La reacción de preocupación de Dani Senabre tras el empate del Barça ante el Newcastle en la Champions: "Viendo el partido, es para dar volteretas hacia atrás"

El empate del F.C. Barcelona ante el Newcastle en la ida de los octavos de final de la Champions League ha dejado un sabor agridulce en el entorno culé. El colaborador de 'Tiempo de Juego', Dani Senabre, ha analizado el encuentro y, aunque antes del partido no firmaba el empate, su visión cambió radicalmente tras los 90 minutos. "Viendo el partido me parece maravilloso el empate, doy volteretas hacia atrás del empate", ha afirmado, dejando claro que el juego del equipo le genera una gran preocupación.

Una defensa vulnerable y poco ataque

El análisis de Senabre se centra en varios puntos críticos. Por un lado, la falta de contundencia ofensiva, ya que el equipo "ha pisado muy poca área rival" y ha puesto "en muy poco peligro a Aaron Roundsail, el portero del Newcastle". Por otro, y más preocupante, la fragilidad defensiva. Señala directamente a la banda que comparten Cancelo y Gerard Martín, calificándola como "una mina para el rival". Según el analista, es una debilidad que "lo hizo el Oviedo [...], lo hizo el Mallorca, lo hacen todos los rivales".

A estos problemas se suma una sensación de desgaste físico constante en la plantilla. "La sensación esta de que cada partido hay alguien que, aunque sea un calambre, da igual, pero hay alguien que pide el cambio y que no puede seguir", ha comentado Senabre, mostrando su inquietud por la acumulación de "kilómetros y kilómetros" en las piernas de los jugadores.

El calendario y las rotaciones

Durante el programa, se ha puesto sobre la mesa el dato de que este era el partido 43 de la temporada para el Barça, mientras que para el Newcastle era ya el número 48. Sin embargo, Senabre ha matizado este punto, sugiriendo que la gestión de la plantilla podría ser la clave. "Me cuesta creer que jueguen los mismos tíos, en la Carabao Cup, en la FA Cup, en la Liga y en la Champions", ha concluido, apuntando a que el conjunto inglés probablemente realiza más rotaciones.