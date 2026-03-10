La inteligencia artificial logra un hito en la medicina con la primera reconstrucción de mandíbula con sello español

La inteligencia artificial ha conseguido un nuevo hito en la medicina con sello español. El doctor Florencio Monje, cirujano oral y maxilofacial, ha participado en la primera reconstrucción mandibular realizada con una prótesis creada íntegramente con IA. La compleja intervención, de diez horas de duración, tuvo lugar el pasado 9 de febrero en el hospital AZ Sint-Jan de Bélgica.

Una prótesis a medida gracias a la IA

El uso de la inteligencia artificial ha permitido una planificación quirúrgica de extrema precisión. En lugar de una prótesis genérica, los médicos han combinado la IA con la impresión 3D para crear una reconstrucción en titanio de una hemimandíbula. El doctor Monje explica que esta tecnología "reconstruye en titanio la estructura que tiene el hueso del paciente, con lo cual se adapta mucho mejor, biomecánicamente está muy bien".

La impresora 3D ha trabajado durante siete días para fabricar la prótesis personalizada capa a capa. La IA ha facilitado adaptar el diseño a la anatomía del paciente, calculando la posición de los músculos, el movimiento de masticación o la apertura de la boca. Esta técnica no solo aporta beneficios estéticos, sino que también acelera la recuperación de funciones básicas como gesticular o masticar, al encajar la mandíbula a la perfección.

El hermano gemelo, un factor clave

Un factor inesperado ha sido clave en el éxito de la operación. Ante la dificultad de la reconstrucción, el equipo médico descubrió que el paciente tenía un hermano gemelo. Uno de sus colegas, del hospital de Brujas, le presentó el caso a Monje. "Cuando miramos la ficha del paciente, nos dimos cuenta que era un gemelo, con lo cual lo que hicimos fue reconstruir la mandíbula mediante un software, pero la mandíbula de su hermano gemelo", detalla el cirujano.

El futuro es presente

Esta tecnología ha venido para quedarse. En España, la tecnología robótica asistida con IA ya ha superado las 170.000 operaciones. El doctor Monje vaticina que su uso será cada vez más extendido: "Cada vez se va a introducir más la inteligencia artificial sin saberlo nosotros, es decir, que, sobre todo en temas de planificación, la inteligencia artificial va a ser una herramienta común".