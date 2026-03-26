Ana Velasco, historiadora: "Pensamos que las torrijas es un plato español pero no tanto, tenemos el documento que prueba que son romanas"

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, el aroma a canela, leche y pan frito inunda las cocinas españolas. Las torrijas se convierten en las protagonistas indiscutibles de la Cuaresma, pero, ¿conocemos realmente su origen? Aunque la creencia popular las sitúa como un plato puramente español, la realidad es mucho más antigua y compleja. La historiadora y experta en Historia del Arte, Ana Velasco, ha desvelado en la sección 'Curiosidades de la Historia' del programa 'Herrera en COPE' que su origen se remonta a la antigua Roma.

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Según ha explicado Velasco en su conversación con Alberto Herrera, existe un documento que confirma esta teoría. Se trata del famoso libro de cocina 'De re coquinaria', atribuido a un gastrónomo romano llamado Apicio y datado entre los siglos IV y V d.C. Ya en aquella época se preparaba una receta muy similar: una rebanada de pan endulzada con leche, sumergida y posteriormente frita. Sin embargo, esta versión primigenia tenía una diferencia clave con la actual: no llevaba huevo.

Hubo que esperar a la Edad Media para que el huevo se incorporara a la receta. Fue entonces cuando el postre comenzó a popularizarse bajo nombres tan sugerentes como 'sopa dorada', 'tostas doradas' o, como ha destacado la historiadora, 'comida de caballeros pobres'. Este último apodo revela su verdadera naturaleza: la torrija es, en esencia, un plato de aprovechamiento. Durante la Cuaresma y la Semana Santa, al restringirse el consumo de carne, aumentaba la ingesta de pan y otros cereales. Para no desperdiciar el pan que se endurecía, las familias lo aprovechaban para crear este postre.

La importancia de este dulce no era solo culinaria, sino también nutricional. Ana Velasco ha señalado que en el siglo XV ya aparece la palabra 'torrijas' o 'torrejas' en villancicos de la época. En ellos se cuenta que "eran muy nutritivas y que se daban a las parturientas" para ayudarlas a reponer fuerzas tras el parto. Además, no solo se empapaban en leche; también era habitual prepararlas con vino, lo que demuestra su versatilidad y arraigo en la cultura popular.

Las 'torrejas' eran muy nutritivas y que se daban a las parturientas" Ana Velasco Historiadora

Más allá de la torrija: pestiños y bartolillos

Aunque a menudo se asocian con las torrijas, los pestiños tienen una historia diferente. Si bien comparten el ser un dulce de sartén típico de estas fechas, su origen no es romano. El término proviene del latín 'pistus' (majado o batido), pero su procedencia está vinculada a los judíos sefardíes de la península Ibérica. Esto los convierte en un postre de origen hispano, a diferencia de las torrijas, que tienen equivalentes en todo el mundo, como las populares 'tostadas francesas'. Los pestiños forman parte de las llamadas 'frutas de sartén', categoría que también incluye a los buñuelos o los churros.

Otro dulce con una curiosa transformación son los bartolillos, muy típicos de Madrid y Castilla-La Mancha. Según Velasco, antiguamente no eran dulces, sino unas empanadillas rellenas de carne picada. Con la llegada de la Cuaresma y la prohibición de comer carne, el ingenio popular sustituyó el relleno salado por uno dulce, generalmente de crema, para poder seguir disfrutándolos durante este periodo litúrgico.

Pestiños

La herencia judía y pagana en la mesa de Pascua

La influencia de otras culturas en la gastronomía de Pascua es profunda. La experta ha recordado que la Pascua judía o Pésaj es el verdadero contexto de la Última Cena de Jesús. Los elementos centrales de esta celebración son el pan ácimo (sin levadura) y el vino. El pan ácimo conmemora la huida de los judíos de Egipto, cuando no tuvieron tiempo de dejar fermentar la masa. Antiguamente también se consumía cordero, pero esta práctica se abandonó tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 d.C.

Actualmente, la celebración del Pésaj incluye una bandeja pascual o 'keará' con alimentos muy simbólicos. Entre ellos se encuentran las hierbas amargas (lechuga romana), que evocan la amargura de la esclavitud; un huevo marrón, que representa el corazón duro del faraón; un trozo de carne asada como símbolo del brazo de Dios; una mezcla de manzana y frutos secos llamada 'charoset' que recuerda al mortero de los ladrillos; y otras verduras que rememoran las penalidades sufridas.

Y, ¿qué hay de los famosos huevos de Pascua? Ana Velasco aclara que "los huevos de chocolate son un invento del siglo XIX", al igual que los conejitos. Sin embargo, el huevo como símbolo es una tradición milenaria. De hecho, el término inglés para la Pascua, 'Easter', deriva del nombre de Ístar, una diosa mesopotámica de la fertilidad. El huevo ha sido un símbolo universal de fertilidad y primavera desde la Prehistoria, y por ello se integró en las tradiciones de Pascua, como se ve en la tradicional Mona de Pascua española.

Los huevos de chocolate son un invento del siglo XIX" Ana Velasco Historiadora

Sobre el conejito de Pascua, existe una leyenda que cuenta que acompañó a Jesús en el sepulcro y fue el encargado de anunciar su resurrección a los niños. No obstante, su origen documentado es más reciente. Proviene de un libro alemán del siglo XVII escrito por George Frank von Frankennau, que describía una tradición de Alsacia sobre una liebre que llevaba huevos de Pascua a los niños. De nuevo, se trata de una metáfora de la fertilidad asociada a la primavera.

La vuelta al mundo en dulces de Pascua

Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, la Pascua tiene sus propios sabores. Destacan los 'Peeps', unos malvaviscos con forma de pollito o conejo. La marca, 'Just Born', fue creada por un emigrante ruso y juega con el doble sentido de 'recién nacido'. También son típicos el jamón dulce, la tarta de zanahoria (por su vínculo con los conejos) y los huevos rellenos, una costumbre heredada de los inmigrantes europeos.

Finalmente, en países como la India, la tradición pasa por el arroz. Es costumbre preparar un plato de arroz frito que, según se cree, tiene su origen en Irán o Turquía. Aunque en sus inicios era un manjar de las clases altas por el coste de especias como el azafrán, hoy se ha popularizado y es un plato asequible y habitual durante la Semana Santa, demostrando cómo cada cultura adapta las tradiciones a sus propios ingredientes y costumbres.