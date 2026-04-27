Así se vivió en el VAR la tangana final del Huesca-Zaragoza: el puñetazo de Andrada, las expulsiones a Tasende y a Dani Jiménez...

El Huesca-Zaragoza de este domingo pasará a la historia por lo ocurrido en los instantes finales del encuentro, que en lo deportivo, se lo llevó el conjunto local por 1-0 para seguir con opciones de salvación en la Segunda División y metió, aún más, en problemas al Zaragoza.

Todo comenzó cuando desde el VAR, Javier Iglesias Villanueva, llamó al colegiado del encuentro, Dámaso Arcediano Monescillo, para que revisara una posible expulsión al jugador del Zaragoza, Diego Tasende.

Momento de la agresión de Tasende a un jugador del Huesca

Arcediano Monescillo se dirigió hacia el monitor del VAR, y en ese momento, el guardameta visitante, Andrada, fue a hablar con el colegiado para protestarle alguna acción, y justo aparece el jugador del Huesca, Pulido y ahí se desata toda la tormenta.

Andrada empuja a Pulido y el defensa oscense se va al suelo. Arcediano, que lo ve, le enseña la segunda amarilla y le expulsa.

Cuando parecía que la cosa se calmaba un poco, Andrada empezó a correr y le dio un puñetazo a Pulido empezando así una terrible tanga entre miembros de ambos equipos.

REDES Agresión Andrada

conversación var

Horas después de lo ocurrido, la RFEF, como es habitual en esta temporada cuando el colegiado va a ver la jugada al VAR, difundió el audio de la conversación entre los colegiados.

Sobre la expulsión a Tasende, la conversación fue la siguiente: "Dámaso, te recomiendo una revisión para que valores una potencial agresión por tarjeta roja. Te vamos a mostrar, en primer lugar una agresión por parte del dorsal número 3 del Zaragoza que da una patada a un adversario".

"Vale, observo al número 3. Perfecto, que le pega una patada, y posteriormente enséñame la otra, lo otro que ha ocurrido", apunta Arcediano en relación a lo ocurrido con Tasende y pide ya ver lo que ha pasado en la tangana entre los jugadores.

Desde el VAR, Iglesias Villanueva le dice lo siguiente: "Te vamos a enseñar una agresión del dorsal número 13 del Huesca que llega corriendo y golpea con el puño a un jugador".

Para acabar, la conclusión del colegiado principal sobre el césped fue la siguiente: "Mira, Javi, voy a quitar la amarilla al número 3 del Zaragoza, Tasende, y voy a enseñarle la roja, y al portero número 13 del Huesca también lo voy a expulsar por un puñetazo que le da al portero".