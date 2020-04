Coronavirus | Italia registra 18.849 muertos, 570 más en el último día

5.00h | El Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado este viernes que se han superado las 1.000 muertes a causa del coronavirus en el país, en concreto, 1.056 personas han fallecido a causa de la pandemia, mientras que 19.638 están contagiadas.

Desde el Gobierno brasileño han indicado que el número de casos confirmados se ha incremento un 10 por ciento en un solo día, ya que hasta este jueves los positivos de Covid-19 se situaban en 17.857.

4.03h | Nueva York ha comenzado a enterrar a fallecidos a causa del coronavirus que no hayan sido reclamados por sus familias en una fosa común situada en la isla Hart, en el noreste de la ciudad. LEER MÁS

2.54h | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este viernes que existe la posibilidad de que la Administración congele los 500 millones de dólares (457 millones de euros) de fondos estadounidenses destinados a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Vamos a hacer un anuncio sobre la OMS en algún momento de la próxima semana", ha indicado el magnate neoyorquino en una rueda de prensa. "Como sabéis, les damos unos 500 millones de dólares al año y vamos a hablar de eso la próxima semana", ha destacado.

22.00 h | Así suena la versión más asturiana de 'Resistiré'. Dos bandas de gaitas se unen para interpretar el “himno del confinamiento”. COPE ASTURIAS

21:45 h | La mitad de las gasolineras podrán cerrar ante la caída de la demanda. Transición Ecológica fijará qué estaciones de servicio deben permanecer abiertas. LEER MÁS

21:05h | Microbióloga: "Nos tenemos que acostumbrar a llevar mascarillas". La jefa de Microbiología del Hospital Puerta de Hierro cree que evitando el contagio haremos que no tenga dónde replicarse el Covid-19. LEER MÁS

20:30h | Ángel Expósito te acerca la última hora sobre la crisis del coronavirus que debes conocer a esta hora del día

1.- En las últimas 24 horas España ha registrado 605 muertos, la cifra más baja desde el pasado 24 de marzo, es decir, la cifra más baja de los últimos 17 días. Estamos a las puertas de los 16.000 fallecidos.

2.- El Gobierno recomienda el uso de mascarillas reutilizables en los trayectos de desplazamiento a los puestos de trabajo a partir del lunes. Se repartirán en estaciones de metro y cercanías Salvador Illa es ministro de Sanidad.

3.- El Gobierno pone sobre la mesa una segunda línea de avales para empresas y autónomos y retrasa el pago de impuestos para estos colectivos.

4.- La Comunidad de Madrid llega a un acuerdo con todas las universidades sobre cómo evaluar a los estudiantes. Se sustituirán las pruebas presenciales por pruebas online en tiempo real con preguntas cortas de desarrollo en las que se exija al alumno razonar la respuesta.

5.- La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española ha propuesto repicar las campanas de todos los templos este Domingo de Resurrección a las 12 del mediodía unidos al Papa Francisco en su bendición Urbi et Orbi. Con este gesto también se pretende acompañar a las familias de los fallecidos por el coronavirus.

19:52h | Reino Unido registra una cifra récord de 980 muertos en un solo día y roza los 9.000 fallecidos. LEER MÁS

19:18h | Los médicos aclaman la "inmensa y callada" labor de la atención primaria. Una labor que no está lo "suficientemente reconocida" pese a que a muchos ya les ha costado incluso la vida. LEER MÁS

18:58h | El Papa se postra frente a la Cruz en una Basílica de San Pedro vacía. Preside un solemne servicio por la Pasión del Señor sin fieles por la emergencia de coronavirus. LEER MÁS

18:46h | La isla de Hart, un lugar históricamente utilizado para enterramientos a personas de bajos ingresos, podría acoger víctimas de coronavirus en Nueva York. LEER MÁS

18:20h | Los fallecidos en Italia con el coronavirus alcanzaron hoy los 18.849, lo que supone un incremento de 570 en el último día, según el último balance comunicado hoy por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, en rueda de prensa.

El número total de contagios se sitúa en las 147.577 personas, 3.951 más registrados en las últimas veinticuatro horas, desde que se detectara la primera infección autóctona el 21 de febrero.

