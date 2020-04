Díaz Ayuso, en COPE: “Hemos estado solos comprando material y ahora nos atacan con campañas despiadadas”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de anunciar que se ha recuperado después de haber dado positivo por coronavirus en las últimas semanas. “Estoy sana, estoy bien, y no puedo estar más agradecida”, aseguraba en Fin de Semana, donde también ha cargado contra el gobierno de coalición de PSOE y Podemos por sus críticas a su gestión en la comunidad autónoma.

“Nos hemos ido adelantando, para lo bueno y para lo malo, hemos servido de ejemplo para otras comunidades, y no me parece de recibo que, en un momento como este, el Gobierno vaya resbalando culpas a ver si ellos eximen la suya”, se queja Ayuso. La presidenta ha emitido un comunicado en el que se defiende de esos ataques, una protesta que remarca a Cristina López Schlichting. “Atacan a un gobierno inferior, que no tiene su poder, y que en muchas ocasiones hemos estado muy solos”, recrimina la líder de la Comunidad de Madrid.

“No deberían hacer lo que están haciendo, campañas despiadadas en muchos medios, acusándome de muertes. Como si yo fuera una persona sin sentimientos reales”.

AYUSO: “TODO TENÍA QUE PASAR POR EL GOBIERNO”

Subraya Ayuso que el Ejecutivo decidió que todo tenia que pasar por el Gobierno, “tanto las mascarillas como el material 3D”. “En el momento que deciden hacer eso, crean un cuello de botella en las compras del resto de comunidades”, critica. Eso sí, apunta la presidenta de la comunidad autónoma que “lo importante es que Madrid salió a los mercados, y nos hemos estado peleando con el resto de países para traer buen material en cantidad abundante”.

LUTO OFICIAL

Sobre la negativa del Gobierno de España a decretar luto oficial, Ayuso recalca que “se están muriendo muchas personas, en la mayoría de los casos sin poder despedirse de sus familiares”. “El minuto de silencio, el luto oficial, el funeral de estado, todo ello lo necesitan estas personas y es una forma en la que se reconcilien con esta situación”.

“Es lo mas humano y con el número de muertes el luto es necesario”·, concluye.

COMPRA DE TEST MASIVOS

“Las compras a nivel internacional esta siendo un autentico bazar”, critica la líder regional en Fin de Semana. “Aquí esta funcionando la ley de la selva entre los mercados, se está comprando por adelantado y de material defectuoso”. En el Fin de Semana con Cristina la presidenta madrileña ha confirmado que a partir de la semana que viene empiezan los test masivos a sanitarios y sus familias en la Comunidad.

También ha confirmado que habrá una tanda de pruebas selectivas para saber cómo ha evolucionado el virus entre quienes lo han padecido. "Tenemos que estudiar la epidemia para saber cómo funciona y cómo va a evolucionar", ha asegurado. “Es importante hacer test selectivo, estudiar la epidemia para evitar que se siga produciendo. Tenemos que saber qué anticuerpos nos deja, nos están indicando que esto va para largo y, mientras llega la vacuna, tenemos que ver como evoluciona con el calor, y tomar medidas positivas”.