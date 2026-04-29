El robot Da Vinci abre una nueva era en la reconstrucción mamaria en España

Un equipo de cirujanos del Hospital La Paz, en Madrid, ha realizado la primera reconstrucción mamaria en España con tejido abdominal de la propia paciente y asistida por el robot Da Vinci. Esta tecnología permite que la disección sea mucho más precisa y menos invasiva, lo que reduce el dolor postoperatorio y acorta el ingreso hospitalario de la paciente.

Menos secuelas y una recuperación más rápida

Hasta ahora, la reconstrucción de la mama tras una mastectomía se realizaba con una prótesis o mediante una transferencia autóloga, es decir, con tejido de la propia paciente. Esta segunda opción requiere una microcirugía de alta precisión para conectar venas y arterias. El doctor César Casado, especialista en cirugía plástica y reparadora del hospital, explica que el robot minimiza los daños en la zona donante.

El objetivo es reducir las secuelas en el abdomen, de donde se extrae el tejido. Según Casado, con esta tecnología se evita "tener que abrir la fascia abdominal, es decir, tener una recuperación muy rápida de la paciente sin dolor y sin riesgos futuros de hacer hernias". El robot es clave en la fase de extracción del tejido, un momento en el que se necesita la colaboración de un equipo de cirugía general.

Un robot para operar fuera de su entorno habitual

Aunque el robot Da Vinci ya es un "clásico" en especialidades como ginecología o urología, su uso en cirugía plástica es toda una novedad. El doctor Casado aclara el porqué: "es un robot diseñado principalmente para operar en cavidades, y la cirugía plástica no suele operar dentro de cavidades, y aquí es donde está la novedad".

Es un robot diseñado principalmente para operar en cavidades" Dr. César Casado, especialista en cirugía plástica y reparadora del Hospital de la Paz

Esta innovación plantea un reto importante para el equipo médico: la pérdida del tacto. "Pierdes el tacto, evidentemente", admite el especialista. Sin embargo, asegura que es una habilidad que se entrena y que los cirujanos experimentados en el Da Vinci desarrollan una "sensibilidad adaptada" que les permite realizar las intervenciones con total seguridad.

Aplicable a más reconstrucciones

Esta técnica puede realizarse a la vez que la mastectomía o de forma diferida, una vez superado el cáncer. No todas las pacientes son candidatas, ya que depende de que su anatomía permita una extracción vascular favorable sin abrir toda la pared abdominal. Además, el tejido del abdomen también se utiliza para reconstruir otras partes del cuerpo como piernas, brazos o en la reconstrucción de cabeza y cuello, para la que fue originalmente diseñada esta técnica.