El número de personas actualmente enfermas es de 98.273, un aumento de 1.396 en comparación con el boletín del jueves. De estas la mayoría, 66.534 están aisladas en sus casas con síntomas leves, 28.242 hospitalizadas y 3.497 reciben cuidados intensivos. LEER MÁS

17:51h | Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha anunciado en su cuenta de Twitter que se ha recuperado del coronavirus.

Han sido días de dudas, de incertidumbre.



Pero tengo la suerte de contar... ¡Que estoy recuperada! Me han dado el alta.



17:25h | El PP ve en Sánchez "nulo interés" por la unidad política que reclama y acusa a Lastra (PSOE) de haberla roto. LEER MÁS

17:20h | De Haro: "El Gobierno desde que anunció los nuevos Pactos de la Moncloa no hace más que complicar las cosas". El copresentador de ‘La Tarde’, Fernando de Haro, analiza las medidas adoptadaseste viernes en el Congreso de Ministros Extraordinario.

17:10h | Torra pregunta a Sánchez si afloja el confinamiento por motivos económicos. El Govern considera "fundamental seguir rigurosamente los criterios sanitarios y científicos" de los expertos. LEER MÁS

17:00h | El hospital de Ifema supera los 3.000 ingresos y las 2.000 altas. Abierto desde hace tres semanas acoge actualmente a unas 1.000 personas. LEER MÁS

16:50h | El Gobierno envió 64,3 millones de mascarillas y guantes a las comunidades autónomas. Así se recoge en una nota difundida por Moncloa en la que se hace balance del reparto de ese tipo de productos.

16.42h MONÓLOGO | El director de La Linterna, Ángel Expósito explica con dos sencillos ejemplos la increíble labor de nuestra sociedad

16.35h | El Ejecutivo presiona a Casado y avisa a quien no acuda al Pacto: "El país no puede contar con ellos"

Sánchez convocará a todos los partidos a reuniones individuales y sin una propuesta concreta, para conocer su "capacidad real de aportar". LEER MÁS

16.09h | El Gobierno informará de muertes en residencias cuando tenga datos de autonomías

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha querido dejar claro en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que ha aprobado la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril que el Ejecutivo se "toma muy en serio" este asunto porque desde el principio ha tenido "mucha sensibilidad" con el colectivo más vulnerable: el de los mayores.

15.38h | La tripulación del buque Galicia desinfectará en Ceuta lugares públicos

El buque de asalto anfibio Galicia de la Armada española ha llegado a Ceuta para dar apoyo sanitario después de haber permanecido durante una semana en la ciudad de Melilla, donde ha efectuado distintas labores de colaboración con las autoridades.

15.15h | Illa: "Nada nos gustaría más que anunciar medidas más permisivas, pero no es momento de que los niños puedan salir a la calle"

14.48h INTERNACIONAL | Portugal supera los 15.000 casos de coronavirus tras registrar más de 1.500 en la última jornada

Portugal ha superado este viernes el umbral de los 15.000 casos de coronavirus, tras un repunte de 1.500 en las últimas 24 horas, incluyendo 435 muertes, 26 más, según ha informado la secretaria de Estado de Salud, Jamila Madeira. LEER MÁS

14.42h | Illa: "Estamos preparando la desescalada, pero todavía no estamos en esa fase"

14.39h | Illa: "Trataremos de distribuir mascarillas en estaciones o donde pueda haber contacto"

14.36h | Cultura convocará "estos días" a la industria para escuchar sus sugerencias

14.27h | Illa: "Es muy imprtante que aquella persona que tenga sintomatología, aunque sea leve permanezca en su domicilio"

14.24h | Illa: "España no está en fase de desescalada, estamos en fase de confinamiento"

14.18h | Montero: "Creemos que Europa tiene que estar a la altura de las circunstancias. Cuanto más fuerte sea Europa, más fuerte será España"

14.12h | Además, Montero ha anunciado que el Ejecutivo ha aprobado una segunda línea de crédito ICO de 20.000 millones de euros. LEER MÁS

14.11h | El Consejo de Ministros aprueba la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril

14.08h | Montero: "Los datos nos indican que vamos consiguiendo los objetivos fijados"

14.03h |

��EN DIRECTO

Rueda de prensa de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de @sanidadgob, Salvador Illa, para informar sobre los acuerdos adoptados en #CMin. #EsteVirusLoParamosUnidos

