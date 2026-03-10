Víctor López, vicepresidente de la Diputación de Zamora: "Somos la ciudad mundial del Románico y con la única Semana Santa declarada Bien de Interés Cultural"

Víctor López, responsable del Patronato de Turismo y vicepresidente de la Diputación, ha desgranado en 'La Tarde' las claves que hacen de la ciudad y la provincia un destino singular. López ha destacado que, aunque para muchos es desconocida, Zamora ofrece una combinación única de patrimonio, gastronomía y eventos que la diferencian de otros lugares.

Una joya patrimonial

Uno de los pilares de su atractivo es el arte Románico. "Somos la ciudad por excelencia, la ciudad mundial del Románico", ha afirmado López, subrayando que ninguna otra urbe concentra tantas iglesias de este estilo por metro cuadrado en su casco urbano. Este patrimonio convierte a Zamora en un referente internacional.

A esta riqueza monumental se suma su inclusión en la ruta europea del modernismo, una dualidad que le confiere una "idiosincrasia muy especial". Según el vicepresidente, esta combinación de estilos arquitectónicos es uno de los motivos principales para visitar la ciudad y descubrir su carácter único.

Cultura, sabor y naturaleza

López también ha puesto el foco en la Semana Santa de Zamora, una de las primeras en ser declarada de Interés Turístico Internacional y también Bien de Interés Cultural. "Estamos justamente en los últimos días de la Cuaresma preparándolo todo para que en estos días de la pasión, pues esté todo a punto", ha explicado, resaltando la manera especial y diferente en que la ciudad vive estos ritos.

La gastronomía es otro de los grandes atractivos, con la provincia de Zamora consolidada como "una de las despensas de nuestro país". Víctor López ha elogiado el trabajo de los productores y hosteleros, cuyo esfuerzo se traduce en una valoración muy alta por parte de los visitantes, gracias a la calidad del servicio y de los productos locales.

Entre los productos estrella, ha destacado el queso, recordando que Zamora es la "mayor provincia que exporta la leche de oveja al mundo". Esta pujanza ha cristalizado en Fromago, la feria de quesos que se celebra cada dos años y que ya se posiciona como un evento de referencia.

Sobre la feria del queso, que en su última edición contó con más de un kilómetro y medio de expositores, López ha expresado su ambición: "Queremos que esta edición del año 2026 sea la que la consolide como la feria más importante. Por lo menos, no voy a decir a nivel mundial, hay que ir poco a poco, vamos a decir que a nivel europeo". Además, ha anunciado la creación de un nuevo evento, el Pan Fest, que se celebrará en los años alternos para poner en valor la industria harinera que fue clave en el desarrollo de la provincia.

El responsable de turismo ha invitado a explorar más allá de la capital, recomendando parajes como el Parque Natural del Lago de Sanabria, el lago de origen glaciar más importante de Europa, y los Arribes del Duero. También ha destacado el potencial enoturístico con tres rutas del vino (Arribes, Zamora y Toro) y cuatro denominaciones de origen.

El cielo y el arte como reclamo

Zamora se prepara además para un evento astronómico único: el eclipse solar total del 12 de agosto. "Nosotros desde el patronato de turismo fuimos pioneros, ya llevamos dos años promocionando Zamora como uno de los lugares donde el cielo nos ha elegido para que podamos mejor ver el eclipse", ha señalado López. Ha confirmado que para esa fecha Zamora está 'sollout' y se trabaja para consolidar el astroturismo como un producto de futuro.

Finalmente, Víctor López ha recordado la importancia de la exposición 'Esperanza', la actual edición de Las Edades del Hombre que acoge la catedral. Según ha explicado, esta muestra está "revolucionando la ciudad" durante los meses de menor afluencia turística, con largas colas para acceder a la seo románica.

El vicepresidente ha concluido recordando la buena conexión de la provincia gracias a la estación de alta velocidad, que sitúa Zamora "a muy poco de Madrid", e invitando a todos los oyentes a descubrir los múltiples atractivos que ofrece la región.