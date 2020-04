Vendedores de coches y actores de doblaje: dos profesiones también frenadas por el coronavirus

Este parón de la actividad y de la vida en general deja unos datos a nivel laboral y económico que no son alagüeños. Ahora lo que hay que hacer es prepararse para la vuelta progresiva a la normalidad que se irá dando en un futuro esperemos, no muy lejano.

Uno de esos sectores más afectados es sin duda el del automóvil, el de los vendedores de coches. Pelayo Ruiz tiene un concesionario en Talavera de la Reina, Toledo. Su situación es complicada y la verdad es que no es muy optimista: “La parálisis que tenemos es total. Fuentes de ingresos cero. Al seguir generando gastos y pagar obligaciones nos vemos en una situación de desamparo total. No tenemos el derecho de ir a trabajar pero tenemos que pagar nuestra cuota de autónomo...lo que me parece totalmente injusto”.

Pelayo da el año por perdido y augura una recuperación lenta: “Van a cerrar muchas empresas. Esta claro que no es un sector de primera necesidad. Después de que acabe todo esto la gente no va a pensar en ir a comprarse un coche”. Ha solicitado ayudas pero de momento, no le han contestado: “Eso sí, no tengo a dia de hoy ninguna ayuda pero se han encargado de cobrarme la cuota. Es surrealista”.

Y si hay algo que esté batiendo récords estos días son las plataformas de series y películas. Nunca han sido tan consumidas, pero claro, las series y películas nuevas que llegan durante estas semanas o días, muchas de ellas necesitan ser dobladas al castellano. ¿Qué pasa con los dobladores?. En España desde el 20 de marzo se cancelaron las grabaciones en Madrid, considerado el epicentro del sector aquí en Madrid junto a Barcelona, y progresivamente en el resto de nuestro país.

José María Guiu de Moreta, alias “Giú”, es uno de ellos. “Por suerte en nuestra profesión se suelen respetar los repartos. Cancelar no se ha cancelado, pero si que se ha pospuesto”. Los actores de doblaje, la mayoría de ellos, viven del día a día: “No sabes seguro cuando vas a trabajar. Va por épocas. Por eso hay que tener cuidado con el dinero que ganas y administrarlo. Nosotros podemos pedir el paro pero yo tengo unos ahorros y de momento no lo haré”. Cambios, ajustes, en este gremio en particular y que quieren, a fin de cuentas, lo mismo que el resto: “Estoy deseando volver a la normalidad y al atril para seguir creciendo como profesional y como persona”.