14.01h | Rusia roza los 12.000 casos y los cien fallecidos por coronavirus

Además, en esta jornada se han producido otras 18 muertes, la mayoría en Moscú, con doce, por lo que la cifra total de víctimas mortales asciende a 94. LEER MÁS

13.39h | El Rey conversa con Mohamed VI de la importancia de la solidaridad internacional para combatir la pandemia

El Jefe del Estado ha contactado también con responsables de seguridad de Andalucía y Castilla y León. LEER MÁS

13.33h | Llegan a España 800.000 mascarillas y 500.000 guantes por el corredor aéreo

El envío se ha completado este viernes, según el comunicado difundido por los promotores de este corredor aéreo. LEER MÁS

13.30h | Sanidad sugiere que los nuevos positivos por coronavirus pudieron contagiarse "hace dos semanas o más"

María José Sierra reconoce que los contagios "notificados siguen siendo muchos". LEER MÁS

13.14h | La recomendación de Sanidad ante la vuelta al trabajo: no salir de casa al mínimo síntoma

Sierra ha destacado que "es importante que esa persona se quede en casa, o si está en el trabajo se quede en el trabajo". LEER MÁS

13.12h ZARAGOZA | El emocionante homenaje de la Policía Local de Zaragoza a las víctimas del coronavirus

Este es el conmovedor homenaje de la Policía Local a las víctimas. LEER MÁS

13.10h | Los militares desinfectaron 3.262 residencias desde el inicio de la alarma

Hay un total de 6.903 efectivos militares desplegados en 275 localidades de toda España para apoyar la lucha contra el coronavirus. LEER MÁS

12.57h | El PP exige ya la paga extra para sanitarios y exenciones de cotizaciones e impuestos a policías y militares

El objetivo es gratificar la labor que han desarrollado para garantizar la seguridad y la plena cobertura de las necesidades de los ciudadanos. LEER MÁS

12.55h | Los Mossos denuncian a 88 familias que iban a segundas residencias

En cuanto al tráfico, el volumen de vehículos el jueves por la tarde se redujo un 84% en relación a una Semana Santa normal. LEER MÁS

12.42h | La emotiva historia de dos hermanos enfermeros alejados por el coronavirus

Cientos de ciudadanos se asoman cada tarde a los balcones para aplaudir a personas como Pedro y Bibiana con un resucitado eslogan, el "Resistiré". LEER MÁS

12.30h | Felipe VI aplaude "el redoblado esfuerzo" de la Policía y la Guardia Civil

A la Policía Nacional y a la Guardia Civil se unieron hace días, por decisión de Felipe VI, los miembros del Servicio de Seguridad de la Casa del Rey. LEER MÁS

12.14h INTERNACIONAL | Alemania suma otros 5.000 casos en un solo día y supera los 113.000

Alemania ha sumado este viernes más de 5.000 nuevos casos de coronavirus, lo que sitúa el cómputo global por encima de los 113.000, incluidas más de 2.300 muertes, entre ellas 260 en la última jornada. LEER MÁS

11.36 La curva del coronavirus continúa descendiendo. En las últimas 24 horas se han registrado 4.576 nuevos contagios, hasta llegar a los 157.022 diagnosticados. Los fallecidos en el último día son 605, 78 menos que en el día anterior. En total, 15.843 personas diagnosticadas con coronavirus han muerto en España. Las altas en las últimas 24 horas ascienden a 3.503, para un total de 55.668. LEER MÁS

11.26 El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha admitido que no ha habido mascarillas suficientes ni respiradores para los hospitales a tiempo para afrontar la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, pero ha añadido que "nadie estaba preparado" para esta pandemia, ni el Gobierno español ni los de otros países.

En una entrevista en TVE, Iglesias ha asegurado que el Ejecutivo debe ser "extremadamente humilde", reconocer esa falta de preparación ante lo que ha ocurrido y sacar como primera conclusión que es necesaria una sanidad pública más fuerte.

11.11 La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha celebrado en su cuenta de Twitter el acuerdo alcanzado en el Eurogrupo para luchar contra los efectos de la crisis económica del coronavirus.

Hemos alcanzado un buen acuerdo en el #Eurogrupo, con una red de seguridad triple para #trabajadores, #empresas y #estados en la lucha contra el #COVID19.



