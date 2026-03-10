"Los profesores de 60 años se quieren jubilar porque creen que hay muchos padres que se ponen en su contra, solo el 36 por ciento va feliz al aula"

La profesión docente atraviesa una crisis silenciosa. Hace diez años, el 60 % de los profesores iba al aula contento y feliz, pero ahora esa cifra se ha desplomado al 36 %. Este es el alarmante dato que el reconocido psicólogo y primer Defensor del Menor en España, Javier Urra, ha compartido en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo'. Urra señala que muchos profesores cercanos a la jubilación anticipada sienten que "hay muchos padres, equívocos abogados de sus hijos, que se ponen en su contra", dificultando enormemente su labor educativa.

Este creciente malestar ha llevado a que la ansiedad que desborda al profesorado en España sea una realidad palpable. El sentimiento de que en la actualidad nos sentimos poco valorados es generalizado, y la situación se ha vuelto tan compleja que remar contracorriente es una tarea titánica para muchos educadores. Por ello, la figura del docente por vocación se enfrenta a desafíos sin precedentes.

Un vademécum para la salud mental

Para hacer frente a esta situación, Javier Urra ha impulsado la creación de un vademécum gratuito titulado ‘Salud mental y bienestar emocional en la escuela’. La iniciativa, surgida de una colaboración con Siena —editora de la revista Magisterio—, la Fundación Mapfre y el Grupo Anaya, nace como "una muy buena herramienta, un gran instrumento" para la comunidad educativa. Se han editado 25.000 ejemplares que se están repartiendo en colegios de toda España, incluyendo centros de educación especial y aulas hospitalarias.

Alamy Stock Photo Profesor dando clase

La guía recopila y responde a 115 preguntas reales formuladas por profesores, con el objetivo de detectar, acompañar y proteger al alumnado. Además, incorpora un código QR para mantener el contenido siempre actualizado y cuenta con el sello de validación del Consejo General de la Psicología de España, que agrupa a unos 70.000 colegiados. "No es la solución definitiva, pero es una muy buena herramienta", ha afirmado Urra.

El profesor, un detector de problemas

Urra ha destacado el papel fundamental del docente en la detección de problemas, ya que, aunque "no es un clínico", sí es quien observa al alumno a diario. Es el profesor quien puede percibir si un niño "tiene amigos con los que salir o no", si en pleno mayo "lleva la manga larga" para ocultar autolesiones, o si su carácter cambia bruscamente. Este rol es crucial si se tiene en cuenta que "el 70 % de la patología mental de los adultos hunde su raíz de ser en la infancia".

En sondeos previos realizados a más de 800 profesores, estos identificaron la ansiedad y la adicción a TikTok como las principales preocupaciones en las aulas. Frente a ello, los propios docentes proponen soluciones claras: que los niños practiquen más deporte, estén más en contacto con la naturaleza, las artes y el voluntariado.

El ciberacoso y la responsabilidad familiar

Uno de los mayores retos actuales es el acoso escolar, que con las redes sociales "continúa en las casas, con el puñetero teléfono móvil". Urra ha sido tajante al afirmar que el ciberacoso es la mayor causa de suicidio en el mundo infanto-juvenil, porque para un preadolescente, "lo que piensen los iguales es esencial". Por ello, ha aconsejado a los padres que sus hijos tengan "al menos dos grupos de amigos" para que, si sufren el vacío en uno, puedan sostenerse en el otro.

No se ha inventado ningún fármaco tan importante como la palabra"

El psicólogo Javier Urra

El psicólogo también ha subrayado la importancia de la comunicación y la acción en el entorno familiar. Ha recordado una cita de Freud que resume el poder del diálogo: "No se ha inventado ningún fármaco tan importante como la palabra". En este sentido, ha insistido en la necesidad de actuar, citando un proverbio chino: "Si vas a hacer un túnel en la montaña, empieza por los 2 lados. Si se une, tendrás un túnel, si no, tendrás 2". Lo importante, según Urra, es "el hacer".

Si vas a hacer un túnel en la montaña, empieza por los 2 lados"

Finalmente, Javier Urra ha hecho un llamamiento a los padres para que pongan normas y límites, pero también para que expresen su afecto. "Una vez hay que decirle a tus hijos mirándole a la cara: ‘yo, hijo, daría la vida por ti’", ha sentenciado, recordando que a menudo los padres "no son conscientes de lo mucho que los hijos quieren a los padres". Un mensaje de humanidad y conexión para una sociedad que, en sus palabras, a veces va "hiperacelerada".