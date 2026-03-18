"Hemos tenido que subir la tortilla de patatas de 7 a 10 euros": así afecta la subida del precio de los huevos a Manuel Hernández, dueño de un bar de Madrid

El precio de los huevos se ha disparado y es el producto alimentario con más inflación en la comparativa anual del IPC.

Esta situación afecta especialmente a la hostelería, como explica Manuel Hernández, propietario del bar 'La Gloria' de Montecarmelo (Madrid) y con 52 años de experiencia en el sector, en 'Mediodía COPE', sobre cómo impacta esta escalada de costes directamente en su negocio.

Una tortilla un 42% más cara

El hostelero, que sirve unas 600 tortillas de patatas al mes, ha explicado que "en los últimos 3 o 4 años esto se ha desmadrado, porque los huevos han subido un 150%". Este incremento desorbitado le ha forzado a tomar una decisión difícil pero necesaria: subir el precio de su popular tortilla. "De 7 euros que teníamos la tortilla, hemos tenido que subirla a 10", ha confesado Hernández.

A pesar de la subida, el propietario de 'La Gloria' ha decidido mantener el precio en 10 euros, ya que teme que un coste mayor disuada a la clientela. "No podemos subir más, porque, entonces, la gente no la compra", ha asegurado.

Además, ha detallado que sus tortillas se elaboran con ocho huevos de tamaño mediano, puesto que "con seis queda muy pobre de huevo".

De 7 euros que teníamos la tortilla, hemos tenido que subirla a 10, y la vamos a mantener ahí" Manuel Hernández Propietario del bar 'La Gloria' de Montecarmelo (Madrid)

Una subida que no cesa

La situación, lejos de mejorar, parece empeorar a corto plazo. Manuel Hernández ha revelado en COPE que la reciente crisis bélica en Irán ha provocado una nueva subida de 3 euros por caja de huevos en apenas dos semanas.

Esto se traduce en un encarecimiento de "unos 20 o 30 céntimos por docena". El pronóstico no es alentador, ya que su proveedor le ha advertido que "van a subir más" debido al aumento de costes como la energía.

El volumen de compra de su establecimiento le permite negociar precios ligeramente mejores, aunque la subida es ineludible. El bar 'La Gloria' consume una cantidad considerable de huevos, aproximadamente "unas 15 docenas diarias", según ha calculado el propio dueño. A pesar de ello, el impacto en sus márgenes de beneficio es directo y constante.

El consumo se resiente

Esta subida de precios ya tiene consecuencias en el comportamiento de los consumidores. Manuel Hernández ha confirmado que "se ha notado" que la gente "encarga menos tortilla".

Estima que si tuviera que aplicar el precio que considera que sería el justo por los costes, en torno a los "12 o 13 euros", las ventas podrían caer "un 20 o 30% seguramente".

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de varios cartones de huevos

El problema no se limita solo a los huevos. El hostelero ha afirmado que los costes generales de su negocio se han incrementado en "un 30 o 30 y tanto por 100" durante el último año.

Sin embargo, este aumento no se ha reflejado en los ingresos. Para Hernández, el simple hecho de mantener la facturación actual "ya es un triunfo", algo que atribuye a la clientela fija que ha construido durante años.

Con que la mantengamos ya es un triunfo" Manuel Hernández Propietario del bar 'La Gloria' de Montecarmelo (Madrid)

El testimonio de Hernández refleja una crisis más amplia en el sector. "Aquí está cerrando muchos bares", ha lamentado. En su barrio, de unos 80 bares que había, ya hay "12 o más que se traspasan", una cifra que ilustra la difícil situación que atraviesa la hostelería en Madrid.