Zamora, la ciudad con más iglesias románicas del mundo: “La comunidad cristiana pierde músculo económico y tenemos que inventar fórmulas para sostener estos templos"

Zamora tiene un patrimonio artístico envidiable que representa la identidad, historia, arte y fe de un pueblo. Dar vida a todo este legado es el objetivo principal de la fundación 'ZamorArte' que impulsa la diócesis junto a otras instituciones.

'Las Edades del Hombre', que hasta el 5 de abril acoge la capital zamorana, también ha contribuido a ubicarla en el mapa cultural. “ZamorArte es una institución que nace por la Diputación de Zamora, Caja Rural y el Obispado para salvaguardar el patrimonio de esta tierra”, ha expresado en 'La Tarde' su director, Juan Carlos López, que ha remarcado que cada uno de los patronos realiza su valiosa aportación.

“Caja Rural es una entidad potente en la ciudad que financia proyectos culturales; la Diputación colabora para recuperar templos que es complicado por falta de músculo económico; y la diócesis pone esos espacio que han cedido a la fundación y sirven como recurso para generar economía circular, que permita que lo que genere se pueda reinvertir en la potenciación del patrimonio que atesora la provincia”, ha explicado López.

"Tenemos en nuestras manos un gran valor que tenemos que legarlo a nuestros hijos potenciado"

Y es que Zamora es una provincia pequeña pero de una gran riqueza patrimonial. No en vano custodia la mayor concentración mundial de románico: “Atesoramos una veintena de templos con bienes muebles que hace de la ciudad un atractivo cultural tremendo. Un 65% de la población que nos visita lo hace por conocer esto que nos hace singulares”, ha subrayado el director de 'Zamorarte', quien destaca la importancia de que la propia provincia se crea su potencial. “Tenemos en nuestras manos un gran valor que tenemos que legarlo a nuestros hijos potenciado”.

Juan Carlos López ha puesto de manifiesto algunas de las principales actividades de 'ZamorArte', entre las que destaca la restauración de los templos. “La comunidad cristiana se ha envejecido y ha reducido sus miembros, pierde el músculo económico que ha sostenido durante siglos y tenemos que inventar nuevas fórmulas para sostener estos templos y estamos convencidos de que la economía circular nos permitirá seguir ofreciendo estos templos al mundo”, ha indicado.

campañas de crowdfunding para sostener el patrimonio artístico

A ello se suma la digitalización del archivo diocesano o impulsar campañas de crowdfunding que llaman a la participación ciudadana en el sostenimiento del patrimonio: “La solidaridad y participación en proyectos de este tipo tiene bonificaciones fiscales y desde la web hemos generado esta campañas bonificadas que necesitamos para mantener estos templos”, ha continuado relatando Juan Carlos López.

En este sentido, ha precisado que estas campañas solidarias tienen mayor eco en los pueblos pequeños: “La gente colabora en el sostenimiento de sus templos, creyentes y no creyentes, porque es la identidad, el futuro que legarán a sus hijos”, ha apostillado el director de 'ZamorArte'

A su juicio, Zamora dispone de un patrimonio “desbordante” presente en cada rincón de la ciudad: “Acompaña el espíritu de un pueblo tranquilo, una ciudad que se deja pasear y disfrutar, y es necesario para generar este ambiente mágico que cualquiera que visita Zamora experimenta”, ha concluido.