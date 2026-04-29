Javier Otero, el hombre que habla con los cuervos, desvela su gran inteligencia: "Le dan 1000 vueltas a los chimpancés"

La vida de Javier Otero Mouriño ha estado siempre ligada al cuidado de los animales, una pasión que nació cuando con solo 7 años su hermano le trajo una paloma para que la cuidara. Hoy, este gallego autodidacta y experto en cetrería se ha convertido en un fenómeno en redes sociales, donde bajo el nombre de Anubis Dimitri acumula un millón de seguidores que siguen a diario sus vivencias con su particular 'Arca de Noé', formada por un halcón, una loba, tres cuervos y varios gatos, entre otros.

Su popularidad le ha permitido impulsar el que define como su sueño: crear un centro de recuperación y reintroducción de aves en su propia casa. En una entrevista en el programa 'La Tarde' de COPE, Otero ha explicado que no busca ayudas públicas para su proyecto. Su único objetivo es conseguir que la Xunta de Galicia le conceda el permiso para acoger y recuperar aves de "menor valor biológico", como palomas o cuervos, en su parcela de 5.000 metros en Rois (A Coruña).

Una vida dedicada a las aves

La conexión de Javier con las aves comenzó en su infancia en Vilagarcía de Arousa, donde se quedaba "pasmado mirando las gaviotas". Su don para cuidar pájaros le fue granjeando fama primero en su pueblo, luego a nivel comarcal y, finalmente, nacional gracias a las redes. "Mi sueño siempre fue vivir en una casa con finca y tener ahí mis pájaros y reintroducirlos, y ahora estoy rozándolo", ha confesado a Pilar García Muñiz.

La iniciativa surge ante la saturación que sufren los centros de recuperación de fauna en época de cría. Para demostrar su compromiso, Otero ofrece total transparencia. "Yo no quiero subvenciones, le daría una copia del portal de mi casa al mandamás de la Consellería de Medioambiente para que él entrara a hacer inspecciones cuando quisiera, porque yo lo quiero tener todo lo mejor posible", ha asegurado.

Yo no quiero subvenciones, le daría una copia del portal de mi casa al mandamás de la Consellería de Medioambiente"

Javier Otero Mouriño Javier Otero Mouriño

Su proyecto se centraría en especies que a menudo son rechazadas. "Las palomillas que caen de los nidos a mí me rompe el alma cuando quedan ahí en la calle, y es difícil que la gente las atienda", lamenta, diferenciando su labor de la que se realiza con aves de gran valor como el halcón peregrino o el águila imperial.

La inteligencia oculta de los cuervos

Otero también ha aprovechado para desmontar mitos sobre los cuervos, a los que la gente confunde con las cornejas. "Los cuervos hay muchos menos, son mucho más escasos, son superterritoriales", ha aclarado. Sobre el dicho "cría cuervos y te sacarán los ojos", ha explicado su origen: al ser aves carroñeras, en los campos de batalla se alimentaban de las zonas blandas de los cadáveres, como los ojos.

Pero el punto más sorprendente de su intervención ha sido al hablar de la inteligencia de los córvidos. Javier Otero no duda en afirmar que superan a otros animales tradicionalmente considerados más listos. "A niveles, por ejemplo, en el uso de herramienta, los cuervos le dan 1000 vueltas a los chimpancés", ha sentenciado.

En el uso de herramienta, los cuervos le dan 1000 vueltas a los chimpancés"

Javier Otero Mouriño Javier Otero Mouriño

Para ilustrarlo, ha descrito el comportamiento del cuervo de Nueva Caledonia, "el único, aparte de los humanos en el planeta tierra, capaz de crear herramientas sofisticadas". Según Otero, esta ave puede modificar un palo, afilarlo y crear un garfio para extraer gusanos de un agujero, seleccionando incluso el tipo de madera más moldeable para su fin.

Un fenómeno en redes sociales

El éxito de Anubis Dimitri en redes se basa, en gran parte, en el humor con el que muestra su día a día. "Animales los puede tener cualquiera, pero si no sabes explotar ese cachondeo que le gusta a la gente, no vale de nada", ha reconocido. Sus vídeos 'humanizando' a sus animales, como las conversaciones con su cuervo Vladimir o las andanzas de Pinky, se han hecho virales.

Uno de sus cuervos más queridos es Pollito, un ejemplar que le regaló una familia de Barcelona que no podía atenderlo. Tras vivir en un patio de luces, el animal disfruta ahora de una "libertad tremenda" y ha forjado un vínculo muy especial con Javier y con Anubis, su perra loba, a la que incluso le dedica una "danza del cortejo".