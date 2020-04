Nueva York entierra en una fosa común a los fallecidos por coronavirus que no han sido reclamados

Nueva York ha comenzado a enterrar a fallecidos a causa del coronavirus que no hayan sido reclamados por sus familias en una fosa común situada en la isla Hart, en el noreste de la ciudad.

Tras la difusión de varias imágenes de la fosa común, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha asegurado que las imágenes de los neoyorquinos enterrados en la isla Hart son "devastadoras". "No habrá entierros masivos en la isla Hart. Todo se realizará de manera individual y todo el mundo será tratado con dignidad", ha precisado el alcalde a través de su cuenta de Twitter.

The pictures of our fellow New Yorkers being buried on Hart Island are devastating for all of us.



I want to make sure everyone knows what they’re seeing and what is actually happening on Hart Island.



Remember, these are human beings. These are neighbors we've lost.