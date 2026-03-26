Carlos Herrera descubre para qué usa sus datos Pokémon Go tras jugar: "Se ha desarrollado un sistema para guiar robots por las ciudades"

El popular videojuego Pokémon Go vuelve a estar en el centro de la polémica, y no por una nueva actualización. En el programa Herrera en COPE, Carlos Herrera y Jorge Morla han desgranado un hecho que ha generado un intenso debate: la empresa propietaria, Niantic, ha estado utilizando los datos recopilados de sus millones de jugadores para fines muy distintos a los del juego.

Lanzado en 2016, Pokémon Go se convirtió en un fenómeno mundial y el primer gran éxito de la realidad aumentada en móviles, llegando a congregar a 100 millones de usuarios. El propio Carlos Herrera, presentador del programa, confesaba ser un gran aficionado: "nivel 49 de Pokémon Go, que soy yo". El juego proponía cazar criaturas virtuales en el mundo real usando la cámara y la geolocalización, algo que, como recuerda el jugador Kike Martín, fue un gran atractivo: "De conocer los juegos en las consolas a tener la oportunidad de cazar los pokémons en la vida real".

Un mapa del mundo para máquinas

El debate surge al conocerse que la compañía ha utilizado los 30.000 millones de fotos que sus usuarios han tomado durante años para crear una copia del mundo con inteligencia artificial. Tal y como explicaba Jorge Morla, cada jugador estaba generando información valiosa sin saberlo: "recorridos, ubicaciones precisas de calles, plazas y edificios...". Ahora, casi una década después, esos datos tienen un nuevo propósito.

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Niantic ha desarrollado un sistema para guiar robots de reparto por las ciudades. Morla ha detallado que "en entornos urbanos el GPS falla mucho", con errores de hasta 50 metros. Para solucionar esto, "están usando imágenes del entorno para ubicarse con una precisión de centímetros", imágenes que provienen de las millones de partidas de Pokémon Go. De esta forma, "han creado un mapa vivo del mundo no para personas, sino para máquinas", como resumía el colaborador.

La "gran mentira" de los términos y condiciones

La clave de toda esta controversia reside en la letra pequeña de los términos y condiciones que los usuarios aceptaban. Según ha explicado en COPE el abogado experto en Derecho Digital, Borja Adsuara, los jugadores cedían sus contenidos sin ser plenamente conscientes, ya que se incluía una cláusula que considera "abusiva" por otorgar a Niantic "una licencia de uso, de modificación global, gratuita, indefinida" sobre todas las fotos.

00:00 Volumen Descargar Herrera en COPE Borja Adsuara, abogado experto en Derecho Digital, en 'Herrera en COPE'

Adsuara aclara que, aunque la propiedad intelectual de la foto es del usuario, la empresa se apropia del contenido para fines distintos. El experto critica duramente la aceptación de estos términos, un acto que califica como la "gran mentira de internet" por la falta de una lectura real por parte de los usuarios. Anima a denunciar estas prácticas, aunque advierte de la dificultad de litigar contra grandes tecnológicas: "Sería un proceso largo al que tendríamos que llegar, pues, seguramente, hasta el Tribunal Supremo".

El debate ético: ¿escándalo o precio a pagar?

Como la mayoría de aficionados, Kike Martín no era consciente de este uso de sus datos y se enteró por las noticias. Su reacción es pragmática: "Si al final estos datos que han recopilado nos sirven a nosotros de cara al futuro, pues bienvenido sea". No obstante, reconoce que ahora hay que "fijarse con más detenimiento en la letra pequeña".

El caso abre un debate ético con dos posturas claras, como expone Adsuara: quienes lo ven como un escándalo y una vulneración de la privacidad, y quienes lo aceptan como el precio a pagar por servicios digitales gratuitos. El experto concluye que todo "depende de lo que cada uno valore su privacidad y sus datos y sus obras, porque en este caso no es tanto un caso de datos personales como de obras, porque somos los autores de las fotografías".