Un experto desvela la clave para no abandonar el ejercicio (y no es la pereza): "Queremos conseguir en dos semanas lo que llevamos cinco o 10 años haciendo mal"

Empezar a hacer deporte con mucha motivación y abandonar a las pocas semanas o incluso días es una situación común para muchas personas. La pereza suele señalarse como la principal culpable, pero ¿es realmente así? Durante una entrevista en el programa Poniendo las Calles de la cadena COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', el preparador físico Javi Peña ha desvelado la que, a su juicio, es la verdadera razón. "Yo no creo que sea una cosa de pereza. Lo que más veo siempre es falta de un sistema, de no tener un plan", ha asegurado el experto.

El error de los objetivos inalcanzables

Para Peña, el mayor obstáculo al iniciar una rutina de ejercicio es la falta de paciencia y el establecimiento de metas poco realistas. Según el preparador físico, el error fundamental es pretender una transformación física inmediata. "Queremos conseguir en dos semanas lo que llevamos cinco o 10 años haciendo mal, y yo creo que ahí está la clave", ha afirmado de manera contundente.

Queremos conseguir en 2 semanas lo que llevamos 5 o 10 años haciendo mal"

Alamy Stock Photo Mujer de mediana edad haciendo ejercicio en el gimnasio.

En este sentido, ha insistido en que "los cambios físicos, los resultados, en dos semanas, en tres semanas, un mes, no se van a conseguir". Por ello, la clave no está en la motivación, que "un día sí la tenemos, otro día no", sino en la constancia y la repetición. "La clave para mí está en la repetición. Al final, es como ir al trabajo, tú tienes que ir al trabajo sí o sí, pues esto es algo parecido", ha explicado.

La falta de tiempo no es excusa

Otra de las barreras más habituales es la manida excusa de la falta de tiempo. Javi Peña ha sido muy claro al respecto, desmontando este argumento. "Yo creo que no es falta de tiempo, sino de prioridades", ha sentenciado. Recomienda empezar con poco, apenas "15 o 20 minutitos", para ir creando el hábito sin que suponga una alteración drástica de la rutina diaria.

No es falta de tiempo, sino de prioridades"

Alamy Stock Photo Persona levantando una barra en un gimnasio

Para aquellas personas con una vida sedentaria que quieren empezar a moverse, especialmente si tienen más de 40 años, la recomendación es sencilla: "sal a caminar 20, 30 minutitos, y ejercicios de fuerza dos o tres días a la semana". Peña subraya la importancia de la fuerza, ya que, como explica en sus claves para llegar en forma al verano, "la fuerza es la base de todo, es nuestro alimento para el músculo y debemos de trabajarla".

Incluso para las personas de edad más avanzada, de 60 u 80 años, hay opciones. Peña sugiere trucos como "me levanto del sofá y me siento cada hora 10 veces" o "hago 20 flexiones en la pared". La clave, según él, es "esforzarnos un poquito" cada día para ir venciendo el sedentarismo y mejorar la calidad de vida, algo fundamental en cualquier método para adelgazar de forma definitiva.

Más allá de la estética: entrenar para la salud

El preparador físico también ha advertido sobre el peligro de imitar las rutinas de famosos que se ven en redes sociales. Aunque pueden servir como "un punto de motivación para empezar", ha recordado que "cada persona necesita un plan adaptado", ya que no todos tienen el mismo estado físico o historial de lesiones. En este sentido, es importante entender que la genética no es un examen definitivo y que el progreso es individual.

Finalmente, Javi Peña ha hecho un llamamiento a cambiar el enfoque con el que se afronta el deporte. En lugar de verlo solo como un medio para quemar calorías o por una cuestión estética, hay que valorarlo por sus beneficios para la salud general. "Hay que entrenar no para quemar calorías, sino para sentirnos mejor, que eso es lo que nos va a hacer seguir y avanzar", ha concluido.