11.08 Organizaciones representativas de policías, guardias civiles y militares han cifrado este viernes en 14.000 las bajas entre el personal por síntomas en principio compatibles con la COVID-19, lo que relacionan con la falta de test de pruebas y de medios de protección. "Esta situación compromete la seguridad pública en España", han advertido.

10.48 Torra le recuerda a Sánchez que son un "Govern independentista" y rechaza cualquier pacto nacional. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha criticado este viernes que el Gobierno haya decidido no alargar el confinamiento total por el coronavirus y ha pedido al Ejecutivo que reconsidere su posición, para prevenir rebrotes: "Es necesario rigor y planificación porque peor que un confinamiento son dos confinamientos".

10.40 La ministra Carolina Darias anuncia que después de 30 días ha superado el coronavirus.

10.20 Italia le marca el camino a Europa y prolongará las medidas de confinamiento hasta el 3 de mayo. El Gobierno italiano tiene previsto prolongar las medidas de confinamiento y cierre de actividades no esenciales hasta el 3 de mayo con algunas excepciones a partir del 14 de abril como papelerías y librerías, según publican este viernes los medios de comunicación del país.

10.02 El Consejo de Ministros aprobará este viernes la prolongación del estado de alarma hasta el 26 de abril, después de ayer el Congreso diera el visto bueno a la propuesta del Gobierno.

9.32 Los presos que se encuentran en cárceles en Ecuador han comenzado a fabricar ataúdes para las víctimas de la pandemia en la ciudad de Guayaquil, epicentro de la pandemia en el país andino.

6.15h | El Ministerio de Salud de China ha informado este viernes de que se han registrado 42 nuevos casos de coronavirus en el país, 38 de ellos importados, y una nueva muerte.

De los cuatro casos de transmisión local, tres se han confirmado en la provincia de Guangdong y uno en la provincia de Heilongjiang. El balance total de casos de Covid-19 en China asciende a 81.907, mientras que los casos llegados desde el extranjero ya son 1.141. De ellos, 408 han sido dados de alta, 733 se encuentran aún recibiendo atención médica y 34 de ellos están graves.

5.27h | Cuba suspenderá a partir de este sábado el transporte público urbano y rural para frenar la expansión del coronavirus, según ha anunciado este jueves el ministro de Transporte cubano, Eduardo Rodríguez.

La excepción a la prohibición la constituye el transporte de trabajadores que prestan servicios "vitales" y las emergencias, como el traslado de personas a instalaciones sanitarias.

4.34h | El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha firmado este jueves una orden ejecutiva mediante la cual permite que las personas que tengan licencia de director funerario en Estados Unidos trabajen en el estado para ayudar con la elevada cifra de fallecimientos a causa del coronavirus.

"Vamos a traer directores de funerarias adicionales para lidiar con la cantidad de personas que han fallecido", ha anunciado Cuomo en una rueda de prensa, al tiempo que ha asegurado que, como gobernador, nunca habría contemplado "cómo estamos ahora".

3.27h | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que Estados Unidos ha realizado "más de dos millones" de pruebas para diagnosticar el Covid-19 en el país.

"Hoy he sido informado de que hemos sobrepasado los dos millones de test realizados en Estados Unidos", ha indicado Trump durante la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca, donde ha precisado que las pruebas son "altamente sofisticadas y precisas". Por su parte, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, ha señalado que se realiza la prueba a 100.000 personas al día.

2.38h | El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha alertado este jueves de que la pandemia de coronavirus ha suscitado el establecimiento de una "nueva realidad" que será la única que exista "hasta que se encuentre una vacuna" con la que hacerle frente.

Así lo ha expresado el mandatario, que ha alertado de que el pico de contagios en el país podría producirse a finales de primavera, mientras que el final de la primera ola de casos podría tener lugar en verano.

21:30h | El Papa, a los sacerdotes: "Déjense lavar los pies". "Sean grandes perdonadores", les he dicho el Santo Padre en la homilía de la Misa de la Cena del Señor. LEER MÁS

20:55h | Ángel Expósito te cuenta en 'La Linterna' la última hora de la crisis del coronavirus



1.- Superamos los 15.000 fallecidos. Concretamente, 15.238 personas han perdido la vida por coronavirus. En las últimas 24 horas han muerto 683. El número desciende respecto a los dos últimos días.

