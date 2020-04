Cristina L. Schlichting: “Imposible volver a trabajar relajados porque falta confianza en el Gobierno”

Muy buenos días España, en este sábado santo, el más extraño que nuestra generación ha vivido. Hace sol en Barcelona, pero la tarde será progresivamente nublada en Valencia o Sevilla, porque aunque mañana mejorará el tiempo, las nubes están ganando terreno y lloverá esta semana bastante.

Volvemos al trabajo la mayoría. Sólo a trabajar, no al bar, ni de compras, ni al fútbol, ni a tomar algo en las terrazas. No levantan el cierre los comercios que no sean esenciales y la hostelería sólo tiene autorizado prestar servicio a domicilio, así que no abrirán tampoco ni restaurantes, ni hoteles, ni locales que acojan eventos culturales, deportivos o de juego. Desde el jueves por la noche se ha permitido la puesta en marcha de la industria y la construcción.

SCHLICHTING: "VEREMOS CÓMOS E PAGA EL SALARIO MÍNIMO UNIVERSAL"

Se acabó el permiso retribuido y, de aquí a final de año, los trabajadores tendrán que recuperar las horas no realizadas. Autónomos y Pymes podrán aplazar el pago de impuestos de este mes de abril y el Gobierno ultima un pago de a partir de 500 euros para los trabajadores sin recursos, que quiere ser un puente para un salario mínimo universal. Veremos cómo se paga eso.

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante el pleno celebrado este jueves en el Congreso de los Diputados para aprobar una nueva prórroga del estado de alarma, en un debate en el que también se abordó la nueva fase que se abrirá en las próximas semanas con el levantamiento progresivo de las restricciones a la movilidad por el coronavirus. EFE/Mariscal POOLMariscal

Volvemos pues al estado del 30 de marzo, aunque el confinamiento seguirá hasta el 26 de abril como poco, y seguramente se alargará, como acaba de pasar en Portugal o en Italia.

SCHLICHTING: "NO PODEMOS IR RELAJADOS"

¿Estamos seguros? ¿Ahora que parece que bajan los contagios y los muertos podemos ir con tranquilidad, relajados? Pues mira, no. Primero porque no se sabe y, en segundo lugar, porque hay en la calle una comprensible falta de confianza en el Gobierno. Ayer se alcanzaron oficialmente los 100,000 muertos por coronavirus en el mundo y la Organización Mundial de la Salud señaló que teme un repunte mortal si las medidas se retiran de forma precipitada.

Por otro lado, somos el país con más muertos del mundo, no hemos realizado tests masivos, ni siquiera a nuestros sanitarios, hemos comprado partidas de productos defectuosos y todavía el 8 de marzo pasado estaba el Gobierno alentando manifestaciones en la calle, así que, qué quieres que te diga. Esperemos que todo vaya bien pero por lo pronto, los miembros del comité sanitario que asiste al Gobierno no han sido consultados sobre la vuelta al trabajo del lunes. Y así lo ha confirmado uno de ellos, Antoni Trilla, del Hospital Clínico de Barcelona.

Sí nos han dicho que quienes vayan en transporte público al trabajo el lunes tienen que ponerse mascarilla y que las van a repartir en los intercambiadores y puntos de acceso masivo. Supongo que serán las que Pablo Iglesias apostó por fabricar en España, en ese esfuerzo colectivista que tanto le gusta al vicepresidente. Como lo de la renta social.

LA MUERTE DE ENRIQUE MÚGICA

En esta mañana de luto del Sábado Santo se suman a nuestros más de 15.000 fallecidos oficiales los nombres de Esteban Peñarrubia, un enfermero de quirófano del Severo Ochoa, de 57 años, que ha muerto tras luchar incansablemente contra el virus, y el del inolvidable ministro de Justicia y defensor del Pueblo, Enrique Múgica, contagiado también a sus 88 años. La familia Múgica ha sufrido en su propia carne parte de la Historia más trágica de España, porque su hermano Fernando fue asesinado por ETA. Terrible. Descansen en paz.

Enrique Múgica, junto a Eduardo Zaplana y José Ignacio Wert

En esta mañana bella de Primavera deberíais estar en las playas y en las montañas, en los pisos de veraneo o en las casas del pueblo, y todo eso está lamentablemente desierto en estos días. Me vaís a permitir que casi por nostalgia me é un paseo por Benidorm, en Alicante; Peñíscola, en Castellón, y Marbella, en Málaga.