-, no me parece de recibo que el gobierno intente ir resbalando culpas a ver si ellos exímen la suya. Atacar a un gobienro autonómico inferior, es innecesairo además de injusto. Madrid ha estado muy solo a la hora de comprar material y de aplicar medidas". "Al gobierno le pido cosas justas para enfrentarme a la pandemia, el gobierno tiene que ayudarnos y no enfrentarnos"

10.29 | La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en directo en 'Fin de Semana' COPE: "Me encuentro muy bien y muy agradecida ", señala Díaz Ayuso, que ya se ha recuperado del conoronavirus. "Tenía mucho cansancio muscular, pérdida de olfato y gusto", afirma sobre sus síntomas. "Estoy deseando ir a Ifema para ver lo que se ha levantado allí".

10.25 | Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella en 'FIN DE SEMANA' COPE, en directo: "Hemos empezado a hacer test masivos a residencias de mayores y empezaremos a todos los trabajadores en primera línea en la calle permitiendo que la ciudad no se pare".

10.20 | Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella en 'FIN DE SEMANA' COPE, en directo: "Hoy es un día de sol espléndido. En Marbella hay mucha segunda residencia, pero hay que cumplir las normas". Señala que ha habido "responsabilidad por parte de los ciudadanos, ha habido un control muy exhaustivo, pero absoluta normalidas¡d. "Esperamos que esta situación revierta pronto".

10.19 | Alcalde Peñíscola en 'FIN DE SEMANA' de COPE, en directo: "El ambiente es inusual, desolador, pero responsable. La gente de aquó ha sido ejemplar y tampoco ha habido a su segunda residencia". A diferencia de Benidorm -que ha controlado las playas con drones-, en Peñíscola "no ha hecho falta, no hay nadie, estamos totalmente confinados".

Asegura que para volver, es "absolutamente necesario" que hagan los test para conocer los infectados por COVID-19

9.57 | Estudiantes de Medicina arriman el hombro en la retaguardia

No están en la primera línea del frente contra la COVID-19 ni pueden tener contacto con infectados, pero los estudiantes de sexto de Medicina que han sido movilizados en esta crisis sanitaria ayudan en la atención a familiares, en la búsqueda del patrón epidemiológico del virus o en teléfonos de emergencia.

Son muchas más las manos de futuros médicos las que se han levantado para responder a la llamada del Ministerio de Sanidad y las consejerías, pero de momento solo unos cincuenta han sido contratados en hospitales para "labores no asistenciales", subraya en una entrevista con Efe Alba Lordán, estudiante de la Autónoma de Barcelona.

9.40 | El Defensor del Pueblo lamenta el fallecimiento de Enrique Múgica por coronavirus

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha expresado su "profundo dolor" por el fallecimiento de Enrique

Múgica, quien también ejerció como Defensor del Pueblo desde el año 2000 al 2010.

Enrique Múgica fue durante diez años Defensor del Pueblo, el único que desempeñó esta función durante dos mandatos consecutivos. Fernández Marugán ha resaltado la calidad humana del que también fue ministro de Justicia y ha destacado la "relación fraternal" que mantuvo con muchas de las personas que trabajaron con él en su etapa como Defensor. LEER MÁS

9.21 | El BOE publica la autorización de prórroga del estado de alarma hasta el 26

El Boletín Oficial del Estado publica hoy la resolución del Congreso de los Diputados que autoriza la petición de segunda prórroga del estado de alarma, solicitada por el Gobierno hasta el 26 de abril.

El Congreso de los Diputados validó el jueves la segunda prórroga del estado de alarma en un debate en el que se vislumbró una tercera -que alargaría esta situación hasta el 11 de mayo- con el anuncio del presidente, Pedro Sánchez, de que volverá a solicitarla dentro de dos semanas.

La segunda prórroga contó con 270 votos a favor y los votos en contra de Vox (52) y la CUP (2). La votación se desarrolló en un hemiciclo otra vez casi vacío.

9.05 | El ex ministro de Justicia socialista y Defensor del Pueblo Enrique Múgica ha muerto este viernes a los 88 años de edad, fallecimiento que ha lamentando "con enorme tristeza" el PSOE a través de las redes sociales.

En un tuit el PSOE alaba al político vasco como "un gran defensor de la democracia, jurista y político, precursor y una de las personalidades más relevantes del socialismo".

Inmensa tristeza por el fallecimiento de Enrique Múgica. Gran defensor de la democracia, jurista y político, precursor y una de las personalidades más relevantes del socialismo.



Nuestro pésame a su familia en estos duros momentos.



Hasta siempre, Enrique.

Goian bego pic.twitter.com/zj6RKtKAig — PSOE (@PSOE) April 10, 2020

Abogado, exministro de Justicia y también defensor del Pueblo, Enrique Múgica nació en San Sebastián en 20 de febrero 1932, se afilió inicialmente en 1953 al Partido Comunista y estuvo preso en la cárcel de Carabanchel por la represión franquista.

