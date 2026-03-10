Fernando Valera, obispo de Zamora: "No nos conformamos con que la España vaciada sea un peso que cae sobre nuestros hombros, es un reto a nivel de fe"

Zamora está de enhorabuena, al acoger una nueva edición de la exposición 'Las Edades del Hombre' que lleva por título 'Esperanza' Un recorrido por el arte, la fe y la historia que convierte a la ciudad en destino turístico hasta el próximo 5 de abril.

Y es que el patrimonio de Zamora es enorme. En apenas unos kilómetros puedes recorrer una veintena de templos románicos a orillas del Duero. Su obispo, Fernando Valera, ha recalcado en 'La Tarde', que ha hecho el programa de este martes, 10 de marzo, desde la ciudad castellanoleonesa, que lo maravilloso de la diócesis “es que podemos hacer proyectos comunes con todo el mundo, porque conoces a la gente con su nombre y apellidos”.

Fernando Valera: “Una palabra que recorre transversalmente la exposición es 'no tengas miedo"

Valera afirma que para Zamora es importante acoger esta nueva edición de 'Las Edades del Hombre', una muestra itinerante desde 1988. En este sentido, el obispo ha explicado que la posibilidad de acoger la exposición se remonta a hace tres años, cuando tuvieron lugar los incendios de La Culebra, que devastó buena parte del patrimonio natural de la provincia.

“El deseo de la Iglesia era poner su grano de arena y decir una palabra importante, 'esperanza' antes esa situación de desamparo, trágica de perder gran parte del medio natural de la provincia, ver a gente mayor acogida en pabellones y nace la idea de que la Iglesia ponga su grano de arena para mirar el futuro con fe, decir que merece la pena trabajar por Zamora e ilusionarse en proyectos comunes”.

Para el titular de la diócesis zamorana, 'Las Edades del Hombre' es una oportunidad de evangelización: “Una palabra que la recorre transversalmente es 'no tengas miedo', es decir confía en ti, en los medios que tienes, con lo que eres”, ha expresado.

Para Zamora, acoger la exposición es una oportunidad para atraer turismo y mover la economía en una provincia donde uno de cada ocho personas tiene menos de veinte años. Es uno de los territorios que representan la España vaciada, y donde es frecuente ver a sacerdotes recorrer distintos municipios para atender a sus feligreses.

Zamora, una diócesis "creativa" que no baja los brazos por el fenómeno de la despoblación

Como destaca Fernando Valera, se trata de una diócesis “creativa” para acompañar a cada uno de los pueblos. “No nos conformamos con que la España vaciada sea un peso que cae sobre los hombros y te aplasta, esta realidad es también un reto de futuro para nosotros a nivel de la fe y poner nuestro grano de arena con todo lo que es el patrimonio de la Iglesia para que genere vida, economía, encuentro entre las personas”.

En este sentido, el obispo agrega que la población sigue sintiendo “nuestras parroquias como suyas, la Iglesia no se ha ido de ningún sitio aunque a veces las presencias son de otra manera”, subraya.

A juicio de Valera, el gran activo de Zamora es “su patrimonio artístico”, por lo que el objetivo de la diócesis es “ponerlo al servicio de”. Para ello, sostiene la importancia de dialogar con todas las instituciones. “Lo que es bueno para Zamora es bueno para la Iglesia. El que nos busque para trabajar en común estamos ahí”, asegura.