2.- Los contagios superan los 152.000. La buena noticia es que desciende respecto al día de ayer. María José Sierra en la portavoz del Centro de Coordinación de alertas y Emergencias Sanitarias.

3.- El Parlamento ha aprobado la segunda prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril. Pedro Sánchez ha admitido que muy probablemente volverá a comparecer ante el Congreso en 15 días para solicitar una tercera extensión de esta situación de excepcionalidad.

4.- 26 de abril, la fecha se aleja para decretar el fin del confinamiento, también para los expertos. Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología aquí, en 'Herrera en COPE'.

5.- La OMS asegura que el coronavirus es 10 veces más letal que la gripe. Casi 90.000 personas han muerto en todo el mundo y hay más de un millón y medio de contagios.

20:43h | Boris Johnson abandona la unidad de cuidados intensivos. Continuará ingresado en la planta del hospital St Thomas de Londres, donde se recupera tras desarrollar COVID-19. LEER MÁS

El primer ministro británico, Boris Johnson

20:25h | El Congreso ha autorizado este jueves al Gobierno a decretar una segunda prorroga, hasta el 26 de abril, del estado de alarma en vigor desde el 14 de marzo, aunque dos partidos se han opuesto, cada uno por razones diferentes: Vox y la CUP.

Un total de 270 votos a favor han avalado la autorización, en tanto que los noes han sido 54, los 52 de Vox y los dos de la formación independentista catalana. LEER MÁS

20:12h | La presión policial mantiene a raya el confinamiento. El despliegue de controles en la red viaria y el uso de drones dificulta cualquier picaresca. LEER MÁS

19:59h | El Ministerio de Asuntos Exteriores asiste a 35 españoles para salir de Suráfrica

19:32h | Protesta en la prisión de Ocaña (Toledo) con quema de contenedores de basura tras el desmayo de un interno. LEER MÁS

Humareda en la prisión de Ocaña (Toledo) tras la quema de cubos de basura en el patio del centro penitenciario.À?

19:04h | Defensa habilita un avión para transportar hasta cinco enfermos críticos. La Umaer tiene capacidad de montar UCI en distintos tipos de aviones del Ejército del Aire. LEER MÁS.

18:45h | Italia supera los 18.000 fallecidos, con 610 más las últimas 24 horas. Los casos totales desde que se detectó el virus el 20 de febrero son 143.626, 4.204 más que el miércoles. LEER MÁS

17:54h | Merkel reitera que no hay "consenso político" sobre los 'coronabonos' y se muestra optimista ante la crisis. La canciller ha asegurado que la curva de contagios se está ralentizando al fin en Alemania. LEER MÁS

17:45h | Un quinto avión procedente de China con 66 toneladas de material llegará esta tarde-noche a Manises. Con este nuevo avión en 76 horas habrán llegado ya a la Comunitat Valenciana 143,4 toneladas de productos. LEER MÁS

17:28h | La Asamblea de Madrid decide mañana si reanuda su actividad mientras la oposición pide más "transparencia". Ayuso ha precisado que ha mantenido contacto en nueve ocasiones con la oposición.

16:31h | Calviño avanza que el ICO tramita ya 33.000 operaciones de crédito a empresas. La vicepresidente de Asuntos Económicos ha dicho que la plataforma del ICO contempla avales por importe de más de 2.800 millones. LEER MÁS

16:25h | Vox cree "muy difícil" poder sumarse a los nuevos Pactos de la Moncloa

16.11h | Aitor Esteban (PNV): "Merecería que votaríamos no, porque no se puede hacer una ley ómnibus sin consultar nada"

16.05h | Oskar Matute (EH Bildu): "¿Quién va a pagar todas las medidas que se están tomando?"

