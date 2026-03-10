"Cuanto más sube la gasolina y el gasóleo, más dinero recauda Hacienda, casi la mitad de lo que pagamos por un litro de gasóleo o gasolina se lo queda"

El colaborador de COPE, Luis del Val, ha puesto el apunte en el programa 'La Linterna' sobre el futuro energético de Europa y, en concreto, sobre la carga fiscal que soportan los carburantes y la energía en España. El periodista ha explicado el porqué del precio de la gasolina y cómo, ante la escalada de precios, el principal beneficiado es el propio Gobierno a través de la recaudación de impuestos.

La reflexión de Del Val parte de una premisa clara: "cuanto más sube la gasolina y el gasóleo, más dinero recauda Hacienda". Según sus cálculos, entre el IVA y los impuestos especiales, la cifra es rotunda. "Casi la mitad de lo que pagamos por un litro de gasóleo o gasolina se lo queda Hacienda", ha sentenciado. El debate sobre si conviene o no bajar los impuestos a los carburantes sigue abierto entre los expertos.

EFE Dos personas repostan en una gasolinera en Ourense

Una negativa a bajar impuestos

Esta situación, ha señalado Del Val, no se limita a los carburantes. Ocurre lo mismo con la electricidad, donde "un recibo de la luz de 100 euros se convierte en una factura de casi 134 euros, tras aplicar el IVA y los demás impuestos especiales". El comunicador ha criticado duramente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por su negativa a aliviar la carga fiscal de los ciudadanos.

Luis del Val ha acusado a la también "aspirante a ser jefa de la oposición en el parlamento de Andalucía" de mentir al justificar la decisión. "La mentirosa ministra, María Jesús Montero, dijo, sin que se le cayera un trocito del rostro por la vergüenza, que lo impedía Bruselas. Mentira, repito, mentira", ha afirmado con contundencia.

EFE La vicepresidenta primera del gobierno y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero

España, un problema para Europa

El periodista ha asegurado que el problema no es la Unión Europea, sino la postura de ciertos gobiernos. Ha recordado las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien señaló que "el problema en realidad son Sánchez y Orbán, España y Hungría". Una visión que se ha analizado en profundidad en el tema del día de La Linterna.

En materia energética, Del Val ha destacado la contradicción de la política española. Mientras la Unión Europea ha declarado las centrales nucleares como energía limpia, "aquí la izquierda socialista y comunista se dedica a cerrarlas, porque aparentan que es que España va a salvar el planeta".

El poder por encima de todo

Finalmente, el comunicador ha lamentado que Europa "se ha dado cuenta de su dependencia energética y militar" y ha defendido que "si queremos conservar nuestra libertad, tenemos que estar preparados para defenderla". En su opinión, a líderes como Pedro Sánchez "no les importa ni la suerte de Europa ni la de sus países respectivos, solo les importa continuar en el poder, aunque sea el poder de traicionar a sus compatriotas y a sus aliados".