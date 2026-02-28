La radiación de unos auriculares y de un microondas es la misma: Un ingeniero explica el riesgo real para nuestra salud de relacionarnos con dispositivos electrónicos

El uso extendido de dispositivos como auriculares Bluetooth, teléfonos móviles o redes WiFi ha generado una creciente preocupación sobre los posibles riesgos para la salud. En el programa 'Lo que viene' de Cope, el presentador José Ángel Cuadrado ha abordado esta cuestión con el ingeniero y experto en domótica Víctor Alonso, de The Real Smart Home, para separar los mitos de la realidad científica y aclarar si realmente existe un peligro en nuestro día a día.

La clave: frecuencia y potencia

Ante la pregunta directa sobre el riesgo de llevar el móvil siempre encima, la respuesta de Víctor Alonso es contundente: no hay peligro.

El experto explica que la clave reside en la frecuencia de la radiación. "Las frecuencias bajas, que es donde se engloban tanto radio como televisión, como móviles, WiFi, radiofrecuencias, todo lo que está debajo de la luz visible [...] no tiene ningún peligro", afirma Alonso.

Según el ingeniero, el umbral de peligrosidad comienza mucho más arriba en el espectro electromagnético, en la luz ultravioleta.

Solo salir a la calle es como 1.000 veces más peligroso que cualquier tipo de onda" Victor Alonso Experto en domótica

Para ponerlo en perspectiva, Alonso utiliza una comparación reveladora. Asegura que "solo salir a la calle es como 1000 veces más peligroso que cualquier tipo de de onda y ponerse al sol en verano es como 1.000.000 de veces más peligroso, y lo hacemos todos los veranos".

Un microondas descansa en la balda de una cocina

De este modo, la exposición a la radiación solar sin protección supone un riesgo infinitamente mayor que la convivencia con los aparatos electrónicos cotidianos, como el router WiFi, cuyas ondas califica de "totalmente seguras".

El mito de los auriculares y el microondas

Recientemente, las redes sociales se han hecho eco de las declaraciones de Patricio Ochoa, un médico con una maestría en longevidad, quien aseguró que usar auriculares Bluetooth es como ponerse "un microondas en la cabeza".

Una deportista escucha música a través de sus auriculares inalámbricos

Esta afirmación se basa en que ambos dispositivos operan en una frecuencia similar, alrededor de los 2.4 GHz.

Sin embargo, aunque la frecuencia sea parecida, el efecto sobre el cuerpo es radicalmente distinto, como matiza el propio Ochoa.

La diferencia está en la energía" Victor Alonso CEO de The Real Smart Home

La gran diferencia, como aclara el doctor Ochoa, está en la potencia: "La diferencia está en la energía". Un horno microondas utiliza entre 700 y 1200 watts, una potencia diseñada para excitar las moléculas de agua y generar calor.

En cambio, los auriculares Bluetooth emplean apenas unos miliwatts, "millones de veces menos energía", una cantidad insuficiente para calentar tejido, dañar neuronas o alterar células.

Víctor Alonso complementa esta idea explicando que el único peligro de las ondas de un microondas es el calor que generan al hacer vibrar las moléculas de agua de los alimentos.

¿Qué pasa con el 5G, el WiFi o los cargadores?

La misma lógica se aplica a otras tecnologías que generan inquietud, como las antenas de telefonía 5G.

Alonso desmiente que vivir cerca de una de estas antenas sea perjudicial y lo ilustra con un ejemplo: por mucha gente que se ponga a tirar piedras desde la costa de Alicante, ninguna llegará a Mallorca. "La frecuencia es [...] la fuerza de esa persona y la intensidad [...] cuántas personas pondríamos", explica, concluyendo que si la frecuencia no es peligrosa de por sí, no importa cuánta potencia se aplique.

Lo mismo ocurre con los cargadores inalámbricos, cuya transferencia de energía es tan débil que se pierde rápidamente con la distancia.

La conclusión de los expertos es clara y tranquilizadora.

Como se ha expuesto en 'Lo que viene', los dispositivos que nos acompañan a diario, desde pulseras de actividad hasta vigilabebés, operan con frecuencias bajas que no suponen un riesgo para la salud.

Esta sección, motivada por titulares alarmistas, busca aportar calma y rigor, demostrando que la mayoría de estos aparatos son seguros y que el verdadero riesgo no reside en sus ondas, sino en la desinformación.