15.59h INTERNACIONAL | Johnson "sigue mejorando" y tiene "buen ánimo" pero continúa en cuidados intensivos por coronavirus

Johnson, que fue ingresado el domingo, seguirá con "un tratamiento estándar de oxígeno". LEER MÁS

15.40h | Castilla y León rechaza la desescalada hasta que no pase una semana sin casos

El motivo es que, si ahora se entrase en una situación de desescalada podría producirse en 10 o 15 días un nuevo brote. LEER MÁS

15.22h | Nadia Calviño: "No hay una dicotomía entre proteger la salud y la economía. Son las dos caras de la misma moneda"

15.16h | Interviene la vicepresidenta tercera y Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño: "Me dirijo a la Cámara para solicitar el apoyo de los grupos de un real decreto ley para implementar medidas en el ámbito social y económico para hacer frente al coronavirus"

15.12h | Comienza la votación para extender el estado de alarma hasta el 26 de abril

15.03h | Sánchez: "Vamos a impulsar la creación de 200.000 puestos de trabajo en el mundo agrícola, entre otras medidas cuando pase esta pandemia"

14.59h | Lastra replica a Casado: "El presidente del Gobierno quiere venir cada 15 días para dar cuenta al Congreso de los Diputados (en relación al Estado de Alarma). No ponga este debate como excusa"

14.55h INTERNACIONAL | Indonesia bate su récord de muertes diarias por coronavirus, con 40 fallecidos más

Indonesia ha registrado este jueves su cifra más alta de muertes por coronavirus en un solo día, con 40 fallecidos, lo que eleva a 280 las víctimas de mortales, de un total de unos 3.300 casos confirmados.

14.51h INTERNACIONAL | La Reserva Federal de EEUU anuncia un nuevo paquete económico de 2.300 millones de euros para sostener la economía

14.45h | Errejón (Mas Madrid) ha insistido en aprobar una renta mínima de inserción para ayudar a los más vulnerables ante la crisis sanitaria.

14.40h MADRID | Madrid replegará el hospital de campaña de Ifema en verano

Díaz Ayuso ha explicado que no obstante se mantendrán las canalizaciones médicas instaladas en Ifema por si hubiera un repunte de la pandemia en otoño. LEER MÁS

14.33h | Rufián (ERC): "La recentralización es poco debatible y cae por su propio peso. ¿Por qué los Mossos no pudieron confinar Cataluña cuando se pidió?"

14.25h | Santiago Abascal (Vox): "Ustedes no son de fiar. Se preocupan en proteger su imagen cuando en realidad hay que proteger a los españoles"

14.23h | Pablo Casado reprocha la intervención de Lastra y le ha pedido que rectifique su afirmación. El PP no está utilizando a las víctimas.

14.22h | Casado durante el Pleno en el Congreso: "Usted (Sánchez) y su portavoz han querido violar todos los puentes de colaboración con el PP"

14.10h| ¡Que la Semana Santa no te libre de hacer deporte! No te pierdas la décima sesión de entrenamiento frente al aislamiento con Paco Dávila. En la sesión de hoy, Paco Dávila, entrenador personal de 'Health and Sport Community', os trae la segunda parte del trabajo del tren superior. En las anteriores, anduvimos realizando actividades un poquito más "suaves" vinculadas con el tres inferior, pero hoy vamos a intentar llevar a cabo movimientos similares a los de ayer, como el GAP (Glúteos, Abdominales y Piernas), solo que mucho más duros y exigentes ¿Estáis listos? No te pierdas el VÍDEO

14.05h| Marta Brisset, la cooperante española a la que el coronavirus ha encerrado en África. Marta llevaba apenas tres semanas en Mozambique cuando llegó el coronavirus a África. EL ESPEJO

14.00h| Sánchez dice estar convencido de que "en 15 días se volverá a prorrogar el estado de alarma"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado este jueves por hecho que dentro de quince días tendrá que volver al Congreso para prorrogar el estado de alarma porque "no habremos puesto fin a la pandemia". LEER MÁS

13.55h| El mensaje esperanzador de Padilla por la crisis del coronavirus: "Fuerza y mucha fe". El torero Juan José Padilla ha querido transmitir a través del programa "Unidos en COPE" un mensaje de fuerza y fe para que los españoles superemos la crisis del coronavirus. El diestro ha reconocido que esta siutación "nos ha cogido por sorpresa" pero que Dios nos va a ayudar para que esta situación acabe lo antes posible. AQUÍ, SU INTERVENCIÓN COMPLETA

13.50h| Sánchez en el #Pleno del Congreso: "No se puede decir que hemos recentralizado competencias. Defendemos el estado autonómico"

13.45 Sánchez en el #Pleno del Congreso: "Ahora mismo lo que ocurre es que hay un contagio dentrpo de los hogares"

13.42h | Oramas (CC) insta a Sánchez y Casado a ponerse de acuerdo por bien de España (AMPLIACIÓN)

13.40h| Sánchez en el #Pleno del Congreso: "Hay mucho profeta del pasado. A toro pasado todos son Manolete"

13.38 h| Madrid suma 214 muertes con coronavirus y supera las 20.000 altas.

