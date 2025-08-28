El Metropolitano acogería 11 conciertos de Coldplay en 2027: en busca del récord de estadios llenos en España

El Estadio Metropolitano se prepara para convertirse en el epicentro mundial de la música en vivo. Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, anunció en exclusiva que Coldplay ofrecerá 11 conciertos en 2027 en el estadio del Atlético de Madrid, una cifra nunca vista en España.

“En 2027 se puede pulverizar este récord y lo va a pulverizar Coldplay en el Metropolitano. Atención, con hasta 11 fechas”, desveló Castaño durante la emisión, subrayando la magnitud del acontecimiento que volverá a situar a Madrid en el mapa internacional de los grandes eventos musicales.

Bad Bunny impondrá la marca

Antes de que la banda británica alcance este hito, será Bad Bunny quien marque un precedente histórico. En 2026, el artista puertorriqueño llenará el Metropolitano durante 10 noches, un récord sin precedentes en la historia de la música en España.

LIVE NATION Conciertos Bad Bunny en España para 2026

El propio Castaño lo remarcó con claridad: “2026 es récord, insisto, de la historia de la música en España”. La magnitud económica de estas citas ya se analiza, como refleja este reportaje de COPE sobre lo que dejó de ganar Bad Bunny al elegir el Metropolitano en lugar del Bernabéu.

Coldplay tras Wembley y el descanso

El anuncio de Castaño se sustenta en los precedentes de Coldplay en Wembley, donde han agotado 10 noches entre agosto y septiembre. Según lo avanzado en El Partidazo de COPE, la banda de Chris Martin descansará en 2026, para regresar en 2027 con la gira que incluiría esas 11 fechas en Madrid.

Alamy Stock Photo La banda Coldplay se ve en el escenario con un miembro de la audiencia vestido con un disfraz de elefante en el estadio de Wembley.

El Metropolitano, que ya ha visto desfilar a los grandes de la música, se consolidaría así como el escenario más importante de Europa. Y no solo desde el punto de vista cultural, sino también en clave deportiva, como demuestran noticias recientes que relacionan a la banda con el fútbol español, desde su hipotética participación en un Clásico hasta la célebre kiss cam en la que Messi fue protagonista durante un concierto.

Madrid, capital de grandes giras

Más sobre los conciertos Las obras en el Santiago Bernabéu para el partido de la NFL y la insonorización

La batalla entre estadios por albergar a los grandes artistas sigue viva. El Metropolitano toma la delantera frente al Santiago Bernabéu, un asunto sobre el que incluso se han planteado iniciativas legales para devolver grandes conciertos al feudo madridista.

Lo cierto es que el estadio rojiblanco ya está asociado a noches históricas. Y con la llegada de Coldplay en 2027, el récord que fijará Bad Bunny solo un año antes se quedará pequeño. “Sería récord histórico después de lo de Bad Bunny, récord histórico nuevamente de la música en el estadio del Atlético de Madrid”, insistió Castaño.

El fenómeno Coldplay no es nuevo: ya protagonizaron momentos virales y polémicas sobre la privacidad de los asistentes, como recuerda este análisis sobre las grabaciones durante sus conciertos. Ahora, con el anuncio de 11 noches en el Metropolitano, Madrid se prepara para escribir un nuevo capítulo dorado en la historia de los espectáculos en vivo.