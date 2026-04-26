Javi Peña desvela las cuatro claves para llegar en forma al verano

Con la llegada del buen tiempo y el verano en el horizonte, muchas personas se marcan el objetivo de mejorar su condición física. El preparador físico Javi Peña ha desvelado en el programa de este miércoles en COPE Málaga los consejos y claves para llegar de la mejor manera posible a la temporada estival y "verse bien frente al espejo", apunta.

Entrenamiento de fuerza, la base de todo

El primer pilar, y el más importante según el experto, es el entrenamiento de fuerza. Peña recomienda realizarlo entre 3 o 4 días a la semana en sesiones que no necesitan superar los "20, 25 o 45 minutos". Este tipo de entrenamiento, que se puede hacer en el gimnasio o en casa con el propio peso corporal, es fundamental porque "nos va a permitir perder grasa" y, al mismo tiempo, convertirla en músculo.

COPE Málaga Javi Peña nos enseña a perder peso online cada miércoles.

Para que sea efectivo, el ejercicio debe suponer una resistencia que cueste superar. "Si no cuesta, no cuenta", afirma Peña, animando a progresar constantemente. Pone como ejemplo aumentar el número de sentadillas o añadir peso con una mochila. Cuando el cuerpo se adapta, "es cuando deja de haber los cambios que estamos buscando".

Si no cuesta, no cuenta. Cuando el cuerpo se adapta, es cuando deja de haber los cambios que estamos buscando" Javi Peña Preparador Físico de COPE Málaga

Para quienes empiezan o vienen de un periodo de inactividad, el preparador aconseja comenzar en casa para no perder la motivación. "Yo siempre aconsejo que el que viene de no hacer nada o hacer poquito, que empiece en casa, por lo menos al principio", explica. Una vez que se ha progresado y se busca un nuevo reto, se puede dar el salto al gimnasio.

Alimentación, descanso y actividad: el triángulo del éxito

El segundo pilar es la alimentación. Javi Peña subraya la importancia de comer suficiente proteína para generar saciedad y mantener la energía. Además, insiste en no restringir los hidratos de carbono, sino consumirlos en su justa medida, y potenciar la ingesta de fruta y verdura para obtener los nutrientes necesarios.

El descanso es el tercer factor clave, a menudo subestimado. Descansar bien es fundamental para la recuperación del cuerpo y la mente, permitiendo un mejor rendimiento en los entrenamientos. "Si no somos atletas, no nos estamos preparando para competir en nada, oye, 3, 4 días con lo que nos cuesta ponernos", señala, destacando que los días de descanso son beneficiosos.

Finalmente, Peña destaca la importancia de "moverte más" y mantener una actividad física diaria activa. Esto no significa necesariamente salir a andar durante horas, sino incorporar pequeños gestos como subir por las escaleras en lugar del ascensor. El objetivo es pasar de 2.000 o 3.000 pasos diarios a una meta de 10.000 o 12.000 pasos, siempre adaptándose a las posibilidades de cada uno.

El preparador concluye que todos estos elementos forman "una cadena que si uno falla, ya el otro tampoco va bien". La clave del éxito reside en encontrar una fórmula personalizada que integre estos cuatro pilares, buscando siempre retarnos y superarnos día a día para conseguir los objetivos marcados.