El número de fallecidos en la Comunidad de Madrid con coronavirus se ha mantenido en las últimas 24 horas, al registrarse 214 muertes, un deceso menos que ayer, lo que deja la cifra total de muertos en la región desde que comenzó la pandemia en 5.800.

Según los datos facilitados este jueves por el Ministerio de Sanidad, Madrid ha registrado 1.427 contagios confirmados nuevos, hasta sumar 43.877. LEER MÁS

13.30| Sánchez: "Propongo un gran acuerdo nacional para la reconstrucción económica y social"

13.26h| DIRECTO Congreso de los Diputados

Sánchez: «España tiene el régimen de fallecimientos más estricto de Europa»

13.25h| Finaliza la rueda de prensa del Comité Técnico del coronavirus

13.12h | Consulta aquí los datos actualizados hoy por el Ministerio de Sanidad

13.10h MÁLAGA | Guía para que las personas mayores hagan ejercicio en casa tras un mes de confinamiento

#yomemuevoencasa sigue ofreciendo en redes sociales contenido audiovisual con ejercicios dirigidos por técnicos deportivos municipales. LEER MÁS

13.03h VALENCIA | La costa valenciana se "blinda" y corta accesos para evitar la llegada de turistas

Los ayuntamientos buscan evitar los desplazamientos de personas a segundas residencias durante la Semana Santa. LEER MÁS

12.59h INTERNACIONAL | Conte dice que Italia podría empezar a relajar la cuarentena hacia finales de abril

El primer ministro italiano, Giusseppe Conte, ha anunciado que el Gobierno empezará a relajar el confinamiento social impuesto por la pandemia de coronavirus hacia finales de abril. LEER MÁS

12.56h BARCELONA | Torra sobre los nuevos Pactos de la Moncloa: "Nadie me ha explicado nada"

Quim Torra, ha asegurado que nadie le ha explicado nada sobre la voluntad del presidente del Gobierno, de impulsar unos nuevos Pactos de la Moncloa. LEER MÁS

12.51h |

��EN DIRECTO

12.42 Adriana Lastra: "España actuó antes que el resto de países de nuestro entorno. Señor Casado, ¿por qué no compraron ustedes y la señora Ayuso el material si ya sabían lo que iba a pasar?".

12.38 India confina los focos de contagio del coronavirus en la capital y otras ciudades.

Las autoridades indias han ordenado confinar los considerados "puntos calientes" de la pandemia de coronavirus en la capital, Nueva Delhi, y otras ciudades de todo el país, donde hay ya más de 5.700 casos.

12.36 Tomás Guitarte, de Teruel Existe: "Somos el único país en el que los políticos no están unidos"

12.29 Se triplican las multas en Madrid en la víspera de los festivos de Semana Santa.

La Policía Municipal de Madrid interpuso este miércoles 2.131 multas por incumplir las restricciones del estado de alarma, más del triple que el día anterior, y 34 personas han sido imputadas o detenidas por saltarse la normativa en la víspera de los festivos de la Semana Santa.

El diputado de Cs, Carlos Carrizosa, en una comparecencia en el Parlament de Catalunya

12.19 Carlos Carrizosa, hospitalizado tras dar positivo por coronavirus.

Así lo ha explicado el propio Carrizosa a través de su cuenta en Twitter, después de que ayer fuera ingresado y este jueves le hayan confirmado su positivo.

11.59 Sigue en directo "Unidos en COPE", una experiencia inédita en internet para vivir juntos el Jueves Santo.

COPE.es emite por videostreaming un programa de 12 horas con más de un centenar de emocionantes historias para vivir en compañía este señalado día.

11:46 España supera los 15.000 fallecidos con 683 en las últimas 24 horas. El número de contagios confirmados en el último día se sitúa en 5.756, por lo que sigue bajando la curva. En total, 152.446 personas han sido diagnosticadas, de las cuales 15.238 han fallecido y 52.165 se han recuperado.

