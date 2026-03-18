Luis Garvía, economista: "El dinero efectivo que deberíamos guardar es el equivalente a dos semanas de gasto básico; el suficiente para supermercado, gasolina y medicina"

En el programa 'Herrera en COPE', el analista Jorge Bustos ha desgranado junto a Pilar Cisneros y Carmen Labayen, jefa de sociedad de COPE, las consecuencias económicas que ya se empiezan a notar por la guerra en Oriente Próximo. Más allá del impacto directo, el conflicto genera una inestabilidad que afecta a dos ámbitos principales: el turismo y la gestión del dinero en efectivo.

El efectivo como refugio financiero

Toda guerra genera inestabilidad y una palpable inseguridad financiera. Como ya ocurrió durante la pandemia o con la crisis de Ucrania, este clima de incertidumbre lleva a muchos ciudadanos a sacar más dinero en efectivo para tener una reserva en casa por si surge una emergencia, aunque a algunos les cueste llegar a fin de mes: "Ahora me lo estoy planteando el tener algo más", confiesa una ciudadana.

Europa Press Billetes y monedas de Euro en efectivo

Ante esta situación, el economista Luis Garvía, director del máster en riesgos financieros de la universidad de Comillas, ha ofrecido una recomendación clara. El experto aconseja "cubrir lo suficiente como para el supermercado gasolina y medicinas, entre una y 2 semanas de gasto básico". Se trata de tener una cantidad disponible para afrontar los imprevistos más inmediatos.

Cubrir lo suficiente como para el supermercado gasolina y medicinas, entre una y 2 semanas de gasto básico" Luis Garvía Economista

Esta recomendación se alinea con las de otros organismos. El Banco Central Europeo situó el pasado verano esta cantidad por persona entre los 70 y los 100 euros, mientras que Suecia recomienda a sus ciudadanos tener el equivalente a 90 euros en billetes de diferente valor. A pesar de la creciente digitalización de los pagos, la demanda de billetes en la zona euro se ha mantenido estable en los últimos diez años, con ligeros repuntes en momentos de crisis como el actual.

El impacto de la guerra en el turismo

El otro gran afectado por el conflicto es el sector turístico. César Gutiérrez, presidente de la patronal de agencias de viajes, ha explicado en COPE la situación de parálisis que vive el sector. "La incertidumbre nunca es buena para el turismo, nunca", ha sentenciado, confirmando que los viajes programados a Oriente Medio sufren "un retraso" porque "se están yendo abajo". Además, ha añadido que para otros destinos que implican escalas en la zona, se percibe "cierta cautela".

Esta menor demanda, sin embargo, provoca una bajada de precios en los vuelos a destinos que requieren escalas en países del Golfo. Algunos viajeros, como Álvaro, ya se benefician de esta situación para planificar sus vacaciones de verano a Bali con billetes que "están en torno a los 400, 500 euros, que que es más barato de lo habitual", gracias a las escalas en sitios como Doha.

No obstante, esta crisis también presenta una oportunidad para España. Según se ha comentado en el programa, nuestro país se ha vuelto a posicionar como un destino refugio importante para mercados emisores de gran valor, como es el caso de Estados Unidos.