"El autoservicio de fruta o verdura es una trampa. Para saber si está maduro hay que dejarse aconsejar por un frutero que no nos va a engañar"

Saber si una fruta o verdura está en su punto justo de maduración es una duda habitual en el día a día. Para resolver esta y otras cuestiones, Pilar García Muñiz ha contado en ‘La Tarde’ de COPE con la visita de Luis Pacheco, de Gold Gourmet, uno de los fruteros más conocidos de España.

Este profesional, que pertenece a la cuarta generación de una familia de fruteros y acaba de cumplir 50 años en el oficio, defiende que “comer bien empieza por conocer el producto y la temporada”.

COPE Pilar García Muñiz con el frutero Luis Pachecho

La pregunta del millón: ¿cómo acertar?

Ante la gran pregunta de cómo saber si una fruta está en su punto sin probarla, el experto advierte que el autoservicio a veces “es una trampa”, ya que podemos encontrar fruta muy bonita cromáticamente, pero que luego decepciona en casa. Por ello, su principal recomendación es clara y directa: dejarse asesorar por los profesionales.

Saber si una fruta está madura o no es la pregunta del millón" Luis Pacheco Frutero

Un buen frutero, explica Pacheco, no va a engañar y sabrá aconsejar sobre el punto de maduración. Pone como ejemplo la precisión que se puede llegar a alcanzar: “Quería dos aguacates, uno para hoy y otro para el sábado, ¿vale? ¿Y el de hoy a qué hora le va a abrir usted?”. Según el experto, el profesional se preocupa de dárselo en su punto “para que no le decepcione” y para que sea “una buena experiencia”.

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El sol, el secreto del sabor

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El sabor, el aroma y la calidad gustativa de la fruta “se lo aporta el sol”, afirma Pacheco. El sol es lo que le inyecta el llamado “grado briz”, el término que se usa en el argot profesional para referirse al dulzor.

Por este motivo, la fruta ‘From Spain’ causa furor en los mercados europeos, ya que llega dos meses antes que la de otros países y, sobre todo, “porque tiene sabor”.

Pacheco describe el periodo entre mediados de abril y finales de mayo como un “mes mágico” en el que “explosiona nuestra naturaleza”. Es el momento en que llegan a los mercados la fruta de hueso temprana, como las primeras nectarinas, los nísperos de la denominación de origen de Callosa d’en Sarrià, los albaricoques de zonas como Tobarra o las paraguayas, también conocidas como “chatos”.

Verduras de primavera y cómo conservarlas

En cuanto a las verduras, el momento estelar ahora mismo es para los espárragos, tanto verdes como blancos. Pacheco recuerda un refrán clásico: “Los espárragos de abril para mí, los de mayo para mi amo y los de junio para ninguno”, debido a que el calor afecta a su sabor y calidad.

Las zonas de producción más destacadas de espárrago blanco en España son Tudela (Navarra), Tudela de Duero (Valladolid) y Burgos.

Yo quiero un tomate que sepa a tomate, que me recuerde a la infancia"

Otras hortalizas de temporada son la alcachofa, con denominaciones de origen como la de Tudela o Benicarló, y el brócoli, cuya producción y consumo están creciendo. También es un gran momento para el tomate, especialmente para variedades como el rosa de Barbastro, que se cría al aire libre y no en invernadero. “Yo quiero un tomate que sepa a tomate, que me recuerde a la infancia”, comenta Pacheco sobre el deseo de muchos consumidores.