11:38 Bal: "El virus no tiene ideología. El populismo no mata al virus. Dígaselo a sus socios del Gobierno. Coja la mano de Ciudadanos. Esta mano le va a acompañar también en Europa".

11.37 Bal: "He tenido fiebre, he estado en mi casa y no me han hecho test, porque no hay test".

11.34 Bal: "Esta es nuestra mano tendida (la de Ciudadanos), cójala. No puede ser que lleve 13 días sin hablar con Inés Arrimadas".

11.24 Bal: "¿No se puede celebrar este pleno telemáticamente en el siglo XXI? ¿Tenemos que poner en peligro nuestra salud y la de nuestros familiares?"

11.08 Errejón: "El Gobierno viene con los deberes sin hacer. Tiene que preocuparse menos por proponer fotos con todos los políticos juntos y más por proponer a la mayoría progresista".

10.56 Rufián: "No habrá pactos de la Moncloa si no hay pactos en Bruselas y Estrasburgo. No habrá pactos de la Moncloa si no hay pactos de Ajuria Enea en Euskadi ni pactos en el Palau de la Generalitat de Catalunya".

10.51 Rufián: "No tiene sentido que con miles de contagios haya niños que no pueden jugar y riders en la calle repartiendo sushi en bicicletas"

10.48 Rufián, al PP: "Probablemente ustedes habrían mandado hoy a la cárcel a Adolfo Suárez".

10.47 Rufián: "Los profesionales de la Sanidad no deberían ser héroes. Deberían ser profesionales bien dotados".

10.40 Echenique: "Casado se empeña en caer en los mismos errores de la crisis del 2008. Es sorprendente que el señor Casado no se comprometiera a fortalecer la Sanidad pública si el PP vuelve a gobernar".

10.34 Echenique: "Señores de Vox, déjenos trabajar a los que estamos trabajando para luchar contra la epidemia".

10.32 Echenique: "La ultraderecha presenta una resolución para tumbar al Gobierno. Una resolución bastante ridícula en términos jurídicos. Parece que Abascal no se ha leído la Constitución".

10.24 Abascal: "Estamos a favor de continuar con el confinamiento. Y a favor de los test masivos. Y de presionar a la UE, ya que Bruselas parece que no va a estar a la altura".

10.20 Abascal: "Ustedes son responsables de la peor gestión de la crisis del coronavirus a nivel mundial".

10.15 Abascal: "Son un bulo las cifras de muertos del coronavirus. Es un bulo decir que el coronavirus era una gripe. Es un bulo decir que no había problema en celebrar eventos multitudinarios como dijo Fernando Simón el 2 de marzo".

10.10 Abascal comienza su intervención dando el pésame a todas las víctimas del coronavirus: "No sabemos si son 15.000, 30.000 o 40.000. Saldremos de esta, pero ya no hay victoria posible. A ustedes no se les puede creer nada".

9.53 Casado: "Somos el país con más muertos por habitante, con más sanitarios contagiados. Todo esto es un enorme drama nacional. Las víctimas merecen visibilidad pública. Casi no queda un medio internacional que no haya criticado su gestión de la crisis".

9.53 La Guardia Real da apoyo al reparto de 22 toneladas de alimentos a parroquias y ONG

9.51 "Los españoles merecen un Gobierno que no les mienta". Casado comienza su intervención citando a Alfredo Pérez Rubalcaba. "Lo merecen los muertos, los enfermos, los confinados".

9.47 China confirma dos nuevos casos de coronavirus de transmisión local y 61 importados. El Ministerio de Salud de China ha informado este jueves de que se han registrado dos nuevos casos de transmisión local en la provincia de Cantón.

9.34 h. Pedro Sánchez: "Uno de los grandes desafíos de esta pandemia tiene que ver con Europa"

9.28h. Pedro Sánchez: "Todas las medidas que ha tomado el Gobierno tienen como prioridad superar la emergencia"

9.27h. Pedro Sánchez: Mañana aprobaremos una nueva línea de 20.000 millones de euros de créditos ICO"

9.26h Pedro Sánchez: "Los trabajadores que entren en un ERTE percibirán prestaciones por desempleo"

9.21h Pedro Sánchez: "El impacto estimado de las medidas adoptadas es de 128.288 millones de euros"