8.58 |Corea del Sur vigilará a las personas que violen la autocuarentena con pulseras electrónicas

El primer ministro de Corea del Sur, Chung Sye Kyun, ha anunciado que las autoridades vigilarán a las personas que violen las reglas de autoaislamiento decretadas para frenar la expansión del coronavirus con pulseras electrónicas.

Chung, que ha admitido que el número de casos de personas que incumplen la autocuarentena ha generado "preocupaciones" en el país, ha especificado que las infracciones comprenden salir al exterior sin previo aviso o no responder a las llamadas telefónicas, según ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Actualmente, hay bajo autocuarentena más de 54.000 personas en Corea del Sur y, hasta ahora, se ha detenido a más de 160 personas incumpliendo las medidas de autoaislamiento.

Una encuesta realizada reveló que el 80,2 por ciento de las personas consultadas, 1.000 adultos surcoreanos, apoyaban la idea de utilizar pulseras electrónicas para vigilar a los que se saltaban la autocuarentena. No obstante, diversas voces han señalado que la medida podría suponer una potencial violación de los Derechos Humanos.

8.40 | El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Comité Científico del COVID-19, por videoconferencia desde el Complejo de la Moncloa Posteriormente, a las 11.30 hora, también preside la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, a la que asisten la ministra de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el ministro de Sanidad, en el Complejo de la Moncloa.

8.35 | El ministro de Sanidad, Salvador Illa, preside la reunión del Comité de Seguimiento y Evaluación del Coronavirus, en la sede del Ministerio.

8.32 | Varios representantes de Eurovisión 2020 y alguna sorpresa más participarán este sábado desde sus casas en un concierto on-line que, bajo el tÌtulo de "PrePartyES at Home!", sustituye a la prefiesta española que debiera haberse celebrado en esta misma fecha en Madrid y que fue cancelada por el coronavirus.

Es la primera vez que el Festival de Eurovisón en sus 65 años de historia, uno de los más populares del planeta, es cancelado, y esta circunstancia se produce en el año en el que la UER celebraba el 70 aniversario de su fundación.

8.30 | El parón de la actividad y de la vida en general deja unos datos a nivel laboral y económico que no son alagüeños.

Uno de esos sectores más afectados es sin duda el del automóvil, el de los vendedores de coches. Pelayo Ruiz tiene un concesionario en Talavera de la Reina, Toledo. Su situación es complicada y la verdad es que no es muy optimista: “La parálisis que tenemos es total. Fuentes de ingresos cero. Al seguir generando gastos y pagar obligaciones nos vemos en una situación de desamparo total. No tenemos el derecho de ir a trabajar pero tenemos que pagar nuestra cuota de autónomo...lo que me parece totalmente injusto”.

LEER MÁS

6.44h | Estados Unidos ha sobrepasado el medio millón de casos positivos de coronavirus, manteniéndose como el país más afectado por la pandemia, según el balance actualizado este sábado de la Universidad Johns Hopkins.

En concreto, el país norteamericano ha confirmado un total de 501.301 casos, una cifra muy superior al siguiente país con más contagios, España, que contabiliza 157.022.

6.04h | El Ministerio de Salud de China ha informado este sábado de que se han registrado 46 nuevos casos de coronavirus en el país asiático, de los que 42 han sido importados y cuatro de transmisión local.

De los cuatro casos de transmisión local, tres de ellos han tenido lugar en la provincia de Guangdong y uno en Heilongjiang. Además, las autoridades sanitarias han confirmado tres muertes por Covid-19 en la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan.

5.00h | El Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado este viernes que se han superado las 1.000 muertes a causa del coronavirus en el país, en concreto, 1.056 personas han fallecido a causa de la pandemia, mientras que 19.638 están contagiadas.

Desde el Gobierno brasileño han indicado que el número de casos confirmados se ha incremento un 10 por ciento en un solo día, ya que hasta este jueves los positivos de Covid-19 se situaban en 17.857.

4.03h | Nueva York ha comenzado a enterrar a fallecidos a causa del coronavirus que no hayan sido reclamados por sus familias en una fosa común situada en la isla Hart, en el noreste de la ciudad. LEER MÁS

2.54h | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este viernes que existe la posibilidad de que la Administración congele los 500 millones de dólares (457 millones de euros) de fondos estadounidenses destinados a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Vamos a hacer un anuncio sobre la OMS en algún momento de la próxima semana", ha indicado el magnate neoyorquino en una rueda de prensa. "Como sabéis, les damos unos 500 millones de dólares al año y vamos a hablar de eso la próxima semana", ha destacado.

22.00 h | Así suena la versión más asturiana de 'Resistiré'. Dos bandas de gaitas se unen para interpretar el “himno del confinamiento”. COPE ASTURIAS

SI QUIERES LEER LAS ENTRADAS ANTERIORES DE ESTE DIRECTO, PINCHA AQUÍ