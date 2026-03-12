Macu Gortázar, psicóloga: "El bienestar no es solo la ausencia de dolor físico, sino que incluye la salud emocional, el pensamiento y la creatividad"

El autocuidado se ha convertido en un tema central en la sociedad actual, una tendencia que va más allá de darse un capricho pasajero. Para analizar por qué este concepto ha ganado tanta relevancia, Carlos Moreno 'El Pulpo', en su programa 'Poniendo las Calles', ha conversado con la psicóloga Macu Gortázar. Según datos recientes, más del 60 % de las personas ya priorizan productos y marcas que promueven el bienestar y el equilibrio, una señal clara de que algo está cambiando en nuestra forma de vivir.

Gortázar explica que esta nueva conciencia sobre el autocuidado no es una moda, sino el resultado de entender que la salud es un todo. Como ha señalado la experta, el bienestar no consiste únicamente en la ausencia de dolor físico, sino que es un concepto integral. “El bienestar no es solo la ausencia de dolor físico, sino que incluye la salud emocional, el pensamiento y la creatividad”, afirma, subrayando que sin atender estas facetas, “la persona no puede funcionar aunque su cuerpo vaya bien”.

El peligro de idealizar el autocuidado

La psicóloga destaca la conexión indivisible entre mente y cuerpo: “No hay cuerpo sin cabeza y lógicamente tampoco hay cabeza sin cuerpo”. A veces, aunque se sigan hábitos saludables como dormir bien o hacer ejercicio, una persona puede no encontrarse bien emocionalmente. Y viceversa, ya que la propia emoción puede afectar al cuerpo, como cuando la ansiedad o los nervios llevan a comer peor. Este desequilibrio puede hacer que nuestro cuerpo no nos siga al ritmo y se manifiesten reacciones físicas.

Gortázar advierte sobre la “línea un poco peligrosa” de asociar el autocuidado con ideales inalcanzables vistos en redes sociales, como levantarse a las cinco de la mañana, meditar y seguir una dieta perfecta. Esta visión puede generar frustración si no se adapta a la realidad de cada uno. Por ello, insiste en que “cada uno tiene que encontrar lo que significa para cada uno el autocuidado”, ya que lo que funciona para una persona puede no ser útil para otra.

La tecnología como aliada, no como dueña

La tecnología ofrece hoy numerosas herramientas que pueden facilitar la práctica del autocuidado, como aplicaciones para controlar el sueño, el estrés o la actividad física. Gortázar las ve como “recursos que te permiten tener mucho abanico de posibilidades” para adaptar las rutinas a las necesidades personales. Sin embargo, alerta del riesgo de que estas herramientas se conviertan en una obsesión: “Si tenemos la clásica aplicación que nos dice cuántas calorías hemos comido [...] y esto al final nos esclaviza más de lo que nos ayuda, estamos perdiendo el foco”.

Para incorporar hábitos de autocuidado sin que se conviertan en una obligación, la psicóloga recomienda evitar la comparación. “La comparación es muy mala, en la comparación con otros y con uno mismo”, recalca. El reto constante de superarse o de imitar a otros puede ser contraproducente y generar una presión innecesaria que nos aleje del objetivo principal: sentirnos mejor.

Un camino personal hacia el bienestar

El primer paso, según la experta, es la autoobservación para identificar qué es lo que más interfiere en el bienestar personal. A veces no se trata solo del ejercicio, sino de aspectos como no poner límites, no expresar emociones o incluso descuidar pequeños gestos cotidianos. La clave es empezar poco a poco, “no hace falta decir, ahora lo voy a hacer cinco días a la semana”. Empezar con un día y avanzar desde ahí es una forma de integrar estos hábitos de manera sostenible y sin frustraciones.

Finalmente, Macu Gortázar ilustra que el autocuidado es algo intrínsecamente personal con el ejemplo de una amiga que es feliz sin seguir los cánones de belleza convencionales. “Igual su autocuidado no está ahí, no está en teñirse el pelo, no está en maquillarse”, reflexiona. Lo fundamental es entender qué necesita cada individuo para estar en paz consigo mismo, eligiendo una o dos acciones sencillas que le permitan avanzar “de poquitos a poquitos” en su propio camino hacia el bienestar.