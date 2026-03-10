El Ayuntamiento de Madrid lo confirma: los coches sin etiqueta medioambiental que pueden circular por la ciudad siempre que se cumpla con la directiva europea de calidad del aire

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que permitirá a los vehículos sin etiqueta medioambiental circular por la ciudad siempre que se cumpla con la directiva europea de calidad del aire. Tal y como han explicado Gonzalo Zaballa y Sofía Carrillo en 'La Linterna de Madrid', la medida supedita la circulación de estos coches a que se mantengan bajos los niveles de emisiones, ampliando de manera indefinida la moratoria existente.

Una decisión con condiciones

Desde el consistorio se ha reconocido que, del millón de coches que circulan diariamente por Madrid, apenas el 1% no tiene etiqueta, por lo que el impacto que suponen sobre la calidad del aire es mínimo. Además, estos vehículos también podrán aparcar en la zona de servicio de estacionamiento regulado (SER) de su barrio, una de las principales demandas de los afectados por las restricciones de circulación.

Críticas desde las asociaciones

Sin embargo, la medida ha sido recibida con escepticismo por parte de los colectivos de conductores. Desde la asociación de afectados por las restricciones medioambientales, su portavoz, Miriam Cubero, ha señalado que la decisión "es más de lo mismo", ya que deja fuera a quienes se desplazan desde municipios de la periferia, como Parla, y solo afecta a vehículos empadronados antes de 2022.

No es ninguna novedad, es una prórroga más"

El barrio de Zofío, en Usera, pasa a formar parte de la zona SER

Cubero ha lamentado que muchos propietarios "ya se han ido deshaciendo de sus vehículos" y considera que la solución no es novedosa. "No es ninguna novedad, es una prórroga más", ha sentenciado, insistiendo en que si un vehículo pasa la ITV, debería poder circular sin más impedimentos. De esta forma, la nueva moratoria del Ayuntamiento sigue generando controversia.

La calidad del aire, en niveles óptimos

Por el momento, los conductores de estos vehículos pueden estar tranquilos, ya que los datos sobre la calidad del aire respaldan la decisión municipal. Durante todo el año 2025, en ninguna de las 24 estaciones de medición se han superado los límites de dióxido de nitrógeno que permite la Unión Europea.

De hecho, la tendencia es tan positiva que dos de estas estaciones ya cumplen con el límite europeo de 2030, un objetivo mucho más estricto que evidencia la mejora de la calidad del aire en la capital.