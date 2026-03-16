"El precio de los huevos no ha dejado de subir desde hace años ya que los consumidores cada vez compramos más, se han convertido en un alimento básico"

El precio de los huevos no ha parado de subir en los últimos meses, una situación que el periodista experto en economía José María Camarero ha analizado en 'La Tarde' de COPE, durante su sección con Pilar García Muñiz. Camarero ha desgranado las claves de esta escalada de precios, apuntando a una tormenta perfecta que combina una caída de la oferta con un aumento sostenido de la demanda.

Menos oferta y más demanda

El primer factor que explica la subida es la reducción de la oferta. Desde el pasado 13 de noviembre, España mantiene el confinamiento de todas las aves de corral para evitar contagios de gripe aviar. Esta medida, según ha explicado Camarero, provoca un gran estrés en las gallinas, lo que reduce su capacidad de puesta.

"Cuando tienen mucho estrés, no ponen tantos huevos como cuando están en un estado de forma normal", ha detallado el experto. A esta menor producción se suma que los consumidores cada vez compran más huevos. Se han convertido en un alimento básico, rico en proteínas y muy versátil en la cocina.

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"Se utilizan cada vez más en recetas, se recomiendan cada vez más en redes sociales, incluso por los doctores, por los médicos, y, por lo tanto, se ha unido ahí un problema de oferta con una demanda que no deja de crecer", ha sentenciado Camarero.

Se ha unido un problema de oferta, que se ve restringida por el confinamiento, con una demanda que no deja de crecer" José María Camarero Periodista experto en economía

El engaño de la etiqueta 'campero'

Camarero también ha lanzado una advertencia a los consumidores sobre el etiquetado. Aunque las gallinas estén encerradas, muchos huevos se siguen vendiendo como camperos y a un precio elevado.

El experto ha recordado que no es lo mismo un huevo campero que uno ecológico, cuya gallina se alimenta de forma orgánica. "Que no nos intenten distraer con esas nomenclaturas y esos colores, que son muy llamativos, pero por los que, a lo mejor, estamos pagando más de lo que deberíamos", ha subrayado.

La situación la confirma Mariano González, propietario de una granja ecológica, quien explica en COPE que sus gallinas han pasado de tener 20 metros cuadrados para moverse a apenas un metro, lo que, asegura, "disminuye su bienestar".

Que no nos intenten distraer con nomenclaturas y colores, porque podemos estar pagando más de lo que deberíamos" José María Camarero Periodista experto en economía

La peste porcina, la otra amenaza del campo

Además de la crisis aviar, el campo español afronta la amenaza de la peste porcina africana, que ya ha provocado pérdidas de 613 millones de euros desde noviembre, según datos de la Unión de Uniones de agricultores y ganaderos. La detección de un jabalí infectado en el parque natural de la Sierra de Colcerola (Barcelona) ha elevado la preocupación por el posible salto del virus a las granjas.

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José María Camarero ha recordado que España es la primera potencia porcina de la Unión Europea y la tercera a nivel mundial, con un sector que da empleo a más de 400.000 personas y tiene en China a su principal cliente.

Un brote en las explotaciones tendría un impacto económico devastador. Por ahora, Camarero considera que no hay riesgo de desabastecimiento de carne de cerdo, pero la peste sí "añade un factor adicional, un factor más de riesgo, que desde luego lo que no va a hacer es rebajar el precio".