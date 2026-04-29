Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, advierte de la arriesgada estrategia de Aldama al situar a Pedro Sánchez en la cúpula de la trama en el juicio del caso mascarillas: "Le puede salir caro"

Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura, explica las consecuencias que puede tener para Víctor de Aldama el involucrar directamente al presidente del Gobierno en su declaración en el TS por el caso mascarillas

El empresario Víctor de Aldama ha situado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el "escalafón 1" de la presunta trama de corrupción por la compra de mascarillas durante la pandemia.

En su declaración como acusado en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo, Aldama ha asegurado que Sánchez "sabía todo" lo que hacía el resto de la organización, a la que ha dicho pertenecer junto al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

Según su relato, el objetivo de la trama era la "financiación irregular del Partido Socialista" a través de mordidas de empresas constructoras. Aldama ha explicado que Ábalos y Koldo lo contactaron para que hiciera de enlace con las constructoras, un sector que conocía, para "ayudarles a que se lleven la licitación" a cambio de un "rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido", según le indicaron.

Ha afirmado haber realizado entregas de dinero en efectivo tanto en el Ministerio de Transportes como en la casa oficial del entonces ministro José Luis Ábalos.

Una estrategia procesal desordenada

Esta nueva versión de Aldama, que no había implicado directamente a Sánchez durante la fase de instrucción, ha sido analizada en 'La Tarde' con el catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura, Emilio Cortés, quien ha calificado la declaración como una "maniobra tremendamente inflamada para intentar conseguir un beneficio penológico", advirtiendo que "le puede salir caro a él" por las contradicciones.

Me parece una estrategia procesal absolutamente desordenada" Emilio Cortés Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura

Cortés ha explicado que, para que la colaboración con la justicia sea efectiva y le sirva para obtener una atenuante, el relato debe ser coherente y ceñirse a los hechos que se juzgan.

Al introducir estas acusaciones ahora, Aldama "compromete extraordinariamente la coherencia de su testimonio" y se arriesga a que se considere que está despistando a la justicia. "Me parece una estrategia procesal absolutamente desordenada", ha sentenciado el catedrático.

Además, el experto ha señalado que en esta fase del juicio es "absolutamente improcedente" presentar nuevas pruebas o realizar "expansiones fácticas que no tienen que ver con el objeto del procedimiento", como las que conciernen a personas no acusadas en esta causa.

En su opinión, el presidente de la sala "debería haber impedido" dichas declaraciones para no generar indefensión.

Risas en el banquillo y detalles escabrosos

Mientras Aldama declaraba, los otros dos acusados, José Luis Ábalos y Koldo García, han reaccionado con risas y tomando notas, según ha informado la jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rosety, desde el Supremo.

Las risas han sido especialmente notorias cuando Aldama ha sugerido que Koldo y la exsecretaria de Estado Isabel Pardo de Vera eran pareja, momento en que García "se ha llevado la cabeza a las rodillas, muerto de risa" y Ábalos "se ha quedado en su sitio, pues, también desternillándose", ha relatado Rosety.

Hay que buscar a unas señoritas y presentárselas al jefe, ¿vale?" Víctor de Aldama Declaración en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas

La declaración de Aldama también ha destapado otros asuntos, como el encargo que, según él, le hizo Koldo García para contratar prostitutas para Ábalos durante un viaje oficial a México.

"Oyes, Víctor, hay que organizar algo al jefe para que se relaje", le habría dicho, para luego añadir: "Bueno, pues hay que buscar a unas señoritas y presentárselas al jefe, ¿vale?", un episodio que los tertulianos del programa han calificado de "chusco" y similar a una "película de Torrente" .

00:00 Volumen Cerrar Aldama reconoce que llamaban a Sánchez "el uno" y que a Ábalos, "el jefe"

El PSOE amenaza con acciones legales

En la tertulia de 'La Tarde', los periodistas Paloma Esteban y Antonio Agredano han analizado las consecuencias de la declaración. Esteban ha señalado que en el PSOE han recibido las acusaciones "con un cabreo importante" y ya "están amenazando precisamente con ir a los tribunales", aunque ha recordado que la presunta financiación ilegal es una pieza separada en la Audiencia Nacional.

Por su parte, Agredano ha calificado la estrategia de defensa de Aldama como "suicida jurídicamente", si bien ha apuntado que "es muy extraño" que los superiores de Ábalos no supieran nada de lo que ocurría en el ministerio. El juicio continúa con gran expectación por las próximas declaraciones de Koldo García y José Luis Ábalos, aunque se prevé que solo respondan a sus abogados.